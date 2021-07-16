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Ford經典榮耀GT40將在Everrati巧手下以電動車重生

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-16 13:25:20

英國Everrati已將Land Rover Series IIA、Mercedes-Benz 190 SL與Porsche 964改以電動車重新打造，如今日前Everrati表示要與Superformance合作打造新車，而車款就是Ford GT40。

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你可能不認識Ford GT40，但你一定看過電影《賽道狂人》，劇中主角 Ken Miles 所駕駛的賽車就是GT40，而GT40也替Ford在1966年贏得利曼24小時冠軍，如今英國Everrati要將這款經典GT40進行重生。

Everrati最著名就是將經典車改以電動車方式重生，在此之前已有Land Rover Series IIA、Mercedes-Benz 190 SL與Porsche 964等作品，日前Everrati表示將與Superformance合作重新打造GT40。透過與Superformance合作Everrati能夠在原廠認許可下生產GT40相關零件，藉以復刻重現當年GT40細節樣貌，至於動力方面想當然就是電動系統，雖然少了V8聲浪與氣勢，但電動系統能帶來更優異動力與配重，不過目前GT40電動版仍處於規劃設計階段，車輛相關資訊之後才會陸續公布。

Everrati之前已復刻964電動版，目前將與Superformance合作重新打造GT40。
Everrati之前已復刻964電動版，目前將與Superformance合作重新打造GT40。
Everrati所打造的GT40動力當然就是電動系統。
Everrati所打造的GT40動力當然就是電動系統。
Everrati之後會陸續公布GT40電動版資訊。
Everrati之後會陸續公布GT40電動版資訊。
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