▲ Audi 全台經銷據點 全面啟動「服務團隊快篩行動」

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台灣奧迪啟動經銷服務團隊自主快篩檢測
台灣奧迪防疫安心措施再升級，自7月12日起率先於全台Audi 授權經銷據點，啟動「服務團隊快篩行動」，將使用經由衛福部食品藥物管理署所核可的「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（鼻腔）SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal」，於每週一及週四定期為全體服務同仁進行快篩檢測。
快篩行動將依循中央流行疫情指揮中心制定的相關規範流程，受測人員名單與測試結果進行系統性回報存查；如遇發生人員的快篩結果呈陽性反應，則將立即通報各縣市衛生主管機關，並前往指定醫療院所做更進一步的檢測，同時執行相關場域的全面清潔消毒工作，確保所有團隊同仁與車主消費者的健康安全。
藉由強化全體服務同仁的自主健康，結合 Audi 展示中心、服務廠等服務環境、展示及試乘車輛內外消毒清潔作業，實施完整個人與服務環境防疫措施，以利提供更安心的服務。未來疫情變化多端，台灣奧迪將持續配合政府相關政策，執行完整的防疫準備，除實體購車環境進行全面防疫把關，亦提供如「專人到府取送車」與「線上安心賞車」多元防疫賞車服務，給予更彈性、更安心的服務，用心守護車主與消費者的健康安全，齊心共創安心生活。