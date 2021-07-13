清除腦霧、重回清晰靈敏腦袋！醫：３關鍵應持續把關。

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該如何治療腦霧？
該如何預防腦霧？
不外乎長期的不良生活飲食習慣，而腦霧或許是其中一個表現，因此在調理的過程中，千萬別陷入“見樹不見林” 的盲點，只把眼光放在單一症狀，反而忽略了更重要、更容易影響全體的核心病機，症狀可能會跟著治療反覆出現，那就失去全身調理的意義，所以藉由種種小症狀，圍繞出一個核心問題，就著核心問題去處理，才能真正阻擋疾病的到來。
就像武俠小說裡的絕世武功一樣，先練心法、後練劍法，先有了正確觀念，再確實執行策略，接下來我們先說說心法吧！
清除腦霧心法
想要在重回清晰、明亮又靈敏的腦袋，下面這三件事是我們必須持續把關的。
- 促進神經再生
- 減少慢性神經發炎
- 保護血腦屏障
清除腦霧執行策略
基礎策略：
一、食用讓腦袋清晰的好食物：
如海菜類（馬尾藻）、優質的油品（初榨橄欖油、酪梨、堅果等）、薑黃、膳食纖維、富含益生質的食物（如味增）、避免酒精、避免含麩質類食物。
二、訓練大腦灰質：
- 重量運鍊：一週三次左右，可以增進海馬迴的體積。
- 健走、慢跑：其實不只健走，任何身體的運動都可以增強腦部組織的效能。
- 冥想：每天冥想十分鐘，有助於海馬迴及右腦，讓情緒更平穩。
- 瑜伽：瑜伽運動可以減少因年齡增加，造成的灰質萎縮。
- 睡眠債： 除了睡眠時間需要足夠之外，規律的就寢時間、良好的睡眠環境也很重要，另外一點是要避免睡眠時張口呼吸（因為空氣無法獲得足夠的溫煦），長期睡眠剝奪的患者，不僅在毒素的排除上會受阻，長久下來也會造成大腦灰質的減損。
三、保持能量水位：
隨時注意精神及身體狀況，一但發現有些微疲勞感襲來，就可以檢視是否有哪些不良飲食及習慣介入了。
四、多動少坐：除了盡量避免久站久坐之外，在站立或者坐下時，保持良好、正確、符合人體工學的姿勢，一方面避免錯誤姿勢造成骨骼筋膜損傷外，也可以讓身體保持循環暢通，增加排除毒素的效率。
進階策略：
一、專業全面檢測：
包含環境毒素、賀爾蒙濃度、感染源等容易造成慢性發炎的因子。
二、專一性營養素的使用：
透過檢測結果以及臨床判斷，可以使用口服或者點滴營養素，一方面補充缺失的營養素，一方面可以阻止慢性發炎的情形加重，至於要使用哪些營養素及使用劑量，就必須由專業醫師來處方了。
三、減少懷孕時的過度消耗：
婦女在懷孕時有特定的營養素會大量消耗，造成短期內腦部供給嚴重不足，進而造成腦部發炎，維持下列營養素濃度的便顯得很重要了！
- 鐵、銅、鋅
- 維他命D及B6
- 其他巨量營養素，如蛋白質、脂質、碳水化合物等。
四、加強並增長深度睡眠：
除了就寢環境、時間的調整之外，也可以使用一些營養素及賀爾蒙來協助。
- 南非醉茄
- 鎂離子
- 褪黑激素
內外兼施的重要
上述的基礎策略是每個人可以自己嘗試、努力，只需要有專業人士指導即可，而進階策略部分，則需要專業醫師評估、治療，並追蹤每階段治療的反應，千萬別自己取得後使用，有時候錯誤的調理方式，甚至比不調理還傷身！
透過外在排除致霧因子，以及內在減少發炎、保護腦部組織，是目前處理腦霧的最佳方式，如果發現自己已經完成了基礎策略後，腦霧的情況改善幅度仍不如預期，請趕緊尋求專業醫師的協助喔！