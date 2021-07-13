牙齦腫脹怎麼辦？６招有助改善！醫：超過３天、出血、化膿盡早就醫！

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玩美數位牙醫診所陳忠明醫師表示，牙齦腫脹的問題最常見的就是因睡眠不足、口腔清潔不佳、酒精或辣物等刺激性食物，造成發炎或感染，另外也很常見的就是智齒所引起的牙冠周圍炎。
智齒長出來時，運氣好可以與智齒和平共處，但很多是長不出來、不斷推擠等原因，導致附近牙齦出現發炎的情況，使得牙齦不斷腫脹，且難以消退。
除此之外，牙齦腫脹也可能跟疾病有關，像是糖尿病患者若病情控制不佳，也容易出現牙齦腫脹、牙周發炎的情況，且容易形成惡性循環，病情未妥善控制形成牙齦腫脹，牙齦腫脹使得糖尿病更加惡化。
說到疾病，相信民眾也相當關注癌症，對此陳忠明醫師表示，牙齦腫脹的表現在臨床上和癌症的關係較淺。以牙齦癌來說，此癌症非常罕見，而口腔癌初期引起的白斑、紅斑較常出現於口腔黏膜，出現牙齦腫脹時則較常出現於後期，可多留意，不必過度緊張，但若有發現化膿、惡臭、大規模且怪異的腫脹一定要特別注意。
除了上述以外，像是懷孕或經期導致的荷爾蒙變化、使用抗癲癇藥物或類固醇藥物等藥物因素，也是有可能發生牙齦腫脹的問題，但通常多為慢性、較不嚴重，不過也可以多留意。
牙齦腫脹、發炎 ２狀況盡早就醫別再忍！
大部分會前往就醫的民眾，通常是牙齦已經非常不適，陳忠明醫師提醒，牙齦腫脹2~3天是正常的，但若超過3天，不論是否忍得下去都建議盡早就醫檢查為佳，若有出現出血、化膿的情況更是不宜久拖。
疫情之下很多民眾多會觀察，此時別再繼續忍。醫師表示，超過3天沒有趨緩，通常情況已經比較嚴重，若後續造成感染，口腔細菌又多，很有可能形成蜂窩性組織炎，處理起來將會更為棘手。另一方面也可能是疾病等狀況的警訊，若置之不理，恐會讓狀況更加嚴重。
疫情之下牙醫防疫也提升，民眾看牙免緊張！
陳忠明醫師也表示，疫情之下牙科診所除了降載客流量實施分艙分流看診之外，各項防疫規格自然也會提升至最高，以醫師本人的診所而言，除了基本的配戴N95口罩、消毒等防疫措施外，各個物品也會作好徹底清潔，前來看診的病人也會請至看診時才脫口罩，並用牙科專用漱口水消毒，這樣的方式有研究發現對抑制病毒有很好的效果，且醫護人員也都會穿上防護衣，並且在保持空氣流通的獨立診間就診治療。民眾即使在疫情期間至正規、合格的醫療院所也不必過度擔心。比起防疫期間看牙，更需擔心的是若延誤就醫所帶來的不良影響。
６招有助改善牙齦腫脹，醫：可適度補充相關營養！
陳忠明醫師也建議，民眾在牙齦腫脹開始還在觀察時，可以使用消炎、止痛類藥物，或是使用丁香油等有薄荷成分的藥物適度塗抹在牙齦腫痛處作改善。除此之外，一般簡單的冰敷也是很好的改善方式，但要注意是冰在臉頰，而不是還在嘴巴。而含著漱口水或溫熱的鹽巴水也有利口腔消毒，對於改善也有幫助。也可以適度的多補充維生素B、維生素C、葉酸等，這些營養都有助於改善牙齦問題。而這段時間自然應避免飲酒、吃辣等刺激性飲食。也再次提醒，若是超過３天或視情況加劇、甚至是出血、化膿時就應盡早就醫，不宜再拖。