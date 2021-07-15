▲ 2021 年 7 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

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Audi 奧迪
夏季安心預約回廠 多項優惠滿額抽獎實施中
- 免費冷氣系統檢查
- 專屬相關優惠：
- 冷氣相關零件全面88折
- 風箱清洗服務特價NT$ 2,488元
- 輪胎2條85折；4條8折
- 電瓶及雨刷片7折
- 原廠精品與配件優惠中
Ford 福特
車款
七月優惠活動
|Ford 全車系
|Ford Ranger職人型
|Ford Tourneo Connect
|Ford Focus
Ford Focus Active
GoShare
GoShare 移動共享服務將網羅台北人氣美食的「GoShare Select 挑剔指南」體驗升級，不僅 12/31 前使用 GoShare SCAN & PAY 掃碼付款享最低 64 折起超狂優惠，更祭出夏季限定超澎湃「撫胃系夏日 MENU」系列活動 —— 七月每週抽出限量夢幻套餐，由 GoShare 美食特派小分隊騎乘 GoShare 直接外送到粉絲家；加上八款 GoShare Select 專屬特餐獨家開賣、社群互動抽高額騎乘金等貼心福利。此外，GoShare 串連騎乘服務與外送需求，為所有 GoShare Select 精選餐廳提供企業方案，12/31 前使用企業帳號租借騎乘 GoShare 車輛即享趟趟 8 折，協助餐廳夥伴於疫情期間完成每日外送服務。
6/28 至 8/29，499 元就能享受到週租體驗，包含 7 天使用期與 100 公里的總里程免費額度，可租借全台任一「GoShare 隨借隨還」或「GoShare 定點借還」服務車輛。方案期間，連續 7 天獨享一台 GoShare，隨時到全台超過 2,000 座 GoStation 迅速換電，無需等待，想騎多久就騎多久，完成當週所有行程後再還車。也可選擇換車騎乘，不限車款、租借次數、分鐘數。每週一至週四可申請下一週方案，凡於 7/1 前購買，更額外享 100 元騎乘金早鳥禮（騎乘金使用期間為 9/1 至 12/31）。
Honda 本田
即日起至 2021 年 8 月 31 日止，回Honda Cars享免費冷氣健檢，多項防疫優惠同步啟動，滿額拿好禮，給家人清新健康的車室空間，就是最好的守護。
免費冷氣健檢
活動期間回廠，除享免費17項冷氣系統健檢服務，消費再享車室臭氧抑菌消毒服務。(消毒僅限局部項目，依服務廠檢查表為準)
消費滿額，好禮拿不完
活動單筆消費滿7,000元，即可參加Honda Racing世界冠軍限量紀念錶/999元原廠服務禮券的抽獎活動，並獲得Honda可樂瓶造型保溫瓶！消費未滿可以紅利 250 點兌換(一車限兩瓶)或300元加價購買，數量有限送完為止！
車輛提前預約回廠，再享預約點數三倍贈
活動期間車主提前”一週”預約返廠，再享Honda Points預約點數三倍回饋。
0W20 SP等級原廠機油優惠價
活動期間回廠保養，可享0W20 SP原廠機油95折優惠折扣，替您省荷包。
PM2.5負離子空氣清淨系統，回廠安裝優惠
活動期間回廠加裝"PM2.5負離子空氣清淨系統"，讓車內擁有清新好空氣，可享商品本身95折優惠價(提供原廠一年保固期間，工資另計)
季節性優惠
空調抗菌套餐：完工優惠價 999元(原價 1,240 元起)
- 防霾清潔套餐 → 克敏清新劑＋PM2.5空調濾網
- 清新清潔套餐 → 克敏清新劑＋升級型活性碳空調濾網
光明清晰耐久鍍膜商品
- 大燈耐久鍍膜完工價:1,500元
- 前擋玻璃耐久鍍膜完工價:1,000元
- 全車玻璃耐久鍍膜完工價:2,000元
