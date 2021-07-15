Kia Ceed小改款上陣，導入油電複合科技有助強化整體戰力!

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Kia Ceed三代自2018年推出後廣受歐洲消費者喜愛，其銷售佔比為該品牌的28%，對Kia而言其重要性不言可喻，為了維持產品戰力也在最近推出了小改款車型，外觀上採用新式Tiger Nose水箱護罩搭配微調後的箭矢型LED頭燈組，下方保桿造型也變得更為立體，並放大兩側飾板面積讓面容看起來更具侵略性，較運動化設定的GT-Line尾燈則換上專屬的蜂巢狀LED尾燈，斜背的ProCeed GT在細節處更輔以紅色飾條來強化其個性化特色，串聯式的尾燈設計也與其他車款有著明顯差異，搭配上雙出排氣尾管後又更為放大其跑格感受。
內裝鋪陳大致上仍維持小改前格局，依舊以12.3吋數位駕駛儀表與10.25吋中控螢幕作為主軸，不過小改款在圖示及介面上做了些更動並支援Android Auto 與Apple CarPlay功能，再來就是多了4款全新內飾及9款椅面供消費者選擇，選配還提供有全景天窗、JBL音響系統、座椅加熱/通風、無線充電座、電動尾門等，不過最有感的調整在於安全系統增加了升級版的盲區偵測、後方追撞預防及駕駛注意力警示功能，亦可加價升級SCC智慧定速巡航、LFA車道跟隨、FCA前方撞擊預防、LFA車道維持、智慧型速限警告、智慧遠光燈等高階ADAS系統。
動力系統除了原有的1.0、1.5、1.6升汽、柴油引擎外，這次小改款還導入了PHEV插電式混合動力及MHEV 48V輕油電系統，PHEV車型搭載一具1.6 GDI汽油引擎加上電動馬達，綜效馬力為141匹，扭力峰值來到265 Nm，其配置的8.9kWh電池組在純電模式下能提供約58公里的行駛距離；MHEV車型則以1.0升汽油與1.6升柴油引擎搭配48V輕油電系統，前者綜效馬力為118匹後者為134匹，性能版的ProCeed GT車型則搭載可輸出201匹馬力的1.6 GDi汽油引擎，搭配的是7速DCT雙離合器變速箱，小改款Ceed預計8月於斯洛伐克工廠進行量產作業，最快第四季交付至歐洲各經銷據點。