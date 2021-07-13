兒視訊上課向老師告白！遭斥「別鬧了」　家長怒嗆情商低

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原PO透露兒子現在上視訊課的欲望都沒有了，吵著說不想上學，讓原PO怒轟「怎麼會有這種低情商的老師啊！要是我是妳未來的婆婆，我會覺得妳這個媳婦很惡毒耶」。最後還在文末標注「真的很苦惱又生氣的媽媽」關鍵字，詢問大家「我該怎麼辦才好？」
但網友卻幾乎一面倒反批原PO，紛紛留言回覆說「有你這種婆婆才真的讓人頭痛」、「我能想像你兒子國中高中被同校女生拒絕時，你會衝到學校找那女生理論了」、「什麼時間做什麼事，上課就上課，告白就算了，還不坐好，老師遠端上課已經夠難控制班級了，還要被鬧場，叫孩子坐好不要鬧不是剛好而已嗎？」、「低情商的婆婆，未來媳婦真倒霉」、「妳不知道家庭教育影響會比學校教育影響還大嗎？不先想自己怎麼鼓勵孩子上課還怪老師」、「媽媽跟小孩都別鬧了」。
不過也有網友認為，「覺得是反串博關注」、「因為疫情關係大家似乎悶壞了，好久沒這麼有趣的po文了」。（編輯：倪浩軒）
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