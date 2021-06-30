紐柏林賽道最速SUV身分揭曉，Porsche Cayenne Turbo GT發表!

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兩周前在紐柏林賽道創下最速SUV紀錄的原來是Porsche Cayenne Coupe車系中最新加入的Cayenne Turbo GT，動力同樣搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，不過曲軸、渦輪本體、進氣及中冷排已大幅強化，並換上重量更輕的鈦金屬排氣尾管，使得馬力輸出已從550匹上修至630匹，扭力峰值也小幅提升80 Nm來到850 m，透過重新調整的PDK 8速雙離合器手自排變速箱並導入了水冷式PTM系統，讓0-100 km/h的加速成績縮短至3.3秒，極速可達297 km/h，此表現不僅是Cayenne車系有史以來最強悍之性能，也將市售最速SUV稱號重新奪回手中!
為了應付動力大幅升級的Cayenne Turbo GT，底盤高度比起Turbo Coupe版本還低了17 mm，並使用Pirelli特製的橡膠襯套強化其懸吊支撐性，搭配升級版的主動懸吊調整系統PASM、動態底盤控制PDCC、動力輔助轉向升級系統及後輪轉向系統，同時還加寬前輪尺寸並重新調整0.45度的負外傾角及扭力分配比例，還標配有前440 mm後410 mm的碳纖維陶瓷煞車碟盤及輕量化的22吋GT-design鋁合金輪圈，另外車體還裝配有專屬的GT空力套件，包含碳纖維車頂、側裙、後尾翼及後擴散器，尤其加大後的尾翼還提供了額外40公斤的下壓力表現，綜合上述升級使得整體車重也下調了18公斤，因此創造出7:38.9的紐柏林最速成績，正式將前任紀錄保持者Audi RS Q8給拉了下來。
車艙內部則換上高檔的Alcantara麂皮皮革，縫線及安全帶顏色多了金色及灰色兩款，並有專屬的GT飾版點綴，頭枕也有Turbo GT字樣強調其獨特身分，中控資訊娛樂系統升級為最新的PCM 6.0本版，售價部分從180,800美金起跳(約新台幣509萬)，預計第三季後便可陸續在海外地區看到本尊出現在各經銷商囉。