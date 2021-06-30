▲ 台灣大車隊集團 x 光陽 x 金庫資本結盟 推動「全球快遞」物流事業

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台灣大車隊集團與光陽集團兩大產業龍頭的戰略結盟，顯現出台灣產業的轉型已經啟動，資本結合已經取代了傳統的聯盟方式，異業結合無法阻擋。在生活外送、電商配送、運輸 物流已成為人們離不開的生活型態，台灣大車隊集團以生活服務平台成為疫後新常態的平台經濟傳遞者。
台灣大車隊是台灣計程車的第一品牌，市佔率高達24%，服務範圍遍及全台各地。台灣大車 隊更透過旗下綿密的車隊網絡，搭配最先進的 55688 APP 與資訊後台，打造圍繞人們日常生 活的好幫手，滿足大眾在食、衣、住、行、育、樂各方面的需求。
台灣大車隊集團董事長林村田表示:「集團旗下全球快遞專注最後一哩路的物流服務，集團內將透過雲端派遣系統即時調度全台 2.6 萬的騎士物流車隊與 2.2 萬的計程車車隊。下一步 除了會積極與光陽集團雙邊合作 Ionex 電動機車物流解決方案，建構 B2B、B2C 外送電動機車車隊，更將共同打造台灣電動車解決方案向全球市場輸出。」
光陽集團董事長柯勝峯表示:「身為台灣智慧城市產業聯盟會長，很高興 Kymco 能透過金庫資本與台灣大車隊集團進行此次的跨業合作。Kymco 在東南亞所打造的以 Grab 為核心的智慧城市交通生態鏈，Ionex 車能網扮演了極為重要的角色。期待在台灣能藉由和台灣大車隊集團的深度結合與世界接軌，創造下一個智慧城市交通服務的新典範。」
全球快遞是台灣大車隊集團旗下的重要子公司，也是台灣第一家導入 APP 行動派遣的快遞物 流企業。全球快遞總經理劉金維表示:「全球快遞的 B2B 合作企業已達 4 萬家，包含大企業 總部、政府機關、國際金融保險、精品百貨、知名電商、大型連鎖通路、便利商店、零售餐飲業等，而社區即時物流服務的街邊門店數也超過 1 萬家。」
此外，全球快遞近年來積極投入科技物流與智能派遣服務的資訊開發，藉由開放式物流服務資訊平台，構建運輸配送物流聯盟體系，協助地方型運輸派送企業提升運務的管理效能。劉金維總經理表示:「全球快遞將借重策略投資夥伴金庫資本與光陽集團，積極與國外物流車隊進行交流，加速朝向具有國際競爭力的科技物流公司發展。」
此次金庫資本投入新台幣 1.8 億元，將用於全球快遞的人才培育與團隊擴編，包含資料科學 家、演算法工程師、App 軟體工程師、前端工程師、營運管理、行銷科技、客戶服務與客戶 體驗等。金庫資本除了成為全球快遞的第二大股東，也將扮演未來資本化的推手，協助全球快遞透過金庫資本的生態系統與全球出行獨角獸展開合作。
台灣大車隊集團今日與光陽集團的資本結盟，除了開啟台灣未來全新生活形態的想像空間，也確立台灣出行品牌站穩台灣、放眼國際的強烈企圖心，以異業結合、強強聯手的制高點，向全世界追逐出行服務的獨角獸，端出了一道以台灣為基礎，放眼全世界的電動出行系統服務輸出方案。