包含冷媒蓄瓶、冷凝器、蒸發器、鼓風機…等共8大類。
自費鈑噴85折優惠
Honda全車鈑烤優惠專案，回廠鈑金烤漆自費，工資享有85折優惠價。
好朋友獨享優惠
- 2013年（含）前所有Honda車主全品項零件優惠。
- 2011年(含)前的部分車型，提供AC壓縮機組合式再生商品
更換火星塞再享好禮
活動期間一次更換四支指定車款銥白金火星塞，即贈"NGK銀離子抗菌口罩"一個，數量有限送完為止。註:贈品非醫療級口罩，可重複水洗使用
延長保固限時79折優惠
活動期間，全車系延長保固限時79折，再享指定銀行3期0利率！
＊須符合延保條件及資格認定基準，詳情請洽官網或各服務廠。
消費分期輕鬆付
活動期間，使用花旗、富邦、玉山、台新、第一銀行等特約銀行信用卡進廠維修消費，不限金額，可享3期分期零利率，單筆消費滿NT$6,000元起，再加碼贈送滿額好禮。(數量有限，送完為止)*限全國Honda Cars維修廠內刷卡適用。
紅利兌換 GO 優惠！(紅利積點功能需臨櫃開通)
紅利優惠兌換品項&加價購套餐。*請詳洽活動網站
Honda Fun 車主專屬 App
即刻體驗愛車預約保養、紅利查詢等九大功能，享受便利行車生活、智慧服務
凡活動期間使用APP預約且回廠，共可獲得40點Honda Point。
開通認證或預約回廠，還有機會再領機油兌換卷。
Hyundai 現代
本月推出交車好禮 2 選 1 專案，月底前完成訂購及領牌的新車頭家，即享有原廠專屬配件 4 路行車紀錄/視野輔助系統 或 BSD盲點偵測系統的優惠。以上每項原廠專屬配件交車禮市場價值高達 3 萬元，並享有 3 年保固。
Infiniti
INFINITI 2021「安心淨夏免費健檢」活動期間，回廠即享7大系統全車免費健檢，同時推出全車系選購「進階安心防疫優惠套餐」，包含更換全新原廠多酚濾網、清潔蒸發器及空調系統殺菌除霉，更提供輪胎、電瓶等常用零件7折起專屬優惠。
進階安心防疫優惠套餐及相關優惠
項目
說明
|進階安心防疫優惠方案
|1. 多酚空調濾網
2. 空調系統蒸發器清洗
3. 空調系統殺菌除霉
4. 工資
|原價$3,400元起，超值價 NT$2,890元(含工資)
|回廠消費不限金額
|「75% 酒精乾洗手」隨身包乙份
|免費
|車室臭氧殺菌
|以專業級臭氧機進行車室空間之抑菌與異味去除。
|免費
|紅利精品加價購優惠
|透氣休閒帽 (兌換點數27,200點)
|8,800點+199元
|厚提把保溫袋 (兌換點數22,000點)
|8,800點+199元
|自動折傘 (兌換點數39,200點)
|16,800點+399元
|木把不鏽鋼保溫壺 (兌換點數67,200點)
|16,800點+599元
|陶瓷保溫杯 (兌換點數68,000點)
|16,800點+599元
|APP 預約回廠
|當日單筆消費滿新台幣300元(含)以上，加贈紅利點數2000點
於INFINITI 2021「安心淨夏免費健檢」活動期間，回廠消費不限金額，即贈限量75% 酒精乾洗手隨身包乙份，單次單包方便使用，添加玻尿酸保護肌膚不乾燥，讓車主能快速清潔雙手，確保防疫安全，贈品數量有限送完為止。
紅利精品限量６折起加價購優惠
推出紅利精品限量加價６折起超值優惠，提供透氣休閒帽、厚提把保溫袋、自動折傘、木把不鏽鋼保溫壺及陶瓷保溫杯等多項紅利加價購優惠選擇。
安心延長保固服務加購方案
INFINITI 重視每位車主的座駕，凡在甫購新車或交車 30 個月內里程少於 8 萬公里之車主，可自費選購第 4~6 年或 15 萬公里內 (以先到者為主) 之 6 大系統延長保固服務方案。
建議使用INFINITI Care APP預約，只要回廠消費滿300元，再額外加送紅利2000點。
KIA 起亞
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|All-new PICANTO 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-LINE / GT-LINE
