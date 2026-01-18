我是廣告 請繼續往下閱讀

全球被封為傳奇攀岩人物的艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將徒手攀登台北知名地標101建築大樓，挑戰已經進入最後倒數階段，下週六（24）日他將完成人生的創舉之一，Netflix也將全程直播。然而近日有網友翻出其實早在去年霍諾德早就已經試爬過台北101，只是當時因為是練習，所以有繩索保護，路過的民眾以及在101大樓內的顧客都看傻眼。而說到霍諾德的背景經歷還可真不得了，是連醫學界、科學界都認證大腦結構特殊，是個「沒在怕」的狠人！有網友在社群平台YouTube、Threads上分享表示「霍諾德下週就要徒手攀登101了...找了相關資料之後發現，，下禮拜六見證歷史性的一刻一定要跟到！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「好奇底下會不會有軟墊防止危險發生，實在太可怕了，一切平安」。然而說到這個霍諾德的背景可大有來頭，他是一位美國傳奇攀岩家，專長以「徒手攀登」聞名全球，，立下人類攀岩史的一大里程碑，後來此壯舉也被拍成紀錄片《赤手登峰》，最後甚至勇奪奧斯卡最佳紀錄片的殊榮。同時，霍諾德也被科學家、醫生經過腦部核磁共振掃描診斷，，完全是異於常人的超高恐懼門檻，是名副其實的「沒有在怕的狠人」，即便他身處危險的環境當中，依舊可以保持冷靜和專注，讓大腦效能投入於攀爬所需的體能、精準判斷中，才能讓他一次次用「徒手攀爬」寫下傳奇，也就是當今被稱為「把死神壓在地上打的那個男人」。事實上，霍諾德想要徒手攀登101已經等了多年，早在13年前就曾經提出申請，但遭到拒絕。台北市文化局影委會總監饒紫娟說明，，但這次挑戰超過平常協拍的高度，也做好萬全的準備，總計有26個局處以及民間團體共同來支援這個案子。台北101董事長賈永婕日前親自攀上101頂端體驗，透露當時霍諾德寄信時，，相關單位積極籌備超過半年時間。5歲就開始接觸攀岩的霍諾德，下週六（24）日就要挑戰徒手攀登101，屆時在上午9時開始Netflix全程直播，如果你也想目睹世界攀岩的新頁，當天可別睡太晚，起床替霍諾德應援加油，預祝挑戰成功！