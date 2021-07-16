▲ VWCV Caddy Maxi 汽、柴油雙動力 122.8 萬起 8/15 前享優惠

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全新世代 Caddy Maxi導入福斯家族新世代 MQB 轎式底盤、全新複合式圈狀彈簧後懸吊系統及線傳式雙離合器變速系統、集團最新的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」。
全新世代 Caddy Maxi 車系導入福斯家族新世代設計語彙，俐落外觀以車頭廠徽搭配鍍鉻飾條完美融合，並配置全新 LED 頭燈組、全天候輔助照明燈（含彎道照明功能），結合前保桿幾何風動設計下氣霸，塑造出科技與年輕質感；Caddy Maxi 車系更擁有高效空氣力學動感設計，以優異 0.30 超低風阻係數，不僅可降低油耗、風躁聲，高速行駛亦能更加有效控制、平穩運行。
動感流線的車身曲線是全新 Caddy Maxi 另一個亮點，採用高亮度黑色塗裝的車側後視鏡（具電動摺疊、電動調整及加熱除霧功能）及全新側滑門設計，兼具視覺美感和使用便利性，融合車側立體切線、車身同色車門把手，搭配17 吋鋁合金輪圈；至於車尾則以直立式 LED 高亮度尾燈（TDI Life 版標配）。
創新數位化座艙
全新 Caddy Maxi 充滿現代感同時兼顧實用機能性的車室座艙，採用福斯車系新世代中控設計思維，透過整合全新一代觸控面板，以數位化、簡約化、直覺化的面板顯示取代傳統旋鈕與按鍵，舉凡位於駕駛座左側的數位觸控車燈組控制面板、中控台觸控式功能快捷鍵整合多項車用功能、新世代多媒體影音系統、電子線傳式排檔系統、按鍵式電子手煞車及觸控式車艙 LED 照明燈等。同級車款中最大的中控台尺寸：Composition 8.25 吋觸控螢幕原廠影音系統，並結合 APP-Connect手機多媒體連結功能。至於融入駕駛導向設計的中控台，不僅讓駕駛者使用上更為便利，也更易讀取各項行車資訊；車上的三幅式真皮多功能方向盤（含換檔撥片），可整合行車資訊控制、多媒體系統控制、IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，達到手不離盤即可進行直覺化操作。
此外，全新 Caddy Maxi 車室座艙內部亦整合許多便利的大型儲物空間設計，包含駕駛艙車頂置物區等，更配置在第二、三排座椅車頂出風口，大幅提升乘坐舒適度。別具設計巧思的超寬側滑門開口，提供後排乘客進出車輛時最佳的便利性，而車內更配置可彈性多變調整的輕量化座椅，包括多功能的副駕駛座折疊座椅、可調整椅背傾斜度、傾倒、翻摺、拆卸的舒適第二排三人座椅、具備單座傾倒功能的第三排雙獨立座椅等，讓車主能夠輕鬆拆卸並打造平整的車室空間，並且可依照不同旅行的使用需求，創造出最高達 3,105 公升大空間。
前座椅及第二排乘客艙的雙 Type C 充電插座以及全車置杯架。不僅如此，Caddy Maxi TDI Life 車型更配置 Air Care Climatronic雙區電子恆溫空調系統，以及 Art Velours高級絲絨座椅含第二排多功能摺疊桌。
新世代引擎與IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統
全新 Caddy Maxi 在底盤及動力科技方面，搭載福斯集團最新世代 MQB 轎式底盤，配置全新設計的複合式圈狀彈簧後懸吊系統，同時降低車身的離地高度，乘客進出車輛更便利。而全新 Caddy Maxi TSI Life 及 Caddy Maxi TDI Life 的動力部份則分別搭載 1.5 升 TSI渦輪增壓汽油（最大動力114ps / 22.4kgm），以及全新 EA288 Evo系列的 2.0 升 TDI 渦輪增壓柴油（最大動122ps / 32.6kgm）；這具 1.5 升 TSI 渦輪增壓引擎同步配置 ACT汽缸歇止功能，當引擎以時速 130km/h 以下進行定速巡航行駛、並處於 1,400-4,000rpm 低負載狀態下，即會自動切換為二汽缸運轉模式，達到減少燃油消耗之目的，不僅創造出 16.3 km/l 平均油耗，同時也符合 1 級能源效率表現。至於 2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎，搭配雙重 SCR 廢氣處理系統，以及引擎滑行功能，創造高扭力輸出的同時，平均油耗也達到 20.2 km/l 的出色表現，同樣獲得 1 級能源效率肯定。二款車型的新世代節能引擎，均搭配全新 7 速雙離合器自手排變速箱。此外，全新 Caddy Maxi 標配速度感應式電子動力輔助轉向系統。
在安全方面，全新 Caddy Maxi 車系更導入福斯集團最新「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，整合全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統具備 Stop & Go 功能，前車減速靜止情況下，ACC 系統可等待 10 秒，如前車再次起步則可自動跟上。Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、前方行人監控系統、PDC 前後停車導引系統、顯影式停車導引系統、駕駛疲勞偵測警示系統、MCB二次碰撞預煞系統等；此外，Caddy Maxi TDI Life更搭載Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）。
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全新世代Caddy Maxi正式售價：
Caddy Maxi TSI Life售價NT$122.8萬
Caddy Maxi TDI Life售價NT$132.8萬
凡於8/15以前下訂，今年12/31交車即可享「上市心動價」：
Caddy Maxi TSI Life售價NT$119.8萬
Caddy Maxi TDI Life售價NT$128.8萬