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兒視訊上課向老師告白！遭斥「別鬧了」　家長怒嗆情商低

▲有家長抱怨，自己就讀幼稚園的小孩在視訊上課時向老師告白遭斥，家長怒嗆老師情商低卻反遭網友圍剿。（示意圖／取自unsplash）
▲有家長抱怨，自己就讀幼稚園的小孩在視訊上課時向老師告白遭斥，家長怒嗆老師情商低卻反遭網友圍剿。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 22:13:51

近期受到疫情影響，許多學童都必須在家視訊上課，而家長就近陪伴有時也會衍生出一些問題。就有位媽媽抱怨，自己就讀幼稚園的小孩在視訊上課時，向老師告白後遭斥「不要鬧了」，結果兒子當場心情低落不想上課，讓媽媽質疑老師「不會拒絕漂亮一點嗎？非要傷小朋友的心？」怒批老師情商低。文章發佈後引發熱議，不過多數網友都認為家長這樣的態度不是好榜樣。

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該位家長在臉書社團《靠北幼稚園》發文，透露自己幼稚園中班的兒子在視訊上課時跟老師告白，結果慘遭打槍，老師直接回說「不要鬧了，乖乖坐好」。讓原PO很不滿，質疑「老師拒絕不會拒絕漂亮一點嗎？非要傷害一個中班小朋友的心，好歹妳也微裝一下吧！或是想一個理由拒絕他阿」。

原PO透露兒子現在上視訊課的欲望都沒有了，吵著說不想上學，讓原PO怒轟「怎麼會有這種低情商的老師啊！要是我是妳未來的婆婆，我會覺得妳這個媳婦很惡毒耶」。最後還在文末標注「真的很苦惱又生氣的媽媽」關鍵字，詢問大家「我該怎麼辦才好？」

▲網友抱怨老師情商低，遭到大家反批。（圖／翻攝自《靠北幼稚園》臉書）
▲網友抱怨老師情商低，遭到大家反批。（圖／翻攝自《靠北幼稚園》臉書）
但網友卻幾乎一面倒反批原PO，紛紛留言回覆說「有你這種婆婆才真的讓人頭痛」、「我能想像你兒子國中高中被同校女生拒絕時，你會衝到學校找那女生理論了」、「什麼時間做什麼事，上課就上課，告白就算了，還不坐好，老師遠端上課已經夠難控制班級了，還要被鬧場，叫孩子坐好不要鬧不是剛好而已嗎？」、「低情商的婆婆，未來媳婦真倒霉」、「妳不知道家庭教育影響會比學校教育影響還大嗎？不先想自己怎麼鼓勵孩子上課還怪老師」、「媽媽跟小孩都別鬧了」。

不過也有網友認為，「覺得是反串博關注」、「因為疫情關係大家似乎悶壞了，好久沒這麼有趣的po文了」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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