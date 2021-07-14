移民署：三級警戒持續　停居留到期自動延30日

內政部移民署今（14）日公布，由於中央流行疫情指揮中心宣布疫情3級警戒延長至7月26日，針對在台停居留效期即將到期者，實施暫緩臨櫃辦理延期措施，並暫緩辦理外來人口居留證及資料異動登記臨櫃案件，待疫情紓緩後再補辦。
記者張志康/綜合報導
2021-07-14 14:46:31
移民署表示，全國疫情警戒第三級期間，為避免接觸及人流移動，並兼顧外來人口之安全及權益保障，除對於居留效期即將到期者，已實施自動延長居留期間30日之措施外，入境後首次申辦居留證、在臺經外交部領事事務局核發居留簽證及辦理居留資料變更登記等案件也暫緩臨櫃辦理，並回溯自5月15日起實施，都只要於疫情警戒標準降為第二級之日起30日內，再至服務站辦理居留手續即可。
移民署指出，對於外來人口的停留效期即將到期及原經移民署許可延長離臺者，也可以暫時不用到服務站辦理延期停留及離臺手續，等到疫情警戒標準降至第二級的隔天起10日以內，符合延期資格的外來人口再準備相關文件到站補辦延期停留。
移民署進一步表示，為簡化民眾申辦手續，不符合申請延期停留及離臺規定的外來人口，在疫情警戒標準降為第二級的隔天起10日以內，直接到機場辦理相關手續後即可離境，該段期間都不算逾期居留或停留，也不必到服務站辦理離臺手續。
不過，移民署仍得視個案審酌，針對在臺有違法（規)，或有因違（異）常情形而遭限令出國（境）之對象，不予以適用本措施，請此類對象依限離境。