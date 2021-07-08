其實《玩命關頭》系列根本不是拍給愛車人看的電影

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說話得有憑有據，太多線索證明這論點一點都不假，不信往回憶裡挖出2001年的首集《玩命關頭》，想想裡頭出現的幾輛重點車最後下場，Eclipse？炸爛了，Charger？莫名其妙被撞了，先別說幾台Civic根本當作免洗滑板，就連男主含辛茹苦改出來的Supra，最後還不是輕描淡寫隨隨便便就轉送給馮迪索當逃亡工具？
不服氣？看完第一集，之後的《玩命關頭》系列電影更是越演越烈，第二集青木戴文S2000飛橋保羅沃克Camaro撞船簡直視如敝屣，大混戰拿皮卡撞警車加上以車賭車更完全看不出對車的珍惜，而後各續集就如各位所知一部比一部更扯，車當然也一輛比一輛撞得更稀爛，第三集的Silvia與RX-7、第四集裡的WRX STi、第五集裡的Corvette、第六集裡的Dodge Daytona、第七集裡其中兩位光頭的不斷對撞以及Lykan HyperSport墜樓(還大言不慚說什麼車擺樓頂收藏很可憐不拉不拉)，幾乎出現什麼車就要弄爛什麼車，到了第八集甚至橫衝直撞連潛艇都不放過，所謂汽車電影，真得拍得如此玉石俱焚？
當然你會說這就是好萊塢，刺激爽度才是王道，但歷來諸多以車為主題的電影可不這麼認為，還記得《金龜車賀比》裡頭人與賀比的心有靈犀，或是《飆風天王》中把妹競速樣樣行的李將軍？連史蒂芬金恐怖小說改編的《克麗絲汀魅力》，背後也旨在傳遞愛車人超乎理性的癡迷，更別說那部看著伊蓮娜比看著安潔莉納還銷魂的《驚天動地60秒》了，就算好萊塢出了名什麼都炸的破壞之王麥可貝，都用力以《變形金剛》系列電影闡明男孩與愛車間滿滿的擬人情懷，君不見《絕地戰警》裡的富家公子威爾史密斯儘管女人一個換一個，打到他的911或575M還是會拿命跟你拼下去！
於是乎合理懷疑，《玩命關頭》系列的製作團隊肯定更愛「家庭」而厭惡交通工具，那種恨，甚至已達見車就想撞爛砸爛炸爛的程度，在他們眼裡，車充其量只能算是用以吸睛的免洗餐具，跟你我這種把車當寶呵護得無微不至的車迷，此其中差異根本風馬牛不相及。
可別忘了《捍衛任務》辣個史上最強殺神基努李維，你還真以為他只因可愛米格魯便翻臉成這樣？錯！其實心中的爆表恨意還包括被搶走的Mustang！