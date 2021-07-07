十年淬鍊十足精彩，刻畫經典的傳奇挑戰者：Lamborghini Aventador

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極致輕量，碳纖維材質應用
Aventador LP 700-4採用了首見於品牌車系的碳纖維全單體車艙，此革命性的創新確立Lamborghini 生產複合材料與研發的領先地位，同時成為義大利汽車工藝集結的Sant’Agata地區首家於自廠量產碳纖維部件的車廠。
運用品牌多項專利技術打造而成的碳纖維全單體車艙，在整體結構上，將車室骨架與車頂集成為單一零件，能確保極其出色的車身剛性，搭以前後鋁合金車架，更達成總重量僅僅只有229.5公斤的絕佳成就。
承續Coupé車型的工藝成就，Aventador LP 700-4 Roadster敞篷版本，配備兩件式碳纖維可拆卸式活動硬頂，一改前代車款 Murciélago 的軟頂篷結構，大幅減輕車重；其單片重量不僅低於6公斤，同時將整體的美學表現及材質的堅固特性更臻極致。
2015年亮相的Aventador LP 750-4 Superveloce，於車門板、車身側裙等多處應用創新的Superlightweight Composite Materials (SCM) 超輕量化碳纖維複合材質；車室內裝也採用了初見於量產車型的Carbon Skin® ，此一將超輕量複合材質以特殊技藝編織而成的科技逸品，具備極佳的延展性、揉韌且耐磨，從內而外達到全方位的車身輕量。
精益求精，專為Lamborghini V12打造的ISR 變速系統
Lamborghini工程師為全新的V12引擎設計了獨樹一幟的7速ISR單離合器自手排變速系統，提供迅捷無比的變速換檔時間，與極其流暢平順的換擋體驗，其換檔反應速度僅有50毫秒，相當於人類眼球移動的速度。
全時四輪驅動，只為完善性能
為了打造Aventador， Lamborghini研發部門的工程師開發了全新的高性能傳動系統，以澎湃強勁的動力、非同凡響的操控性，提供無與倫比的駕控體驗。
引擎爆發的強勁動力，必須以穩定可靠的方式驅動汽車前行。Lamborghini為此款旗艦車配備了強大的電控系統，包含：Haldex電控耦合器、自鎖式後差速器以及由EPS進行電子控制的前差速器。動力傳輸方搭載的Haldex電控耦合器，用以在前、後軸之間分配扭力；幾毫秒之內，耦合器可依據動態情況調整扭力的分配，根據不同駕駛模式，在特殊情況下可將最高 60% 的扭力分配到前軸。而前、後差速器則進一步提升了動態操控性能。
時代變革：創新懸吊系統
自發表初始，Aventador車系即應用了先進的推杆式懸吊系統。水平陳列的彈簧及減震器設計概念源自於F1賽車，經由Lamborghini細膩調校，充分滿足了高性能公路跑車的行駛需求。至家族後繼車款— Lamborghini LP 750-4 Superveloce融入主動電磁式避震器的推杆式懸吊系統，帶來更完美操控表現，強化車輛對任何路況的掌握度，在彎道中大幅提高車身穩定性、減少側傾；「主動式」特性，賦予車輛平穩的煞停體驗，為駕駛帶來安全無慮又舒適的道路駕駛體驗。
魅力駕馭體驗：四種駕駛模式
致力於提供駕駛者獨特的操作感受與情感體驗，Lamborghini Aventador LP 700-4為車輛的駕駛模式選擇系統提供了 Strada（公路）、 Sport（運動）和 Corsa（賽道）三種手動駕駛模式以及Strada-auto、Sport-auto兩種自動駕駛模式。
完美詮釋極致超跑精隨的Lamborghini Superveloce，針對傳動、變速、懸吊及轉向等多項系統，將駕駛模式全新調校，因應不同路況需求，提供純粹、激情的極致駕控魅力。
Lamborghini Aventador S 開啟了新世代 V12 旗艦車型的全新一頁，其駕駛模式選擇系統提供了：Strada、Sport、Corsa和全新EGO駕駛模式。EGO模式下可針對控制引擎、懸吊系統、四輪轉向系統等進行設定，駕駛可隨心所欲感受Aventador S的強大性能與絕無僅有的駕馭體驗。
演繹超凡性能：LDVA主動式車輛動態控制系統
