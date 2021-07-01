特企／這款棉棉太炫　引進太空科技概念掀起年度最大話題

對多數女孩來說，生理期那幾天總像打怪般，持續經歷突如其來大流量、私密處濕黏悶熱、或動作稍大經血就不慎側漏的種種困擾，這些揮之不去的沉重不適感，總讓女孩期盼能有一款夢幻逸品，一次K.O.所有經期煩擾！在眾多女孩引頸盼望下，堪稱今年度生理用品市場最具話題性的革命式創新產品終於出現，衛生棉領導品牌Kotex靠得住推出前所未見的話題新品—「太空棉」，破天荒引進太空科技概念，採用太空級極輕瞬吸材質、市場首創火箭型超輕量設計、以及完美貼合身體的13道特殊曲面設計，讓經期女孩體驗猶如漫遊太空般的「零。重。力。無。感」新境界！





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不可思議「零重力無感」新體驗、讓女孩徹底忘了它的存在

市面上衛生棉樣式多到讓人眼花撩亂，但真正能帶給女孩零著感的無感式產品卻寥寥無幾。全新「Kotex靠得住太空棉」從產品命名就讓人耳目一新，產品設計處處引入超炫太空科技概念，包括採用太空級極輕瞬吸材質，再大量的經血只要一釋出，就迅速被吸入棉體牢牢鎖住，特殊材質讓吸收經血後的棉體依然輕薄透氣、表層無比乾爽，讓人幾乎忘了生理期的存在。





火箭型超輕量設計、特殊曲面設計實證走一萬步不變形

話題新品「太空棉」的另兩項太空感酷炫設計，讓女孩舒服無感到幾乎忘記好朋友存在！包括市場首創前窄後寬、符合底褲版型的火箭型超輕量剪裁，搭配超薄無感創新材質棉體，讓經期女孩彷彿漂浮外太空，隨時都能感受無重力的「極輕盈」效果；此外輕薄無比的「太空棉」，以創新13道特殊曲面設計，加上棉體表面特殊溝槽巧思，讓棉片與私密處完美貼合，實證即使走一萬步依然服貼不變形，即使好動女孩也不需擔心大動作會讓經血不慎溢出，體驗猶如在浩瀚無邊太空漂浮的輕盈自在！





「太空棉」一上市即引爆網路熱搜 新品嘗鮮價體驗太空零重力無感Fu

「太空棉」以前所未見的太空科技革命性概念，成功打造衛生棉市場最極致的「無感體驗」！新品已自六月起陸續於全國各大實體及網路通路上架，並快速在網路社群間引發熱搜討論。「太空棉」系列目前推出24cm日用及28cm量多型兩款，滿足追求經期極致「無感體驗」女孩的不同需求。慶祝新品上市，即日起於寶雅、全聯、家樂福、屈臣氏、康是美等通路將陸續推出「新品嚐鮮優惠價」，吸引女孩們在經期一起來趟「無重力+零著感」太空漂浮之旅。 (*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定)



