避免戴口罩破皮、蜂窩性組織炎！醫教４撇步防範，相關症狀速就醫

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唐豪悅醫師表示，要做到確實防疫口罩得戴好、確實緊密，這確實就有可能造成口罩掛繩太緊，長時間配戴就會損害皮膚。而近日天氣炎熱，流汗也容易使得皮膚摩擦受傷的情況加劇，若是民眾本身又為敏感膚質或剛好有濕疹等皮膚疾病，也更容易讓受損情況變得越加嚴重。另外，許多民眾習慣喝個水、吃個東西等情況直接拉下口罩至下巴，這也容易讓掛繩在耳後摩擦，不利於皮膚。提醒民眾相關細節都應多加留意，避免皮膚受損。
常見傷口處理NG方式不要犯！
唐豪悅醫師提醒，皮膚出現外傷應妥善處置，否則就很有可能引起皮膚發炎、細菌感染、甚至形成蜂窩性組織炎。一般民眾常見的處置方式如「小傷而已，不用理會」、擦碘酒、用水沖洗、擦小護士等，這些方式當中其實只有碘酒是真正有助照護傷口、協助消毒的，不過碘酒也會造成色素沉澱，不建議使用在臉部。
防蜂窩性組織炎傷及腦，頭頸傷口２情況速就醫！
受傷時，唐豪悅醫師表示最好的情況當然還是請醫師處理為佳，但考量疫情及傷口不大部分民眾多會自行處置，若因戴口罩導致臉部受傷，可使用抗生素藥膏或眼藥膏做適當的處置，並時時關注傷口。若經過三天傷口未見好轉，就應盡早就醫為佳，此情況恐怕代表著正在惡化或遭受感染等。若有出現紅、腫、熱、痛的症狀，且疼痛感有所異常，更要盡速就醫，因為此情況可能已形成蜂窩性組織炎。唐豪悅醫師提醒，蜂窩性組織炎除了會讓傷口惡化，發生在頭頸部，因離腦部位置接近，是很有可能入侵腦部造成腦膜炎、腦部受損的情況，不可大意。若耳部已受傷，建議先貼個OK蹦、人工皮阻擋口罩持續摩擦，也讓傷口得已妥善恢復。但人工皮不宜用在感染性化膿性傷口，以免培養致病細菌。
醫教戴口罩４撇步，確實防疫、保護皮膚！
確實防疫和保護皮膚兩者兼顧的情況下，唐豪悅醫師建議可簡單注意幾點。包括了避免皮膚受損的風險因子，如前述提到的頻繁拉下口罩、掛繩過度勒緊等。口罩防疫最重要的是密合而不是緊，緊也有可能不密合，建議可準備鏡子吐氣檢查，沒有漏氣、鏡子沒有起霧即可，不必綁得太緊。
另外唐豪悅醫師個人則會時時準備凡士林，凡士林油脂夠、沒有其它不必要成分、非水溶性不易被水或汗水沖掉、對皮膚無刺激性，是很好的潤滑產品，而乳液也可以是個選擇，不過常見容易洗掉，並提醒需多留意成分。也可以使用前述所提到的OK蹦、人工皮等方式阻擋摩擦，不過不適合與潤滑產品一起使用，容易滑落。
除此之外，也可以使用口罩的輔助工具，例如將口罩掛戴位置移至頸部後方的口罩綁戴等，不過使用時也還是應留意使用方式及皮膚狀況，避免反而傷口出現於後頸部等處。