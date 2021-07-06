▲ Porsche 攜手 Rimic 成立全新 Bugatti-Rimac 品牌！Bugatti 揮別 VW 集團

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Porsche 與 Rimac 已簽署對應協議，並宣告此超跑製造商的全新名稱—Bugatti-Rimac。

× Porsche 與 Rimac 已簽署對應協議，並宣告此超跑製造商的全新名稱—Bugatti-Rimac。

Porsche 全球執行董事會主席 Oliver Blume及Rimac 創辦人兼總裁 Mate Rimac 已簽署對應協議，Oliver Blume 表示：「我們結合了 Bugatti 對於超級跑車的深厚專業，與 Rimac 在極具潛力之電動車領域所具備的強勁創新實力。Bugatti 將為合資企業帶來傳統底蘊深厚的品牌性、知名的產品、忠實顧客群以及遍布全球的經銷商結構。而除了技術科技之外，Rimac 也會提供新的開發與組織構建方式。」





新公司正式成立後，Bugatti 與 Rimac 首先計畫生產兩種超跑車型：Bugatti Chiron 以及純電 Rimac Nevera。Bugatti Automobiles 公司仍繼續將在新的合資企業中留存，而未來所有 Bugatti 車款仍然會在聞名全球的 Bugatti 法國莫爾塞姆（Molsheim）工廠組裝生產。合資開發的 Bugatti 車款則將在未來的長期計畫中實現。





新公司正式成立後，Bugatti 與 Rimac 首先計畫生產兩種超跑車型：Bugatti Chiron 以及純電 Rimac Nevera。

× 新公司正式成立後，Bugatti 與 Rimac 首先計畫生產兩種超跑車型：Bugatti Chiron 以及純電 Rimac Nevera。

Rimac 創辦人兼總裁 Mate Rimac 表示：「Rimac Automobili 成立以來發展快速，而合資企業勢必會將公司提升到截然不同的全新高度。Bugatti 與 Rimac 雙方也各自貢獻出了重要資產：Rimac 在電動車技術產業已經建立了領導先驅的品牌地位，而 Bugatti 累積了超過一世紀的頂級汽車開發經驗，創建出汽車產業歷史上獨具匠心的優良傳統。我們將共同匯集彼此具備的知識、技術與資產，並以開發產製出特別產品作為未來目標。」





Porsche 在三年前便與 Rimac 建立了成功的合作夥伴關係。「此合資企業是我們策略性投資鏈中的最高點，」Porsche 財務執行董事會成員 Lutz Meschke 說道。「早在 2018 年保時捷便已首次入股 Rimac，過去幾年間持續順利增持。保時捷早期便與 Mate 以及他極富創新精神的團隊建立了密切關係，Rimac 將運用其專業能力，協助保時捷，這個充滿熱情魅力和重要性的品牌邁向未來。儘管過程中不免挑戰，但我們驅使這個合資企業取得了今日的戰果，為此我感到十分驕傲及榮幸。無論對 Bugatti、Rimac、Porsche 或 Volkswagen 集團而言，今天都是輝煌美好的紀念之日。」



