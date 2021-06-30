別想跑得掉，警方實測 Ford 2021 F-150 Police Responder 性能技壓群雄(影片)

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2021 F-150 Police Responder 搭載3.5升渦輪增壓V6引擎，具備400hp最大馬力與500 lb-ft最大扭力〈約677.9Nm〉最大扭力，搭配具動力分配功能之四輪傳動系統，在密西根州警方的測試中，2021 F-150 Police Responder的0~60mph〈約96km/h〉起步加速成績為5.4秒，比過去車款快了1.2秒，也勝過其他參與的車輛至少快0.4秒，0~100mph〈約160km/h〉加速成績是13.1秒，比2020年式整整快了3.7秒，比亞軍快0.8秒，同時測試極速達120mph〈約193km/h〉也增加了15mph，性能全面提升。
影片連結：
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/permalink.html?VideoId=6261406282001
除了密西根州警的測試外，在洛杉磯警方的測試中，1/4英里加速成績為14.4秒，也比2020年式快了1秒，也比競爭對手快0.4秒。此外，上述兩個警察單位除了進行加速相關測試，還在封閉場地中進行動態的操控測試，在密西根州警的測試中平均單圈縮短了5.8秒，而洛杉磯警的測試增加了400磅的模擬荷重下，也比過去快了3.6秒，完全展現2021 F-150 Police Responder優於其他競爭對手的優異性能，相信經過這次的測試後，2021 F-150 Police Responder 應該會獲得美國更多警察單位的青睞。