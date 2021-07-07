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面對休旅車與電動車夾擊，VW 八代 Golf 仍是值得入手的掀背車嗎？

▲ 面對休旅車與電動車夾擊，VW 八代 Golf 仍是值得入手的掀背車嗎？
▲ 面對休旅車與電動車夾擊，VW 八代 Golf 仍是值得入手的掀背車嗎？

2GameSome - 有車賞

2021-07-07 06:25:00

站在時代轉換的浪尖，後有洶湧澎湃的休旅浪潮，前有深不可測的電動藍海，身為內燃機世代最具代表性經典車系的 Volkswagen Golf，航向在哪？第八代 Golf 應該就是階段性的答案。

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對於經典車系的斷捨離，從金龜車的告別舞台，就知道 Volkswagen 是果決的。雖然現在已有定位尺碼與 Golf 極為相近、換上電動心臟的 ID.3 傲然問世，繳出的銷售表現更是讓 Volkswagen 面對未知的電動未來稍微添增了一些信心，不過面對這 1974 年就已問世、早已是車壇掀背代表的經典，Golf 似乎還不到下台一鞠躬的時刻，Volkswagen 該怎麼做？八代 Golf 透露了一些蛛絲馬跡。

試駕車款為 Volkswagen 八代 Golf 280 eTSI R-Line，售價為新台幣 122.8 萬元。
試駕車款為 Volkswagen 八代 Golf 280 eTSI R-Line，售價為新台幣 122.8 萬元。
不同於過往 Golf 車系偶數世代相較保守的改進，看著剛登陸台灣市場的八代Golf，由外至內的改革超乎過往規則，除了依舊粗壯的 C 柱以外，嶄新的不規則頭燈、風阻值低至 0.27 的流線車身，唯一與 7.5 代車型產生較多連結的，大概就是讓人熟悉的尾燈造型，喔對了，還有 R-Line 的運動套件裝扮，也是 Golf 迷不陌生的，在水箱罩、前葉子板上的「R」字樣，以及環繞全身的摩登套件，很具時代感的 Golf，應該是你看到八代 Golf 的第一印象。

全新造型的頭燈，展現出八代 Golf 的創新，並配備 IQ.LIGHT 科技，雖然沒有如 Tiguan 般的多模式，但至少是 LED 照明規格。
全新造型的頭燈，展現出八代 Golf 的創新，並配備 IQ.LIGHT 科技，雖然沒有如 Tiguan 般的多模式，但至少是 LED 照明規格。
水箱罩連貫式 LED 定位燈要 280 以上車型才有。
水箱罩連貫式 LED 定位燈要 280 以上車型才有。
R-Line 套件會於水箱罩與前葉子板上有著專屬徽飾。
R-Line 套件會於水箱罩與前葉子板上有著專屬徽飾。
280 車型皆配備 18 吋輪圈，輪胎規格為 225/40R18。
280 車型皆配備 18 吋輪圈，輪胎規格為 225/40R18。
車名銘牌移至車尾中央，為當前車壇流行設計手法。
車名銘牌移至車尾中央，為當前車壇流行設計手法。
TSI 前多加的「e」，代表導入 48V 輕油電系統。
TSI 前多加的「e」，代表導入 48V 輕油電系統。
下方為裝飾用的排氣尾飾管，真正的排氣管隱藏於後保桿下方。
下方為裝飾用的排氣尾飾管，真正的排氣管隱藏於後保桿下方。
當你坐進了八代 Golf 的駕駛艙，會發現剛才對於外觀造型的驚訝，只是大驚小怪的程度。駕駛介面的革新，才是八代 Golf 的主菜。海灣式的儀表板與中控台，俐落且有設計感的把兩個大螢幕聳立於此，一個是駕駛眼前的 10.25 吋數位螢幕，在台灣已是標準配備的規格；中控台螢幕則有 8.25 吋與 10 吋的差異，分水嶺剛好與 230 或 280 動力版本相同。

