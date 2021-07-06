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家醫科主任鄒孟婷指出，所謂的「空調不適應症」，指的是因為空調設備所引發的種種不適症狀，在這些症狀中，最常見的除了經常性的肌肉痠痛、下肢無力、頭痛、口乾舌燥、咳嗽或類似感冒症狀等，這些經由空調所引發的疾病，很多人把它統稱為「冷氣病」，雖然醫學上並沒有真正定義冷氣病的名稱，但只要跟空調相關，因為冷氣吹過度所造成的不適現象，就可歸類為「冷氣病」。
導致冷氣病三大因素 過敏、年紀大症狀明顯
如果將導致冷氣病的原因做一歸類，大致可以分成體質、環境內的溫濕度及室內空氣流通度三大因素。
以體質來說，空調中暗藏的塵蟎容易誘發過敏氣喘，如果溫度又低，就會產生冷過敏，出現類似感冒的症狀，如鼻塞、頭痛等，尤其是本身就有過敏體質且年紀較大的人，這些症狀就會更為明顯。
由於大樓內的空調冷氣多半不流通，這時只要有一人出現感冒症狀，很容易就會傳染給身旁的同事，甚至也曾有研究發現，空調主機本身因為儲水、溫度又適宜細菌孳生，因此常成為細菌、黴菌的溫床，而這些細菌性感染疾病又以綠膿桿菌、棒狀桿菌、金黃色葡萄球菌等居多。
而冷氣房中的溫度調節也關乎上班族的健康，由於長時間處於低溫下，身體的微血管就會自然收縮，肌肉緊繃，使得新陳代謝變慢，腸胃功能也減弱，連帶影響了消化及循環的功能，若再加上坐在出風口下方，或是身體某些部位經常性的受到冷風直接吹襲，就容易引起如頭、肩、關節等疼痛。
進入冷氣房時先緩衝 每天花時間運動流汗
除了溫度過低可能造成的影響外，長時間開冷氣也會降低環境中的濕度，令人產生不適，影響最大的就是老年人、隱形眼鏡族、電腦族及異位性皮膚炎的患者。
鄒孟婷指出，上班族若常覺得眼睛乾澀時，建議不要長時間戴隱形眼鏡，且使用電腦時，也必須適度的休息，讓眼睛稍微眨眼休息一下，但預防「冷氣病」的最好方式，仍是以調整吹冷氣的時間，最適當的室內濕度則是維持在60度左右，而冷氣的溫度也要調控在25～26℃之間。
只要每天花個半小時到一小時的時間讓自己運動流汗一下，就可以讓體溫調節中樞恢復到正常的範圍。鄒孟婷建議，下班回到家，或是在夜晚睡覺時，也不妨設定冷氣的舒眠裝置，不要直接吹冷氣到天亮，最好可搭配電風扇，開窗吹吹自然風比較好。
出現冷氣病相關症狀 這樣緩解不適
一旦出現類似感冒的冷氣病相關症狀時，可以先喝熱飲並搭配熱敷肩頸，倘若座位無法調整，則可戴上口罩、或把溫度轉低、讓出風口稍微轉向不要對著吹，甚至也可以試試在進入冷氣房時，先去茶水間喝口水或上個廁所，也就是先到沒有冷氣的地方緩衝一下，讓身體稍稍適應溫度差異後，再進入辦公室，這樣也可避免血管急速收縮而引致的頭痛困擾。
冷氣房內雖舒適，但經由密閉空間中所傳播的病菌速度也快，因此，辦公室內使用空調時，偶爾仍要將門窗開個小縫，讓空氣對流，才不會讓病菌散播太快速，當然，也必須多喝水，可避免脫水的現象對健康造成負擔。
預防冷氣病 6點小叮嚀要做到
1、每天抽空運動，讓自己流汗。
2、少戴隱形眼鏡、適度眨眼或閉目休息。
3、戴口罩並多喝水保持喉嚨濕潤。
4、冷氣房內放一件長袖外套或大披肩等保暖衣物。
5、在桌上放一杯水，調節週圍環境的濕度。
6、分段穿梭室內室外，減緩頭痛的發生機率。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 空調不適應症 常見症狀有哪些?
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