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愛心專車送暖南台灣！企業善舉讓高屏植物人家庭不斷炊

▲（圖左）子茂果菜生產合作社陳彥廷總經理（圖右）在一起公司薛煒立董事長於假日至雲林子茂果菜生產合作社協助蔬菜打包裝箱，精神著實令人感佩。（圖／在一起業者提供）
▲（圖左）子茂果菜生產合作社陳彥廷總經理（圖右）在一起公司薛煒立董事長於假日至雲林子茂果菜生產合作社協助蔬菜打包裝箱，精神著實令人感佩。（圖／在一起業者提供）

生活中心/綜合報導

2021-07-05 17:40:31

新冠疫情延燒百業生計艱困，連帶社福團體募款短缺，創世基金會高雄分院日前對外求助企業協助，愛心企業「在一起管顧科技股份有限公司（以下簡稱在一起）」第一時間發起全台「募集蔬菜箱，送愛植物人」公益活動，其中高屏院區蔬菜箱冷鏈配送需求高達300箱，由於疫情以來，蔬菜箱因冷鏈物流塞車導致損壞消息頻傳，有鑑於此，在一起特別求助嘉里大榮物流公司，期望他們協助此次蔬菜箱冷鏈配送。

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▲嘉里大榮物流雲林所低溫司機許添銘於假日協助蔬菜打包裝箱，精神著實令人感佩。（圖／在一起業者提供）
▲嘉里大榮物流雲林所低溫司機許添銘於假日協助蔬菜打包裝箱，精神著實令人感佩。（圖／在一起業者提供）
接受此次公益活動配送任務的嘉里大榮物流營運總處張國典總經理表示「第一時間接受到客戶在一起公司的請託，在秉持本公司的企業核心價值之一的竭盡所能 (Commitment)為客戶服務精神，再加上得知是一場這麼有意義的公益活動，嘉里大榮當然沒有理由缺席」。

本次愛心活動發起者薛煒立董事長，運用其擅長的資源整合能力，從輔導受創小農跟合作社的採收，並解決最讓人頭疼的冷鏈物流，再透過其長期在各大社團建立的豐沛人脈，短短一天便將高屏地區蔬菜箱認購完畢。薛煒立董事長表示「得到各界善心人士的支持，責任覺得更加重大，為了讓愛能夠直達植物人家庭，特請委託嘉里大榮張國典總經理協助，張總經理除允諾協助，並立即指示林建良處長、廖介華區總及林進源所長、余建忠主任...等幹部全力協助，才讓此次高屏分院捐贈能順利執行」。

 創世基金會高雄分會周冠華院長非常感謝在一起管顧科技股份有限公司薛煒立董事長的善心，在得知因疫情影響，公益活動停辦，社福單位成重災區，創世專案捐款急墜5成後，第一時間捐款十萬元，為創世基金會高雄分會送來及時雨，同時承諾募集1000份蔬菜箱，嘉惠全台創世基金會分院及植物人家庭。

▲（圖左）薛煒立董事長（圖右）創世基金會高雄分院周冠華院長。（圖／在一起業者提供）
▲（圖左）薛煒立董事長（圖右）創世基金會高雄分院周冠華院長。（圖／在一起業者提供）
周冠華院長也列出感謝名單表示，「此次特別感謝藝人郭昱晴、白馨儒（白白），愛心企業包含台南新創匯電子商務、久承禾有限公司、嘉義大騰開發建設有限公司、台中大漢地產、茂順科技、金豐泰營造、光遠燈籠觀光工廠、下麵幸福美食企業有限公司、匯辰室內裝修設計有限公司、威翔餐旅管理顧問有限公司、大光明消防、錦興發企業股份有限公司，以及高雄愛益獅子會、麻豆扶輪社、新營扶輪社、阿里山扶輪社、嘉義皇家扶輪社、嘉義扶輪社、高雄菁英扶輪社、高雄拱心扶輪社、中華兩岸交流協會、社團法人中華職訓教育創新發展學會、高雄市大綜電腦快樂行志工協會」等社團共同支持響應。

▲（左一）子茂果菜生產合作社陳彥廷總經理與（右二）在一起公司薛煒立董事長及（右一）李佳蓉副總特別假日協助蔬菜箱包裝。（圖／在一起業者提供）
▲（左一）子茂果菜生產合作社陳彥廷總經理與（右二）在一起公司薛煒立董事長及（右一）李佳蓉副總特別假日協助蔬菜箱包裝。（圖／在一起業者提供）
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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
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