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別想跑得掉，警方實測 Ford 2021 F-150 Police Responder 性能技壓群雄(影片)

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-30 02:55:20

一直以來美國各主要車廠都有推出為警方執法設計的各式警車，但目前全新Ford 2021 F-150 Police Responder 是美國唯一專為執法而設計皮卡，既然是專屬設計，需要追捕犯人就不僅僅是披上警用塗裝，裝上警示燈與無線電就可以上路執勤，因此Ford就對2021 F-150 Police Responder 警車做了一系列性能驗證測試。

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2021 F-150 Police Responder 搭載3.5升渦輪增壓V6引擎，具備400hp最大馬力與500 lb-ft最大扭力〈約677.9Nm〉最大扭力，搭配具動力分配功能之四輪傳動系統，在密西根州警方的測試中，2021 F-150 Police Responder的0~60mph〈約96km/h〉起步加速成績為5.4秒，比過去車款快了1.2秒，也勝過其他參與的車輛至少快0.4秒，0~100mph〈約160km/h〉加速成績是13.1秒，比2020年式整整快了3.7秒，比亞軍快0.8秒，同時測試極速達120mph〈約193km/h〉也增加了15mph，性能全面提升。

影片連結：

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/permalink.html?VideoId=6261406282001

除了密西根州警的測試外，在洛杉磯警方的測試中，1/4英里加速成績為14.4秒，也比2020年式快了1秒，也比競爭對手快0.4秒。此外，上述兩個警察單位除了進行加速相關測試，還在封閉場地中進行動態的操控測試，在密西根州警的測試中平均單圈縮短了5.8秒，而洛杉磯警的測試增加了400磅的模擬荷重下，也比過去快了3.6秒，完全展現2021 F-150 Police Responder優於其他競爭對手的優異性能，相信經過這次的測試後，2021 F-150 Police Responder 應該會獲得美國更多警察單位的青睞。

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