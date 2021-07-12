▲ Toyota Prius PHV 全新尊爵版 104.9 萬限量 30 台登場

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1997 年在美國推出第一代 Prius 以來，至今全球已累積銷售超過 1,700 萬輛油電車註3，同時，為了積極推展碳中和，更推出多樣化電動化車款，而 Prius PHV 從 2012 年推出以來，純電行駛最高可達 64km註4，一般市區行駛都足夠使用，環島旅行也不必擔心，可隨時切換為油電行駛模式，平均油耗測試值 109.9km/L，燃油經濟性更佳。
主打科技感 座艙簡約舒適
Prius PHV 在外觀上採用鷹眼式 LED 頭燈組搭配保桿兩側的直立式 LED 燈組(包含方向燈、霧燈、日行燈)，車側以前伏後翹的流線造型設計，自然散發出科技感受。車尾視覺的重點則聚焦在「雙曲面後擋風玻璃」與「飛翼式 LED 光條尾燈」，後擋風玻璃以流線的雙曲面設計，提供良好空氣力學表現並減少紊流的產生，兼顧節能及科技感。簡約內裝也是 Prius PHV 一大特色，以鍍鉻飾條裝飾，搭配柔軟細緻的皮質座椅、鋼琴烤漆中控台，凸顯車室科技空間質感。
110V 家用插座 / 220V 高效充電可隨意切換
在充電方面，以住家的 110V 插座即可充電，僅需 5 小時 20 分註5即可將電池充滿。同時，也支援 220V 的充電模式，享有 2 小時 10 分註5充飽電池的快速充電體驗。除此之外，Prius PHV 標配 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統、DSC 檔位誤入動力限制系統、AVAS 車輛接近警示行人系統及 7 SRS 氣囊等完善主、被動安全系統註6，利用先進科技輔助，進一步守護車主的行車安全。
Prius PHV 尊爵版汰舊換新價 99.9 萬 限量 30 台
即日起購買 Prius PHV 即享 4 年保證 50% 車價購回註7、以及 8 年或 16 萬公里(以先到者為準) Hybrid 電池延長保固註8。除上述優惠外，Prius PHV 尊爵版推出汰舊換新價 99.9 萬，限量 30 台，及尊爵版 40 萬 30 期、旗艦版 60 萬 30 期的高額 0 利率專案。
為讓消費者安心賞車，Toyota 推出 0 接觸服務，至 Toyota 官方網站（https://www.toyota.com.tw）填寫購車諮詢表單，24 小時內會由銷售顧問主動與消費者聯繫，進行電話或線上商談，車款相關資訊亦可上 Toyota 官方網站查詢。
車型
PRIUS PHV
尊爵
旗艦
售價
114.9萬
125.9萬
*註1：此價格已扣除政府補助汰舊換新 5 萬元。
*註2：公告資料係依據歐盟 1999/100/EC 指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本車型為插電式油電複合動力車，平均油耗測試值係為馬達電能(滿電狀態)與汽油引擎之效率綜合計算而得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、電池充電狀態、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。
*註3：包括 Toyota 及 Lexus 品牌；根據日本豐田原廠資料。
*註4：純電行駛里程及純電最高時速係於電量充足且啟用電動模式(EV Mode)之情形下於實驗室測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。
*註5：充電時間依充電環境及各地區供電狀況將有所差異。實際充電時間可能有所不同。
*註6：各項安全配備作動均有條件限制，相關內容請洽各地經銷商參考車主手冊。
*註7：Toyota Prius PHV 4 年保證 50% 車價購回標準：標的車輛須符合以下全數條件，並於汽車買賣契約書簽定同時簽定購回附加合約者，Toyota 經銷商始依照標的車輛合約金額(不含配件價格、其他代收費用) 50% 購回，如不符合以下全數條件者或未簽定購回附加合約者，不適用本方案。(1) 本方案適用2021年7月12日(含)之後領牌之 Prius PHV車型。(2) 車籍資料完整，為第一手車，且車身號碼及引擎號碼無可疑變造異狀。(3) 依原廠建議之時程及檢查項目至標的車輛原廠進行定期保養及維修者。符合規範之建議時程與檢查項目係指至少每半年或每一萬公里*(以先到者為準)需回 Toyota 原廠實施定期保養套餐1次，並擁有完整 Toyota 原廠保修記錄。(4) 標的車輛自領牌日起(含)未滿四年且里程數未超過8萬公里者(里程數以 Toyota 經銷商服務廠之保修紀錄為準)。(5) 非重大事故車輛。所謂「重大事故」，係指車輛發生事故致汽車之引擎、變速箱、懸吊系統或車體主要結構；如大樑、門柱(A、B、C柱)、底盤、車頂受損或發生其他重大損壞。亦即車輛受損係在「車門柱(A、B、C柱)、水箱上支架、水箱下支架、劍尾、內龜前板、戶定內板、戶定外板、後內龜板、後尾板、備胎中心螺絲外側後廂底板」範圍內者。(6) 車輛外觀須保持完整，包含但不限於車身、後照鏡、保險桿及輪圈等，不得有破損、鑽孔或改裝等情形，且須維持原廠烤漆。若與原廠出廠標準配備或規格不符合者或不能正常運作者，均視為改裝。(7) 車輛內裝需保持完整。車輛內裝的儀錶板、按鍵/旋鈕、天蓬、皮椅，車內地毯等必須要保持完整，不得有破損、鑽孔、缺件或改裝等情形。若與原廠出廠標準配備或規格不符合者或不能正常運作者，均視為改裝。(8) 非越野改裝、技術改裝等與原廠規格不符之車輛。包括懸吊系統、剎車系統、輪圈、排氣管及引擎與傳動系統等項目，若與原廠出廠標準配備或規格不符合者，均視為改裝。且車輛所有輪胎均符合原廠裝備之尺寸，紋路深度至少需大於3毫米，所有機械及電子系統(包括後照鏡、電池、車燈、音響及冷氣等)皆具備原廠所有之配件，且能正常運作，違反任一條件者，亦視為改裝。(9) 非泡水車或疑為泡水車之車輛。
*註8：Toyota 新車保證為4年或12萬公里(以先到者為準)，針對 Hybrid 油電複合動力系統(包括 Hybrid 電池、轉換器含變壓器、電池控制模組、馬達控制模組、Hybrid 控制模組)，則提供 5 年或 12 萬公里保證(以先到者為準)；2019 年式起，Hybrid 電池之保證為 8 年或 16 萬公里(以先到者為準)，保固詳細內容和條件請見 Toyota 官網及服務手冊，Toyota 保留保固內容變更及最後解釋之權利。