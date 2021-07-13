夜市微解封真的沒問題嗎？招名威指３隱憂：全台都應提高警覺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
招名威教授表示，在疫情警戒尚未解除、印度變種病毒又進入國內之際，從科學、醫學的角度來看，夜市微解封是完全沒有益處可言，但危險卻非常高。
招名威教授解釋，即便現在進入夜市、各地方都需掃描QRcode實名制、戴口罩等，強度也還是不足以達到能夠承受人潮群聚所帶來的風險。且以夜市開放1/4的店家而言，等同於分母大幅減少，若同樣是500人進入，如同這500位民眾將可能聚集在這所剩的1/4店家，人潮聚集的密集度恐怕更高，加上需要排隊、長時間逗留、是否人人真能確實保持社交距離也還是一大隱憂。
招名威教授再以病毒的角度切入，以台北市的狀態來說尚未清零在雙位數，且也還有感染源不明的情況，若此時真的不幸印度變種病毒也混在其中，恐將引來一發不可收拾的災難，將很有可能持續３級警戒，甚至提升至４級警戒，終將導致攤販生意遙遙無期、民眾得繼續關在家、地方政府被罵到臭頭、各縣市皆被連累的４輸局面，對於民眾而言生活絕對會大受影響。
夜市微解封真的沒問題？招名威：逛之前請三思！
招名威教授呼籲，此時微解封或許有其它健康、醫學以外的考量或壓力，但不論如何對民眾而言以健康安全為優先，逛夜市與否決定在己，逛夜市之前可先想清楚目的為何。
現在也無法安心在店內飲食、在外吃東西，若想吃東西建議可以叫外送，也可以幫助到店家，外送員因自知經常移動為高風險族群，防疫作為也會做的更仔細，注意各個細節，較不容易有疏漏，對民眾而言餐點送到，包裝噴酒精消毒即可，大幅降低外出聚集的風險。若只是想出去走走、透透氣，可做好防疫措施，適度在家附近、人少之處走走即可，大可不必冒著生命危險出去透氣。
夜市微解封已成形，我們能注意什麼？
此時此刻不宜逛夜市，但若是在深思熟慮之後，認為現在真的非得出門去夜市走一趟不可，招名威教授提醒店家以及逛街的民眾皆應確實戴好口罩、遮好口鼻，並且隨時消毒、保持社交距離、避免不必要碰觸，以確保個人自身安全。
也提醒所有民眾，微解封已成形，風險已存在，近日還是應持續提高警覺，時時刻刻做好防疫。若好好逛街、好好做生意是我們共同期盼的，微解封若造成疫情爆發，絕對會離目標越來越遠。現在最需要的就是沉住氣，再繼續忍耐、另尋出路，等到真的能夠放心之時再好好來場報復性消費。