以磅礡動力，再續傳奇的Aventador S，其縱向控制來自首次應用於量產Lamborghini車型的Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva ( LDVA ) 主動式車輛動態控制單元，全面進化傳統電子車身穩定系統，將四輪轉向、四組主動懸吊系統及四輪驅動等訊息整合，依據所選車輛駕駛模式，提供更精確、敏捷的車輛駕控。此控制系統宛如車輛大腦，作為中央處理單元，接收感知器輸入的車輛各項動態表現，與其它電子系統相互協同，為車輛定義最佳設定，帶來卓越絕倫的操駕體驗。
先端科技；主動式空氣力學系統 (ALA)
首見於Huracán Performante ，由 Lamborghini 所開發，並擁有獨家專利的主動式空氣力學系統：Aerodinamica Lamborghini Attiva ( ALA )，可於全力加速時創造低風阻，或增加下壓力以提升操控穩定性，並利用LPI電子監控平臺選擇最合適的作動模式。ALA 系統為家族車系創造難望項背的優勢，其與透過液壓作動的傳統主動空力系統相比不僅大幅減輕車重，系統所需的作動時間更小於 500 毫秒。
全方位控制；四輪轉向系統
伴隨全新Aventador S問世，Lamborghini V12旗艦量產車型的橫向控制首次應用全新的四輪轉向系統，其前軸結合Lamborghini Dynamic Steering (LDS) 電子動態轉向系統為低速和中速駕駛下提供高度靈活性；後軸則整合Lamborghini Rear-wheel Steering (LRS) 後輪轉向系統，使車輛在高速操作下能大幅提高穩定性。
依據不同車速，前後獨立的系統可於5毫秒內針對車輛轉向即時反應，憑藉更精準地轉向角度實現車輛抓地力與循跡性間的完美平衡。低速行駛時，後輪轉向角度與前輪相反，無形中縮短了軸距，提高靈活度，減小轉彎半徑，提升車輛的操控性；高速行駛時，後輪轉向角度則與前輪相同，憑藉著增加的虛擬軸距，提高車輛的穩定性和駕乘舒適性，令動態駕控體驗臻於極致。
生態永續的承諾：引擎啟閉系統與CDS多汽缸間歇系統
守護綠色環境，致力生態永續，是Lamborghini長久以來不遺餘力推展的重大貢獻。自2011年推出Aventador全新車系以來，Lamborghini透過產品及流程的的創新，控管不必要的能源消耗、防止汙染，同時提升效能。自Lamborghini Aventador LP 700-4開始配載全新研發的「 Stop-Start System引擎啟閉系統」，並帶有用於儲存電力的超級電容，在車輛停止行進時會自動熄火，回復運作僅需 180毫秒 ( 0.18 秒 ) 內即可完成。此一全新設計，當年代前所未見，先端科技的應用顯著的降低了車輛油耗；也肇於品牌對極致輕量化永不妥協的追求，該系統並達成車重減輕3公斤的絕佳成功。
大幅提升的效能同時要歸功於「Cylinder Deactivation System ( CDS ) 多汽缸間歇系統」技術。當引擎處於低負荷或低於135 km/h的行駛速度行進時，該系統將使車輛轉換為僅以6汽缸運作，回復標準模式僅需輕踩油門，便能再度擁抱疾風。若深入探究，相較沒有這些技術的同一車輛，其综合油耗可降低7%； 在130 km/h左右的高速公路行駛，油耗及和碳排放量則可减少约20%。
承襲強者之名，每一輛Lamborghini注定擁有卓然不凡的靈魂。賽場上最強悍的公牛：Miura、Jarama、Reventón以及Murciélago，皆見證了義大利造車工藝的世代榮耀。遵循品牌傳統， 引領品牌走向嶄新世代的V12旗艦車型，同樣得名自最勇猛的鬥牛— Aventador，1993年在薩拉戈薩競技場首次出戰即獨霸鰲頭，一舉奪得驍勇非凡的美名；正如 Lamborghini Aventador 車型挾帶著巨大成功，歷經十年淬鍊，以十項獨步與創新，奠定Lamborghini超級跑車無庸置疑的領先地位。
締造卓越，成就獨特，Lamborghini從未停下腳步。秉持著品牌經營方針，與Automobili Lamborghini攜手合作逾十載的臺灣總代理嘉鎷興業，自2011年起正式引進Aventador車系，開創V12中置自然進氣量產超跑於臺灣正式領牌上路的全新紀元。以提供在地經營與最高效率的服務為核心精神，並歸功於車主支持與原廠肯定及重視，總代理嘉鎷興業總於第一時間導入最新車型與極致限量的夢幻珍稀車款，包含全球僅有15臺的Reventón Roadster與限量20臺的Centenario Coupé 。世代更迭，堅毅的公牛之心，始終如一；不忘初心，Lamborghini 臺灣總代理將持續致力提供最高規格的服務體驗，深耕臺灣，回饋在地，期許在臺灣超跑歷史中不斷開創精彩篇章。