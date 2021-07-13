當戰神與愛神相遇　「火星合金星」今晚日落登場

台北天文館指出，今（13）日15時將發生「火星合金星」，火星在金星南方0.49度處，民眾可於日落後朝向西方低空無遮蔽處觀看，如果使用小型天文望遠鏡，還能看到金星如盈凸月的身影。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-13 13:15:18
台北天文館表示，坊間有一種說法「男人來自火星，女人來自金星」，因為火星西洋名稱來自戰神瑪爾斯，金星則是愛神維納斯，今天戰神與愛神將在日落後相依出現於西方低空，兩顆星的距離相當於滿月。
台北天文館說，今天15時將發生「火星合金星」時，角距離僅0.49度，「合」是指天體具有相同的經度，當行星發生「合」時看起來非常接近﹔由於金星是最亮的行星，火星則呈現明顯的紅色，因此這兩顆行星接近時將是夏夜的焦點，民眾可於日落後朝向西方低空無遮蔽處觀看，如果使用小型天文望遠鏡，還能看到金星如盈凸月的身影。
台北天文館也說，今天是農曆初四，月相為眉月約在火星及金星上方10度左右，金星亮度-3.8等，火星1.8等，皆位在獅子座，日落後可見於西方天空。最佳觀賞時間為日落後到20時之間，找西方地平線約5度至20度仰角天空無遮蔽處即可觀賞。
此外，在7月12日至14日期間，火星和金星的距離都在1度以內，大約相當於手臂打直後，一個食指寬度左右。除了直接觀賞外，若使用雙筒望遠鏡觀看，則可以看到火星和金星一紅一白同框的畫面，相當特別。