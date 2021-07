溫網為她全場起立鼓掌　AZ疫苗研發人出書談艱辛過程

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐逾一年,就連英國歷史最長、最具聲望的溫布頓網球錦標賽去年也不敵疫情停辦。今年重新開賽第一天,除了網球名將受到觀眾歡迎之外,主持人介紹到AZ疫苗主要研發者、牛津大學教授吉爾伯特(Sarah Gilbert)以及波拉德(Andrew Pollard)時,全場7500名觀眾更起立為他們鼓掌歡呼、掌聲不斷。





我是廣告 請繼續往下閱讀

溫布頓網球賽相隔一年重新點燃戰火,觀眾們必須持有陰性證明,或是完成2劑疫苗接種才能入場,在球場內走動時也必須戴上口罩。為了向抗疫英雄們致謝,全英俱樂部今年為國民健保署(NHS)同仁,以及倫敦交通局,教師等團體,提供100張中央球場和一號球場的每日門票。開賽之前主持人介紹現場貴賓,當說到「研發對抗新冠疫苗的領袖們坐在皇家包廂」時,話還沒說完,隨即被現場觀眾的歡呼聲以及掌聲打斷。現場掌聲不斷,觀眾們陸陸續續起立致敬。面對觀眾的熱情,吉爾伯特先是有些嚇到,接著露出靦腆、不好意思的表情。





英國《衛報》報導,當時民眾都還在歡慶新年時,現年59歲的吉爾伯特與波拉德、格林(Cath Green)等人就已經開始研發疫苗,並且在2週內設計出雛型,當時他們希望能開發出「高效」、「便宜」、「好上手」的疫苗,讓貧窮國家也能夠輕易取得為國民施打。





吉爾伯特是牛津大學的研究流感疫苗以及新興病毒的專家,因為疫苗研發以及其他醫學貢獻,吉爾伯特在2021年時獲頒大英帝國勳章(DBE)並受封女爵(Dame)。吉爾伯特也曾入選《BBC》的「百大女力」,以及《泰唔士報》的「科學名人堂」。





▲吉爾伯特(右)與格林(左)共同研發AZ疫苗。(圖/翻攝自《衛報》)

吉爾伯特與格林共同出版了《疫苗人》(Vaxxers: The Inside Story of the Oxford AstraZeneca Vaccine and the Race Against the Virus),紀錄研究團隊催生AZ疫苗的研發過程。格林指出,有許多地方並不能用一篇文章或是報導中詳述,希望能透過這本書來完整闡述。





書中寫到,吉爾伯特在2020年元旦才聽說,中國有4人罹患了奇怪的肺炎,2週之後,她與同事就開始著手研究這前所未聞的病毒疫苗。而在一年之後,這款要拯救千萬人的疫苗問世,並在各國推出。





吉爾伯特坦承,即使牛津團隊擁有多年來累積的經驗,但是研究設備缺乏投資,使得AZ疫苗研發過程變得格外困難。她更抱怨,英國缺乏疫苗生產工廠,導致沒有足夠量能進行臨床實驗,讓她也憂心英國疫苗的生產力。





除此之外,她們所研發的疫苗,被美國質疑實驗數據,遭到法國指責缺乏效力,德國也猶豫是否要將疫苗提供給老年人或是年輕人。吉爾伯特形容疫苗研發宛如變成了「政治足球」。





但對於疫苗能在短時間問世,格林相當高興表示「這是一項艱鉅的任務」,指出「通常要花費10年來才能生產全新的疫苗,能在10個月內做到這一點非常的了不起」。她們也大力稱讚阿斯特捷利康藥廠承諾以相當低的成本價供應給收入較低的國家。格林反駁先前英國首相強生批評「疫苗只有在貪婪和資本主義影響下才會生產出來」的說法,表示這完全錯誤,因為在她們的經驗中完全沒有貪婪與資本主義。





吉爾伯特透露,目前研究團隊正在研發進階版的AZ疫苗,主要用來應對南非Beta變種病毒,並已經在英國以及其他國家進行試驗。吉爾伯特指出,最開始的疫苗對於英國alpha變種病毒以及印度Delta變種病毒仍然有效,但Beta變種病毒與這些病毒不同,所以要嘗試改良版本。





吉爾伯特認為,疫苗已經有效減少重症以及死亡的病例發生,但將來可能還是會出現高傳染力的變種病毒,目前還不能算是已經脫離險境,「我們要阻止病毒傳播,讓它停止進化,以便真正難應付的變種病毒不會出現。」