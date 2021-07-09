COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Audi 全台經銷據點 全面啟動「服務團隊快篩行動」

▲ Audi 全台經銷據點 全面啟動「服務團隊快篩行動」
▲ Audi 全台經銷據點 全面啟動「服務團隊快篩行動」

2GameSome - 有車賞

2021-07-09 18:25:01

台灣奧迪執行全面防疫準備，率先於全台Audi 授權經銷據點，啟動「服務團隊快篩行動」，自7月12日起，將每週定期二次為全體服務同仁進行快篩檢測，藉由強化同仁的自主健康管理、服務環境嚴謹消毒防護與多元防疫賞車服務，執行全面防疫措施，守護車主消費者與全體經銷夥伴的健康安全，給予更安心的服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣奧迪啟動經銷服務團隊自主快篩檢測

台灣奧迪防疫安心措施再升級，自7月12日起率先於全台Audi 授權經銷據點，啟動「服務團隊快篩行動」，將使用經由衛福部食品藥物管理署所核可的「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組鼻腔）SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal」，於每週一及週四定期為全體服務同仁進行快篩檢測。

快篩行動將依循中央流行疫情指揮中心制定的相關規範流程，受測人員名單與測試結果進行系統性回報存查；如遇發生人員的快篩結果呈陽性反應，則將立即通報各縣市衛生主管機關，並前往指定醫療院所做更進一步的檢測，同時執行相關場域的全面清潔消毒工作，確保所有團隊同仁與車主消費者的健康安全。

藉由強化全體服務同仁的自主健康，結合 Audi 展示中心、服務廠等服務環境、展示及試乘車輛內外消毒清潔作業，實施完整個人與服務環境防疫措施，以利提供更安心的服務。未來疫情變化多端，台灣奧迪將持續配合政府相關政策，執行完整的防疫準備，除實體購車環境進行全面防疫把關，亦提供如「專人到府取送車」與「線上安心賞車」多元防疫賞車服務，給予更彈性、更安心的服務，用心守護車主與消費者的健康安全，齊心共創安心生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.84%76.16%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.65%82.35%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.71%9.29%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