|54.9 / 58.9 / 62.9 / 64.9
|首年2,999元低月付領牌贈送手機無線充電座
五年不限里程全車原廠保固
|All-new STONIC 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|首年3,999元低月付訂車贈送手機無線充電座五年不限里程全車原廠保固
|All-new STONIC 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷
|79.9 / 85.9
|All-new SORENTO經典 / 豪華七人 / 豪華六人 /旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化
|139.9 / 149.9 / 154.9 /164.9 / 169.9 / 192.9
|升級尊榮六人座選配組(價值10萬)或潮旅配件組(價值逾6萬)五年不限里程全車原廠保固
|All-new CARNIVAL經典 / 豪華七人 / 豪華八人 /尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級
|149.9 / 165.9 / 169.8 /185.9 / 189.8 / 215.9
|精選配件組(價值逾4萬)五年不限里程全車原廠保固
Luxgen 納智捷
LUXGEN 7 月份限時推出「現金紓困解封價 LUXGEN 挺你守台灣」超值優惠方案(：即日起至 7/30(五)止，入主 LUXGEN 全車系即享現金紓困解封價(，URX 七人座 ARD智行款限量解封價 89.9 萬元(原價 99.9 萬元)、U6 GT智遊特仕版解封價 64.8 萬元(原價 74.8 萬元)、M7智能影音八人座解封價 84.5 萬元(原價94.5萬元)，同時加碼免費升級 PM2.5健康對策濾網(、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務。或可選擇高額零利率、首年日付 199 元、1 萬元開回家等多元分期購車方案。
除了上述優惠專案外，入主 LUXGEN「指定車型」再送超值好禮：URX 全車系 7/12 前領牌限時升級全車 FSK隔熱紙，加碼再送腳踢感應電動尾門(五人ARD智行款、5+1樂活智行款除外)；而 U6 GT車系，7/12前領牌限時免費升級原廠導航(價值1萬元) 。
Mazda 馬自達
台灣馬自達本月推出「MAZDA 安心倍享專案」，凡購買 MAZDA3、CX-30、CX-5 全車系，現享「購車首年補助升級乙式車體險」或「5 年原廠保固」，再享「首季免月付」或「24 期高額 0 利率」，並全面升級「PM2.5 高機能空調濾網」，可有效過濾 PM2.5 並防堵外在病毒，抗菌、防霉、除臭與維持穩定風量。購買其他車系除了升級「PM2.5 高機能空調濾網」，再享有「5 年原廠保固」或「24 期高額 0 利率」優惠二選一。本月預約試乘更可獲得「MAZDA 原廠抗菌擦布」。MAZDA 同步提供到府／到點賞車試乘、預約牽送車保養與交車作業等服務。
Nissan 日產
裕隆日產「牌照稅、燃料稅 NISSAN幫你付」限時購車優惠，自 2021 年 7 月 1 日至 7 月 30 日止，入主 NISSAN KICKS 即享 2021 年 7 月至 12 月牌照稅和燃料稅 NISSAN 幫你付。
同時，為降低搭乘大眾運輸工具感染 COVID-19 的風險，滿足消費者「以車防疫」的移動需求，裕隆日產自 2021 年 7 月 1 日至 7 月 30 日止，限時推出「NISSAN有禮 防疫相挺」購車優惠專案，入主 NISSAN 國產全車系即贈送最高總價值達 14 萬元的 8 大安心好禮，包含「自駕最安全」：3 萬元防疫相挺購車金(限於購車時抵用)、前 6 個月新車免月付、5 萬元舊換新政府補助優先領；「健康最安心」：多酚負離子健康空調濾網 2 片、免費臭氧(03)殺菌服務乙次；「養車最輕鬆」：5 年竊盜險、2 次免費定期保養、6 大系統 8 年無限里程延長保固，更加碼抽 100 名價值 38,000 元 10 次免費原廠定期保養。
