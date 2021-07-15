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雞排妹特殊交友！她喊「這句」　再曝超猛玩法：三觀衝擊

▲雞排妹近日無故捲入小三風波，不過因特殊交友關係，引起討論，對此，就有網友表示，關係本就是多元的，還透露身邊友人的超猛玩法，讓她直呼「三觀受到強烈衝擊」。（圖／雞排妹臉書）
▲雞排妹近日無故捲入小三風波，不過因特殊交友關係，引起討論，對此，就有網友表示，關係本就是多元的，還透露身邊友人的超猛玩法，讓她直呼「三觀受到強烈衝擊」。（圖／雞排妹臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 13:24:56｜2021-07-15 13:34:57

藝人鄭家純（雞排妹）昨（14）日被週刊踢爆與有女友的「保時捷男」牽手入住飯店，被冠上小三罵名，事後澄清並無交往，形容倆人關係為「有感情和信任，卻沒有佔有慾」，掀起熱議；對此，就有女網友表示，現如今愈來愈多人提倡性自主權、開放式關係，且關係本就是多元的，還透露身邊友人的超猛玩法，讓她直呼「三觀衝擊」。

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該名女網友在PTT發文，表示對大多數人來說，情慾關係就是一對一的情侶夫妻關係，「但實務上，關係本來就是很多元的」，而她也舉例說明，假設雞排妹五年前就認識保時捷男，並維持穩定性關係，「彼此騎驢找馬的開放式」，而兩年後保時捷男和A女交往，「對雞排妹而言，本來就不是需要知道的事情，因為彼此並不干涉對方的交友」。

▲藝人鄭家純（雞排妹）無故捲入小三風波。（圖／雞排妹臉書）
▲藝人鄭家純（雞排妹）無故捲入小三風波。（圖／雞排妹臉書）
原PO說，那麼剩下的就是保時捷男跟A女是說好一對一，還是沒有，「到底是保時捷說謊隱瞞，還是A女本來答應開放式又反悔，不得而知」，因此「在這樣的例子裡面，雞排妹雖然不是所謂的『正宮』，顯然也不會是所謂的『小三』」。

原PO接著透露，身邊很多朋友都是「開放式關係」，「我身邊有些朋友都是這樣玩的」，不管有沒有結婚，同性異性戀都有，玩法都超猛，「目前聽過最猛的是，（時間序上）的第一任對象還會載他去約炮，（他同時跟三個對象住在一起）」，讓原PO直呼「三觀受到強烈無比的衝擊」。

貼文一出，掀起熱議，「不要嚴以律人，寬以待己雙標就好」、「推這篇的理性討論」、「價值選擇問題阿」、「這個假設邏輯上蠻通順的，性關係是否多元本來就是個人選擇」、「男女都同意的關係，沒毛病」、「推關係本質上就是多元的」、「真的刷新三觀哈哈」。（編輯：郭佩蓉）

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