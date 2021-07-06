▲ 福特六和汽車結合 Ford 總部與 Ford Fund 基金之力！捐贈桃園市政府防疫物資

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此番台美友好源自 Taiwan Can Help 的美好！事實上，當美國疫情在 2020 年嚴重延燒，死亡病例以數十萬計時，福特汽車以全美一命的精神擔起企業公民責任，緊急啟動一項名為阿波羅專案（Project Apollo）的計劃，自製生產個人防護裝備，包括醫療級口罩、防護面罩、防護衣等，不僅供應全美福特員工所需，在照護員工的同時，亦協同 Ford Fund 將高達數以千萬計的更多防護裝備捐贈給全美處於疫情危險中的社區與組織。當時，遠在台灣的福特六和汽車即在 100 小時之內，協同台灣口罩機廠商，以專機自台灣將口罩生產設備旋風運抵美國福特汽車總部，在當時參與製造了超過 4,200 萬個醫療級口罩生產的任務，並透過 Ford Fund 的捐贈程序，守護及陪伴無數人渡過嚴峻的抗疫之路。
2021 年，在台灣同樣面臨空前疫情考驗的此時，為感謝台灣在過去近 50 年扶持福特六和汽車在桃園深耕發展，以及 2020 年疫情爆發時，對阿波羅專案啟動的慷慨援助，美國福特汽車總部與 Ford Fund 同樣將愛與回報，以即時的防疫物資回饋給台灣。而福特六和汽車也以在地優勢，協同專業救護車設備廠商，以 Ford 旗下福特旅行家廂型車款緊急打造出 2 輛有移動的 N95 口罩之稱，具負壓式隔離床艙的救護車，使其能在最短時間內投入抗疫服務，主要用途能為車內患者提供清潔的空氣，還能避免帶有感染源的空氣外流，具備良好的隔離性、防腐性、通風性、耐菌性等特點，若未來疫情減緩，也能使用於一般救護服務，在醫療前線行長遠的路。