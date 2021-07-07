▲ 面對休旅車與電動車夾擊，VW 八代 Golf 仍是值得入手的掀背車嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
不同於過往 Golf 車系偶數世代相較保守的改進，看著剛登陸台灣市場的八代Golf，由外至內的改革超乎過往規則，除了依舊粗壯的 C 柱以外，嶄新的不規則頭燈、風阻值低至 0.27 的流線車身，唯一與 7.5 代車型產生較多連結的，大概就是讓人熟悉的尾燈造型，喔對了，還有 R-Line 的運動套件裝扮，也是 Golf 迷不陌生的，在水箱罩、前葉子板上的「R」字樣，以及環繞全身的摩登套件，很具時代感的 Golf，應該是你看到八代 Golf 的第一印象。
當你坐進了八代 Golf 的駕駛艙，會發現剛才對於外觀造型的驚訝，只是大驚小怪的程度。駕駛介面的革新，才是八代 Golf 的主菜。海灣式的儀表板與中控台，俐落且有設計感的把兩個大螢幕聳立於此，一個是駕駛眼前的 10.25 吋數位螢幕，在台灣已是標準配備的規格；中控台螢幕則有 8.25 吋與 10 吋的差異，分水嶺剛好與 230 或 280 動力版本相同。
中控台觸控主機內的多媒體系統雖然也是你可能聽過的 MIB 3，但那與智慧型手機或平板電腦更相近的操作介面，連首頁功能都以正方形圖示取代，不過要說到最讓人吃驚的，更是那幾乎被電容式觸控介面取代的傳統旋鈕與按鍵，頭燈開關如此，中控台螢幕下方的 Touch Slider 數位觸控列亦是，方向盤上的控制介面當然也不例外。實體旋鈕與按鍵就好像一去不回頭的舊時代產物，連天窗開關介面都不見其身影，若你是個對過往 Golf 如數家珍的資深高爾夫車迷，坐在八代 Golf 的車內，下巴可能快要碰到你的膝蓋。
別擔心，八代 Golf 一點都不怕這樣的改變，會讓一票資深車迷走心。畢竟八代 Golf 要面對的消費族群，早已不是過去一路跟隨 Golf 成長的消費者，而是會在 Golf GTI 或 Tesla Model 3 中間掙扎的新生代買家，若不來個大改革、大躍進，年輕族群才不管你高爾夫有多經典，就直接往電動車的世界裡栽，畢竟在他們的世界中，「高爾」兩字開頭代表，不是福斯高爾夫，而是歌手高爾宣。
動力與安全面的革新也有精彩處，230 與 280 雖然搭載的是於 Volkswagen 集團中不陌生的 1.0 升與 1.5 升渦輪增壓引擎，但首度導入、也是領先同級距的 48V 輕油電動力，透過小型化的鋰電池、48V 電動馬達與管理控制系統的輔助，不僅讓 TSI 的動力科技前方多了一個「e」，以試駕的 Golf 280 eTSI R-Line 車型而論，也成功的消弭了過往難以消弭的低轉速渦輪遲滯空窗，一踩下油門就可以獲得輕快且不遲疑的加速推力，還可結合 ACT 主動式汽缸休止管理系統，帶給你一成的節能表現，還有怠速熄火與啟動時輕微許多的震動，雖然沒有電動車那種不科學的加速感，但至少已與電動沾上了邊。不過相比其外觀與內裝的變革，我認為至少來個 PHEV 可充電式油電車，可能會與八代 Golf 更為匹配。
IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統也沒缺席，可以支援到完全停止的 ACC 還把停車再開的間隔從 3 秒拉長到 10 秒，並增加了離車安全警示系統、道路虛擬實境顯示功能，對於很有可能是駕駛新手的八代 Golf 車主而言，確實是貼心的安全協助。
雖然操控介面很炫，動力也多了電力增豔，安全科技更已達到自動駕駛 Level 2等級，但開起來的感受，還是像每一代、也是每一款 Volkswagen 一樣，如此的輕鬆好上手，無論你之前開得是日系、韓系車或是騎機車，一踩下八代 Golf 的油門、轉動輕巧好握的方向盤，那種就像你熟悉好友的自然感，仍訴說著過去近半世紀的造車經驗與造車態度，這一點，仍是目前電動車還學不大來的眉角。
會不會是最後一代 Golf？要回答這答案太早，但有沒有可能會是最後一代吃油的 Golf，這機率可能就大得多，畢竟以目前 Volkswagen 對於電動車的企圖心，Golf 輝煌歷史很有可能在此劃下句點。而以此次在 Golf 280 eTSI R-Line 上所體會到的心得，保有精彩，卻又不吝於跨出舒適圈，若要在此世代 say goodbye，我想，對於一個曾擁有過二代 Jetta 又開過每一代 Golf 的老車迷而言，至少我沒有覺得有任何遺憾。
雖然稍微離題，但言之總之，在此次試駕過程中，八代 Golf 仍盡責的演繹其跟隨時代進化的掀背車代表身份，空間機能佳、節能經濟、輕鬆好開，又有極佳的安全性，且重要的是，以其塞入的新科技，價格面的漲幅仍在自身認為的合理區間，若你想要搭上末班車成為 Golf 輝煌歷史的一員，現在上車，絕對不遲。
如果看圖文不過癮，那絕對不能錯過同樣精彩的試車影片！