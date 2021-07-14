符合設定與市場趨勢，2022年Hyundai Veloster只剩Veloster N單一車型
Hyundai Veloster於市場有著高辨識度與獨特性，其中Veloster N所搭載的2.0升渦輪引擎更有著275hp最大馬力輸出，但近日Hyundai表示為符合Veloster車型定位，與市場消費習慣轉變，2022年Veloster車型將只會保留Veloster N。
Carture 車勢文化
2021-07-14 13:55:20
Hyundai Veloster便以四門掀背獨特配置引起關注，而為符合Veloster特性與定位，Hyundai也替Veloster導入Veloster N車型，所搭載的2.0升渦輪引擎不僅具有275hp最大馬力輸出，八速自手排變速箱更讓加速獲得更佳成績，搭配底盤調校設定使其整體有著優異的動態表現。
而關於Veloster日前Hyundai表示，因現今消費型態已大量轉至小型休旅及休旅市場，即使Veloster有著獨特造型，但銷量仍受壓縮而衰退，對此為更進一不強調Veloster車型市場定位，2022年將不再提供其它Veloster車型，僅會保留Veloster N型能版本。