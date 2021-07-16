Ford經典榮耀GT40將在Everrati巧手下以電動車重生
英國Everrati已將Land Rover Series IIA、Mercedes-Benz 190 SL與Porsche 964改以電動車重新打造，如今日前Everrati表示要與Superformance合作打造新車，而車款就是Ford GT40。
Carture 車勢文化
2021-07-16 13:25:20
你可能不認識Ford GT40，但你一定看過電影《賽道狂人》，劇中主角 Ken Miles 所駕駛的賽車就是GT40，而GT40也替Ford在1966年贏得利曼24小時冠軍，如今英國Everrati要將這款經典GT40進行重生。
Everrati最著名就是將經典車改以電動車方式重生，在此之前已有Land Rover Series IIA、Mercedes-Benz 190 SL與Porsche 964等作品，日前Everrati表示將與Superformance合作重新打造GT40。透過與Superformance合作Everrati能夠在原廠認許可下生產GT40相關零件，藉以復刻重現當年GT40細節樣貌，至於動力方面想當然就是電動系統，雖然少了V8聲浪與氣勢，但電動系統能帶來更優異動力與配重，不過目前GT40電動版仍處於規劃設計階段，車輛相關資訊之後才會陸續公布。