海灣式的儀表與中控台顯示螢幕總成，展現八代 Golf 的革新。
海灣式的儀表與中控台顯示螢幕總成，展現八代 Golf 的革新。
儀表板有著多樣的呈現方式，也可將導航資訊以全螢幕方式呈現。
儀表板有著多樣的呈現方式，也可將導航資訊以全螢幕方式呈現。
也可選擇駕駛輔助系統資訊置中。
也可選擇駕駛輔助系統資訊置中。
280 車型的中控台都配備 Discover Pro 10 吋多媒體觸控鏡面主機。
280 車型的中控台都配備 Discover Pro 10 吋多媒體觸控鏡面主機。
中控台觸控主機內的多媒體系統雖然也是你可能聽過的 MIB 3，但那與智慧型手機或平板電腦更相近的操作介面，連首頁功能都以正方形圖示取代，不過要說到最讓人吃驚的，更是那幾乎被電容式觸控介面取代的傳統旋鈕與按鍵，頭燈開關如此，中控台螢幕下方的 Touch Slider 數位觸控列亦是，方向盤上的控制介面當然也不例外。實體旋鈕與按鍵就好像一去不回頭的舊時代產物，連天窗開關介面都不見其身影，若你是個對過往 Golf 如數家珍的資深高爾夫車迷，坐在八代 Golf 的車內，下巴可能快要碰到你的膝蓋。

比照當前智慧型手機操控介面的創新 MIB 3，可與現代人科技使用習慣無縫接軌。
比照當前智慧型手機操控介面的創新 MIB 3，可與現代人科技使用習慣無縫接軌。
頭燈組成也為觸控式。
頭燈組成也為觸控式。
天窗與車內燈開關都是觸控式。
天窗與車內燈開關都是觸控式。
中控台中央的按鈕也取消傳統實體按鈕造型。
中控台中央的按鈕也取消傳統實體按鈕造型。
中控台最下方為無線充電板與兩個 Type-C 充電座。
中控台最下方為無線充電板與兩個 Type-C 充電座。
引擎啓閉鈕為少數的實體按鍵。
引擎啓閉鈕為少數的實體按鍵。
相當有質感的車鑰匙也是平面式設計，取消傳統按鍵。
相當有質感的車鑰匙也是平面式設計，取消傳統按鍵。
Harman Kardon 音響系統為選配。
Harman Kardon 音響系統為選配。
運動化金屬踏板為 R-Line 車型專屬。
運動化金屬踏板為 R-Line 車型專屬。
類麂皮混合織布的跑車型座椅為 280 eTSI R-Line 車型專屬，皆為手動調整。
類麂皮混合織布的跑車型座椅為 280 eTSI R-Line 車型專屬，皆為手動調整。
中央鞍座的置物空間相當實用。
中央鞍座的置物空間相當實用。
2619mm 軸距營造出相當實用且舒適的後座乘坐空間。
2619mm 軸距營造出相當實用且舒適的後座乘坐空間。
前座椅背後的置物袋相當好用。
前座椅背後的置物袋相當好用。
中央扶手置杯架為前後式。
中央扶手置杯架為前後式。
三區恆溫空調為 230 eTSI Life 車型以上標配。
三區恆溫空調為 230 eTSI Life 車型以上標配。
標準乘坐狀態下後廂容積可達 380 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積可達 380 公升。
後廂底板掀起時可透過兩側卡榫暫時固定。
後廂底板掀起時可透過兩側卡榫暫時固定。
後廂底板有兩段高度可調。
後廂底板有兩段高度可調。
後座椅背傾倒時，置物容積可擴充至 1237 公升表現。
後座椅背傾倒時，置物容積可擴充至 1237 公升表現。
別擔心，八代 Golf 一點都不怕這樣的改變，會讓一票資深車迷走心。畢竟八代 Golf 要面對的消費族群，早已不是過去一路跟隨 Golf 成長的消費者，而是會在 Golf GTI 或 Tesla Model 3 中間掙扎的新生代買家，若不來個大改革、大躍進，年輕族群才不管你高爾夫有多經典，就直接往電動車的世界裡栽，畢竟在他們的世界中，「高爾」兩字開頭代表，不是福斯高爾夫，而是歌手高爾宣。

動力與安全面的革新也有精彩處，230 與 280 雖然搭載的是於 Volkswagen 集團中不陌生的 1.0 升與 1.5 升渦輪增壓引擎，但首度導入、也是領先同級距的 48V 輕油電動力，透過小型化的鋰電池、48V 電動馬達與管理控制系統的輔助，不僅讓 TSI 的動力科技前方多了一個「e」，以試駕的 Golf 280 eTSI R-Line 車型而論，也成功的消弭了過往難以消弭的低轉速渦輪遲滯空窗，一踩下油門就可以獲得輕快且不遲疑的加速推力，還可結合 ACT 主動式汽缸休止管理系統，帶給你一成的節能表現，還有怠速熄火與啟動時輕微許多的震動，雖然沒有電動車那種不科學的加速感，但至少已與電動沾上了邊。不過相比其外觀與內裝的變革，我認為至少來個 PHEV 可充電式油電車，可能會與八代 Golf 更為匹配。

