交通數位轉型勢不可擋　光陽入股台灣大車隊旗下快遞業

光陽集團旗下投顧公司金庫資本6月30日宣布，由於看好國內數位與物流環境前景，與台灣大車隊集團旗下的物流公司全球快遞達成共1.8億元的投資協議。光陽往年以機車品牌昂揚國內外，更被譽為國內機車龍頭，如今希望藉由數位化轉型，建構台灣全新的交通服務生態圈。





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▲台灣智慧城市產業聯盟會長的光陽集團董事長柯勝峯 （ 圖/光陽機車提供）

× ▲台灣智慧城市產業聯盟會長的光陽集團董事長柯勝峯 （ 圖/光陽機車提供）

身為國內品牌龍頭的光陽集團，近年來不僅持續於機車業深化經營，也持續對外擴展相關領域的投資。金庫資本即是光陽旗下專注於出行領域專業的產業基金管理公司，目前旗下管理七支股權投資基金，投資領域包含電動車、車聯網及出行服務、AI、5G等，投資地區包含台灣、大陸、東南亞、印度等全球區域。





本次光陽將投資目光看往快遞業，冀望以科技平台幫助國內物流業者進行數位轉型，並推動下一個交通領域的獨角獸公司。光陽集團董事長柯勝峯表示，KYMCO在東南亞所打造的以Grab為核心的智慧城市交通生態鏈，Ionex車能網扮演了極為重要的角色；他期待在台灣能藉由和台灣大車隊集團的深度結合與世界接軌，創造下一個智慧城市交通服務的新典範。





台灣大車隊集團在國內市佔率高達24％，身為另一個在交通領域的龍頭，過去即透過旗下綿密的車隊網路，搭配最先進的AP與資訊後台，打造民眾生活好幫手，本次台灣大車隊，與光陽「強強聯手」，象徵著台灣產業的數位轉型已經啟動。





▲未來可見全球快遞外送員使用數位化科技平台 （圖/光陽機車提供）

× ▲未來可見全球快遞外送員使用數位化科技平台 （圖/光陽機車提供）

台灣大車隊集團董事長林村田表示，該集團專注在物流數位化服務，除了未來將透過雲端派遣系統，即時調度全台2.6萬的騎士物流車隊與2.2萬的計程車車隊，下一步跟將與光陽合作Ionex電動機車物流解決方案，建構B2B、B2C外送電動機車車隊。





全球快遞身為台灣大車隊集團旗下的重要子公司，也是台灣第一家導入APP行動派遣的快遞物流企業。據了解，該公司近年來商務快遞擴展快速，B2B合作企業已達4萬家，社區即時物流服務街邊門店數更超過上萬家。





看好未來科技物流與智慧派遣服務等領域的潛力，光陽旗下的金庫資本這次備妥1.8億元入股全球快遞，隨即躍升為此新興公司的第二大股東，在新官上任後，首先就要為全球快遞進行人才大擴編。





據了解，金庫資本將為全球快遞徵召國內外的資料科學家、演算法工程師、App軟體工程師、前端工程師、營運管理、行銷科技、客戶服務與客戶體驗等專家，並也將扮演未來資本化的推手，協助全球快遞與全球其他獨角獸進行合作。





這次兩大龍頭聯手，勢必將為台灣物流領域帶來新氣象。至於下一步為何？光陽與台灣大車隊聯合發布的新聞稿透露出端倪。新聞稿指出，將會「確立了台灣出行品牌站穩台灣、放眼國際的強烈企圖心」，並會將此解決方案向國外輸出，「端出了一道以台灣為基礎，放眼全世界的電動出行系統服務輸出方案」。





