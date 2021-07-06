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防疫期間氣喘不敢回診？ 嘉榮提供視訊診療安全又安心

防疫期間氣喘不敢回診？ 嘉榮提供視訊診療安全又安心
防疫期間氣喘不敢回診？ 嘉榮提供視訊診療安全又安心

健康醫療網

2021-07-06 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】42歲的陳小姐，從小就飽受過敏性鼻炎所苦，感冒後或在季節交替時咳嗽的症狀反反覆覆，持續數週甚至數個月之久，很是困擾。而從去年年底重感冒後，斷斷續續的咳嗽不斷，故今年初經由基層診所轉診至臺中榮總嘉義分院就診，經胸腔內科醫師安排肺功能檢查後發現，陳小姐吐氣氣流受阻，且吸入支氣管擴張劑後情形有所改善，診斷陳小姐有氣喘的的狀況，故開立了「吸入型類固醇」的氣喘用藥，狀況即有改善。

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氣喘發生於各年齡層　常見症狀有這些

胸腔內科戴士豪醫師提到，氣喘是一種常見的呼吸道疾病，估計台灣每10人就有1人罹患氣喘，有近一成的可能性，並發生於各個年齡層。氣喘典型的症狀包括喘鳴、呼吸困難、咳嗽及胸悶，其特徵是「多樣化」的呼吸道症狀，上述症狀可能隨著時間、季節等各種誘發因子而呈現不一樣的變化。

吸入型類固醇　控制氣喘反覆發作

戴士豪醫師說明，氣喘是一個呼吸道對過敏原或外在刺激過度反應，造成呼吸道慢性發炎的疾病，若長期使氣管處在慢性發炎情形下，易產生呼吸障礙，也會增加急性氣喘發作風險。氣喘雖然無法被根治但可長期控制，目前「吸入型類固醇」是控制氣喘發炎，最重要的治療藥物，經由口腔吸入直接作用於呼吸道，鮮少產生全身性的副作用，在醫師的指示下可安心長期使用。

遵從醫囑用藥　視訊診療更安心

該院李世強院長強調，疫情期間民眾要減少非必要的外出，但長者若平時有慢性疾病仍要固定回診用藥保健康，故該院推出防疫安心視訊門診，若民眾有需求均可撥打掛號專線05-2356695或05-2356663預約視訊診療時間，民眾可利用手機或家中視訊功能設備，即可直接與醫師視訊診療；尤其有三高者需長期服藥控制，不可因擔心疫情而未回診拿藥，反而有害健康。



資料來源：健康醫療網 防疫期間氣喘不敢回診？ 嘉榮提供視訊診療安全又安心

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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