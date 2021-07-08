中國大興水壩卡「生命線」　東南亞憂北京「武器化」水源

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中國在湄公河上游共興建了11座水壩，引發了北京與湄公河流域國家之間的緊張局勢，泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）社會發展研究中心主任米德爾頓（Carl Middleton）表示，東南亞與中國需要深化跨界水域的合作，應盡可能避免對社會和環境造成影響，中方需承認水壩造成的損害並進行補償。批評人士則形容，中國將湄公河當作一個水龍頭，可以左右下流國家的民生用水。
《日經亞洲》指出，湄公河源自中國青藏高原，全長超約4600公里，蜿蜒流經雲南，經過緬甸之後河水流入湄公河流域，從越南的湄公河三角洲奔向南海。2019年的嚴重乾旱，讓東南亞國家意識到中國大興水壩的嚴重性，特別是在湄公河三角洲種植稻米的越南。
今年1月，泰國反對中國協助寮國在湄公河興建薩卡那姆大壩（Sanakham Dam）計畫。該水壩由中國大唐集團與寮國合作，斥資20億美元，預計2028年投入發電，生產684兆瓦電力，但由於太靠近泰國邊境而引起反對。寮國能源與礦產部稱，該國在湄公河的幹流、支流上興建了約79座水壩。專家認為，寮國興建水電站、力拼成為「東南亞電池」的目標雖然立意良好，但背後的建造資金大多是向中國借貸而來，經濟疲弱的寮國可能因為無法支付貸款，導致水壩落入北京的手中。
中國在寮國投資至少數十億美元興建基礎設施，包括高速鐵路、大型水壩、高速公路與經濟特區，估計有400個正在興建、已經完成的水電站。專門研究湄公河地區水域政治生態的英國學者布萊克（David JH. Blake）警告，寮國經濟受到新冠肺炎（COVID-19）嚴重打擊，中國作為債權人很可能靠著控制資產來收回債務。
中國在伊洛瓦底江（Irrawaddy）也透過「一帶一路」倡議興建了多座水壩，並在中國－緬甸邊界建立三個經濟特區，北京還承諾加強與緬甸軍隊或武裝部隊的合作，改善邊境管理和控制。由於緬甸國內局勢動盪，密松大壩（Myitsone Dam）的興建也被當作是軍政府與民選領袖之間博弈籌碼。
中國國家電力公司集團在緬甸建設了7做水壩，密松水壩是最大的一座，能夠為發展中的緬甸提供不可獲區的電力，然而軍政府與中國的簽訂的合約從未公開，據稱，大壩完工後90%的電力會回到中國。外媒指出，就像「一帶一路」是包著糖衣的毒藥，中國協助這些東南亞國家建設水電站，最主要的考量還是國內利益。
《BBC》指出，伊洛瓦底江被視為緬甸的「生命線」，建設密松大壩導致克欽邦數千人流離失所，大壩興建的過程中持續受到當地居民與環保人士的反抗，密松大壩在翁山蘇姬上台後（2015年）長期停工。然而，緬甸今年2月爆發軍事政變，《外交政策》指，緬甸軍政府希望重啟密松大壩計畫，博取北京的外交支持。
除了湄公河流域的紛爭，中國也在西藏雅魯藏布江興建水壩，若興建完成規模將是長江三峽大壩的3倍大。 中國政府2020年11月批准雅魯藏布江下游的水電開發，由中國電力建設集團執行，目標達成十四五計畫中的碳中和目標。然而雅魯藏布江流經印度、不丹、孟加拉等國家，是南亞的重要水源。
雅路藏布江為印度布拉瑪普特拉河的上游，整條河35%位於印度境內，雖然雙方於2018年簽署《跨境水文數據互換共享》協議，承諾共享水文資訊，但由於雙方邊境緊張局勢升溫、交流減少，印度多次指控中國拒絕提供資訊。
國際環保組織警告，從三峽大壩的經驗來看，水壩會導致上遊河流的水資源枯竭，在雅魯藏布江建築水壩，必將影響下游的河流生態，加速孟加拉國海灣海水倒灌的問題。印度輿論直接譴責中國將雅魯藏布江等跨國河流「武器化」，澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）認為，中國主宰這些河流，足以對這些印度的經濟「卡脖子」。