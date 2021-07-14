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高溫消暑喝什麼　網友紛推這「非茶飲品」竟異軍突起！

▲全聯經驗老實說社團裡網友們討論，夏天到了去全聯會買什麼代謝茶飲呢？引來熱烈討論。（圖／資料照片）
▲全聯經驗老實說社團裡網友們討論，夏天到了去全聯會買什麼代謝茶飲呢？引來熱烈討論。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-07-14 14:00:00

台灣進入熱烘烘的天氣，部分地區甚至出現攝氏36度以上高溫，就算身穿短褲加短袖，一出門頂著大太陽，也會瞬間熱到全身濕，要避免水分過度流失與緩解身上熱氣，不必擔心臨時找不到手搖店，在國內超商、超市的高密集度，可是最佳「綠洲」代表。而近來就有網友在「全聯消費經驗老實說」表示「現在天氣比較熱了真的動不動就想喝冰涼的飲品，但我又怕喝太多飲料，想喝飲料又想要健康一點XD，想請問大家去全聯會買的代謝茶飲有哪些呢?」竟引來各種熱議與購買經驗。

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面對炎炎夏日，原PO發問，大家能否推薦去全聯會買的代謝茶飲，最好能幫助消化的(居家上班整天坐著真的好需要……)，或是有沒有推薦的新品，想去搬一些回來冰著慢慢喝。貼文一出引起許多網友分享經驗談，「無糖茶+檸檬汁」、「冷泡茶冰冰涼涼很解渴」、「自己買茶包回去泡，放冷水放冰箱冷藏，隔天就是冷泡茶，再加蜂蜜或檸檬冰角」。眾多留言中，除了自己DIY，以及各類無糖茶、分解茶之外，還有另一票人推薦看似陌生的「康普茶」。

▲不少網友針對夏日消暑，都推薦神秘的康普茶，究竟有什麼魔力，能在各類飲品之中異軍突起？（圖／擷取自全聯消費經驗老實說）
▲不少網友針對夏日消暑，都推薦神秘的康普茶，究竟有什麼魔力，能在各類飲品之中異軍突起？（圖／擷取自全聯消費經驗老實說）
不少網友表示「康普茶也不錯啊，我覺得可以試試看」、「康普茶還滿養生的啊，很幫助消化」、「幫助消化的話，只推康普茶，超級消化XD」、「我會放葡萄王的康普茶在冰箱耶，還有雙纖耶，固定放兩瓶」、「如果沒空自己準備的話我就會喝康普茶」、「前幾天有看到兩瓶康普茶不知好不好喝。」

▲葡萄王康普茶能幫助消化促進新陳代謝，不僅討論度高，更成為今年夏天飲料新寵兒。（圖／資料照片）
▲葡萄王康普茶能幫助消化促進新陳代謝，不僅討論度高，更成為今年夏天飲料新寵兒。（圖／資料照片）

事實上，康普茶並非茶飲，而是由茶、糖、紅茶菌及多種益生菌發酵而成，能促進新陳代謝，近來從國外名人圈紅到台灣，已有許多內行人耳聞康普茶。而國內知名保健食品品牌葡萄王，更將康普茶加入雙纖配方及鳳梨酵素，加上經過發酵而清新爽口的酸甜滋味，讓高溫肆虐之下，也能同時兼顧消暑和保養，莫怪乎可以在一般茶飲中，異軍突起。

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