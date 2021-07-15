▲ 2021 年 7 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

車型



建議售價



【 SUBARU優惠專案】





21MY Forester



2.0i-L EyeSight



112.8萬



一、90萬36期0利率



二、安全升級360度環景影像系統



再享5年或12萬公里全車原廠保固





2.0i-S EyeSight



122.8萬



一、90萬48期0利率



二、安全升級360度環景影像系統



再享5年或12萬公里全車原廠保固





21MY XV



2.0i-S EyeSight



107.8萬



90萬36期0利率



再享5年或12萬公里全車原廠保固





2.0i-S EyeSight Plus



111.8萬



一、90萬36期0利率



二、標配360度環景影像系統



三、贈送車內空氣清淨機



再享5年或12萬公里全車原廠保固再享5年或12萬公里全車原廠保固