Subaru 速霸陸
車型
建議售價
【 SUBARU優惠專案】
|21MY Forester
|2.0i-L EyeSight
112.8萬
|一、90萬36期0利率
二、安全升級360度環景影像系統
再享5年或12萬公里全車原廠保固
|2.0i-S EyeSight
122.8萬
|一、90萬48期0利率
二、安全升級360度環景影像系統
再享5年或12萬公里全車原廠保固
|21MY XV
|2.0i-S EyeSight
107.8萬
|90萬36期0利率
再享5年或12萬公里全車原廠保固
|2.0i-S EyeSight Plus
111.8萬
|一、90萬36期0利率
二、標配360度環景影像系統
三、贈送車內空氣清淨機
再享5年或12萬公里全車原廠保固再享5年或12萬公里全車原廠保固
|21MY Outback
|2.5i-T EyeSight
159.8萬
|一、100萬50期0利率
二、限量總價值5萬元【尊榮車主禮遇】
- 6張定保服務券
- 服務廠現金抵用券
再享5年或12萬公里全車原廠保固
Suzuki 鈴木
車型
促銷方案內容
有效期間
全車系
|來店賞車贈送限量SUZUKI車款充電保護套
試乘加碼贈送SUZUKI炫潮提袋
購車贈送疫苗險
即日起 - 2021/07/30
CARRY
|免頭款、首年0負擔專案
即日起 - 2021/07/30
VITARA
|首年低月付6,600元
*領牌加贈:
不鏽鋼門檻飾板
運動版擾流尾翼
SUZUKI百變收納箱
即日起 - 2021/07/30
SX4
|首年低月付6,600元
*領牌加贈:
專屬門檻飾板
SUZUKI百變收納箱
即日起 - 2021/07/30
IGNIS
|*領牌加贈:
專屬尾翼/專屬門檻飾板
即日起 - 2021/07/30
SWIFT
|「型動50」購車專案
即日起 - 2021/07/30
Volkswagen 福斯
消費者入主 Polo 與 T-Cross 此兩款車型即可享有「大好升級方案」，包含首購 Volkswagen 汽車送 5,000 元加油金、首年牌照稅和燃料稅減免（限自用小客車）、首三次常規基礎保養免費 （以"保養到期訊息“或“行駛每滿 2 年“先到者為準）和免費第五年延長保固，且 Polo 與 T-Cross 分別享有 40 萬元 50 萬元的低利率分期方案，擁車搭配「長里程彈性保養」，回廠更換機油週期延至最長二年或最多 30,000 公里。
台灣福斯汽車針對 Golf 230 eTSI Life 車型與 230 eTSI 智能特仕版，分別加碼提供限時上市新動優惠價 96.8 萬和 100.8 萬。而針對有意換車的福斯人，台灣福斯汽車提供相關購車優惠，可將符合 Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車標準的 Volkswagen 乘用車出售給台灣福斯汽車授權經銷商，且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得最高 30,000 元的折價優惠（折價金額視車型與年份而定），同時另贈 10,000 元的服務禮券。
格上租車
即日起，只要註冊格上 Go Smart APP，就能獲得 100 元 7-11 電子禮券，再加碼總價值 6000 元的折價券。
格上 Go Smart 的「格上挺你Go好康」活動，即日起至 7 月 31 日止，只要註冊 APP 成功，便可獲得雙重好禮。新註冊用戶可獲得限量一萬組的 100 元電子禮券外，新舊用戶都能同步領取獲得總價值 6000 元的「Go好康用車大禮包」，包括自駕短期租車 200 元優惠券 5 張、汽車共享 50 元優惠券 4 張及代駕服務 150 元 2 張、長照、旅遊及商務等專車服務的 500 元折價券 3 張。