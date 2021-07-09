「福斯人禮遇計畫」破 6 萬名車主加入！會員享多項 VW 專屬禮遇優惠
適逢「福斯人禮遇計畫」推出屆滿1周年，會員人數累積突破6萬人，展現品牌數位化結晶和車主凝聚力。無論 Volkswagen 新、舊車主，以智慧型手機下載 My Volkswagen APP 並且成功註冊 Volkswagen ID 、綁定車輛和輸入個人資料，即可輕鬆加入「福斯人禮遇計畫」，享有多項專屬禮遇，首次會員註冊還可獲得 50 點 LINE points，展現品牌數位化科技結晶。
2GameSome - 有車賞
2021-07-09 18:25:01
「福斯人禮遇計畫」依會員條件分為藍卡、銀卡與金卡三種級別，各卡別適用不同禮遇內容，包含 Volkswagen 行動禮遇、第五年後回廠保養與維修零件最高 85 折、自費鈑烤最高 85 折，與原廠精品、品牌活動等多項專屬優惠。當會員車主購買第二輛 Volkswagen 新車時，可獲得 5,000 元車輛再購金，如欲換購 Volkswagen 新車，提供再購車主 5,000 元服務禮券(限指定貸款方案)；同時會員凡至任何台灣福斯汽車授權服務中心可免費進行每年一次行車安全檢查，預約保養則可享有計程車資折抵、或取送車服務、或定點接送服務、或代步車等之其中一項服務（因地域屬性不同，各服務中心所提供的服務項目不同，詳細內容請洽台灣福斯汽車授權經銷商）；此外，指定會員卡別還能享有後續中古車免費估價與中古車銷售網站服務費折扣。
「福斯人禮遇計畫」會員獨享！領先業界、不受保固期間限制，於會籍有效期間皆可使用「Volkswagen 行動禮遇」，申請免費 24 小時道路救援服務，若經由台灣福斯汽車授權服務中心專業技師判定維修需一個工作天以上及車輛無法行駛，車主們可選擇暢行方案 3 選 1：代步車、大眾交通工具或飯店住宿（最高一晚），使車主們繼續旅程，不受突發事件阻礙。
台灣福斯汽車極力重視 Volkswagen 車主擁車成本，同時現已可擁有多項優質售後服務，如自新車交車日起的 4 年無限里程新車品質保固、3 年漆面保固、12 年車身防銹穿保固，另有新車長里程彈性保養、第 5 到 7 年延長保固服務方案、指定品牌輪胎保固方案、Volkswagen 行動禮遇及福斯人禮遇計畫，台灣福斯汽車期盼提供所有車主無後顧之憂的擁車旅程及優良服務品質，未來也將持續精進品牌服務帶給車主最有活力及無縫不間斷的品牌體驗。
更多相關內容與服務，請洽福斯人禮遇計畫官網。
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