Golf 280 eTSI R-Line 搭載 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，具備 150ps / 5000~6000rpm 最大馬力與 25.5kgm / 1500~3500rpm 最大扭力輸出。
Golf 280 eTSI R-Line 搭載 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，具備 150ps / 5000~6000rpm 最大馬力與 25.5kgm / 1500~3500rpm 最大扭力輸出。
首度搭配線傳式排檔設計，變速系統仍為 DSG 七速雙離合器自手排變速箱。
首度搭配線傳式排檔設計，變速系統仍為 DSG 七速雙離合器自手排變速箱。
提供四種動力模式選擇。
提供四種動力模式選擇。
透過 48V 輕油電的輔助，在動力感受度上起步加速更為一氣呵成。
透過 48V 輕油電的輔助，在動力感受度上起步加速更為一氣呵成。
除了待速熄火再啟動引擎震動減輕以外，原廠宣稱 48V 輕油電也可帶來約莫一成的節能效能。
除了待速熄火再啟動引擎震動減輕以外，原廠宣稱 48V 輕油電也可帶來約莫一成的節能效能。
IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統也沒缺席，可以支援到完全停止的 ACC 還把停車再開的間隔從 3 秒拉長到 10 秒，並增加了離車安全警示系統、道路虛擬實境顯示功能，對於很有可能是駕駛新手的八代 Golf 車主而言，確實是貼心的安全協助。

等同自動駕駛功能 Level 2 等級的IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統為 230 eTSI 智能特仕版車型以上標配。
等同自動駕駛功能 Level 2 等級的IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統為 230 eTSI 智能特仕版車型以上標配。
車側盲點警示系統與離車安全警示系統都會由車外後視鏡內側警示燈號來負責。
車側盲點警示系統與離車安全警示系統都會由車外後視鏡內側警示燈號來負責。
ACC 把停車再開的間隔從 3 秒拉長到 10 秒。
ACC 把停車再開的間隔從 3 秒拉長到 10 秒。
雖然操控介面很炫，動力也多了電力增豔，安全科技更已達到自動駕駛 Level 2等級，但開起來的感受，還是像每一代、也是每一款 Volkswagen 一樣，如此的輕鬆好上手，無論你之前開得是日系、韓系車或是騎機車，一踩下八代 Golf 的油門、轉動輕巧好握的方向盤，那種就像你熟悉好友的自然感，仍訴說著過去近半世紀的造車經驗與造車態度，這一點，仍是目前電動車還學不大來的眉角。

易於驅策的駕馭特性，仍是八代 Golf 最大的特色與價值。
易於驅策的駕馭特性，仍是八代 Golf 最大的特色與價值。
行路質感與車身剛性也提升到史上最佳境界。
行路質感與車身剛性也提升到史上最佳境界。
會不會是最後一代 Golf？要回答這答案太早，但有沒有可能會是最後一代吃油的 Golf，這機率可能就大得多，畢竟以目前 Volkswagen 對於電動車的企圖心，Golf 輝煌歷史很有可能在此劃下句點。而以此次在 Golf 280 eTSI R-Line 上所體會到的心得，保有精彩，卻又不吝於跨出舒適圈，若要在此世代 say goodbye，我想，對於一個曾擁有過二代 Jetta 又開過每一代 Golf 的老車迷而言，至少我沒有覺得有任何遺憾。

雖然稍微離題，但言之總之，在此次試駕過程中，八代 Golf 仍盡責的演繹其跟隨時代進化的掀背車代表身份，空間機能佳、節能經濟、輕鬆好開，又有極佳的安全性，且重要的是，以其塞入的新科技，價格面的漲幅仍在自身認為的合理區間，若你想要搭上末班車成為 Golf 輝煌歷史的一員，現在上車，絕對不遲。

如果看圖文不過癮，那絕對不能錯過同樣精彩的試車影片！

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.8%80.2%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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