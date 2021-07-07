影／2021防疫畢業歌！26校畢業生齊唱 向青春的你我致敬
畢業季到來，以往都能到校參與畢業典禮的畢業生們，今年因為疫情，許多活動被迫延期、取消或者改為線上舉辦，而畢業典禮也不例外，就有一群畢業生為了抒發屬於這個世代的心聲，號召來自26所不同學校的畢業生，從編曲、合唱到錄製都採取遠距方式，創造了一首屬於這個疫情世代的畢業歌曲《然後，何去何從》-致青春的你我。
影像中心/綜合報導
2021-07-07 12:00:00
每年畢業典禮，許多學校的畢業生都會創作屬於自己世代的畢業歌曲，然而突如其來的疫情讓許多人不知所措，還有一群畢業生即將踏入社會，面對接下來許多未知的變數，他們將這些迷惘及忐忑化作音符，唱出屬於他們這個世代的畢業歌曲，他們希望鼓勵所有的畢業生，揮別校園沉澱心情後，為自己上緊發條創造巔峰。
這首結合防疫的畢業歌曲，讓許多畢業生儘管無法像往年參與畢業典禮，但他們用音樂為這個疫情時代留下了一個記錄和紀念，許多網友聽完紛紛留言表示「真的很有意義，辛苦了！作品真的很讚！」、「好熱血的歌曲！祝你們畢業快樂！」、「差點聽到哭」。（文字編輯：胡繼偉）
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完整影片：https://youtu.be/gIPs9xf2ic8