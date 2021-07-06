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家扶基金會《疫情下的兒少照顧》問卷調查，防疫期間家長感到擔憂的事情，依序為健康、經濟與照顧面向。
知名藝人兼網紅吳鳳分享：「疫情警戒期間，家長與孩子的生活起居都受到了很大的影響，我的孩子在這段時間，漸漸學會抓到自己的步調，因為家裡不像外面那麼有趣，反而有機會自己摸索創造意外的收穫。我也因生活方式的改變，多了一些時間，雙方協調陪伴小孩、協助學習，與孩子一起分擔家務，對我們來說是段很特別的時期」。
防疫親子衝突增 居家｢冷靜三秒鐘｣
家扶基金會2020年服務年報統計，新增兒童及少年保護個案受虐原因-施虐者因素分析，依序為教養問題(47.55%)、情緒問題(40.23%)、婚姻失調(30.49%)、經濟問題(32.34%)。
家扶基金會社會工作處處長周大堯表示，兒少保護服務工作在疫情期間面臨挑戰，由於無法普遍進行家庭訪視，實務因應依風險評估原則進行服務家庭分級，提高電話訪視追蹤頻率、單獨與兒少電話（視訊）會談、提供物資補助、線上輔導等服務，依必要性並兼顧防疫下進行家庭訪視並提供資源，以確保服務不中斷、守住每一個在家的孩子。
停課家長易負面 用愛包圍「不打小孩｣
為落實親子防疫新生活，家扶「用愛包圍｣推動｢快樂親子五步驟：不閉打小孩｣，為正向親子關係提出簡易解方，亦適用於各式人際關係與衝突改善，兒童保護不應因疫情而削弱力量，多留意周遭孩童狀況，讓安全疑慮事件不會繼續，就沒有無法挽回的傷痛。
資料來源：健康醫療網 冷靜三秒鐘、不閉打小孩 吳鳳分享「親子防疫生活」
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