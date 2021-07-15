為何國外電影不流行字幕？內行揭「背後原因」　網讚專業

世界各地的文化、習慣皆不盡不同，不同國家在不同方面當然也有所差異。然而，近日有網友就好奇在PTT提問「為什麼國外電影不流行字幕？」釣出知情人揭密「背後原因」，讓不少鄉民看後紛紛大讚「專業！」

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PTT八卦板

表示，國外的人講話節奏很快，而他們的電影或者是卡通節奏也不會慢多少，他並困惑地請益大家「為什麼他們的節目或是種種都沒放字幕比較多啊？」

問題一出，立刻釣出一名內行網友解答，分析直指「這是因為文字不一樣造成的關係，目前世界上大部分的國家幾乎是拼音文字，仍在使用象形文字的主流國家應該就是中文，拼音文字如果把每個字母拆開，本身是沒有意義，但象形文字每個獨立的字都有大量的訊息，這造成使用拼音文字為母語的人聽力方面較強，而使用象形文字為母語的人圖像辨識能力較高。」

▲有網友好奇在PTT提問「為什麼國外電影不流行字幕？」釣出知情人揭密「背後原因」，讓其他網友看後紛紛大讚「專業！」（圖／翻攝自PTT）

該名網友接著提到，這也是為何英文連音還有些氣音以中文為母語的人會覺得很困難，甚至以為自己發沒錯，但外國人一聽就能察覺漏了什麼音節，「也因此，節目是否有無字幕會以觀眾是以哪一種方式能最快接受到訊息而定，例如：以拼音文字為母語的國家電視節目傾向無字幕而強調音效，如杜比音效；而以中文為母語的國家影片則習慣有字幕的關係。」

如此精闢的解答，讓許多鄉民看後紛紛讚翻，「正確給推」、「專業推」、「推，謝謝解惑」、「難怪歐美人對口音那麼敏銳」、「長知識給推」、「這篇正解啊」、「講得真好」；不過，也有人直言「實際上理由就只是拼音字幕太占空間， 中文字比較不占，就聽力來說兩者根本沒差，不上字幕都聽得懂」、「單純是因為英語字串太長，不好上字幕，所以沒有習慣看字幕吧！不然美國人看報紙不就看很慢？沒這回事吧？」（編輯：許苡晴）