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國民健康署提供6式坐姿訓練長者肌力、肌耐力的運動，讓長者於日常生活可隨時運用。運動前，除先留意身體的狀況外，坐在穩固的椅子上讓自己隨時可抓握；若坐在輪椅上，請將輪椅煞車鎖上、腳踏板收起來避免滑動，並穿上鞋子，讓雙腳踩在地上擺正踏穩，以策安全。
6式坐姿訓練肌力 如有不適勿勉強
此外，運動時，坐好讓身體稍微前傾不靠椅背。每次動作維持3-5秒，重複做10-12次。每個動作可以做3組，過程當中如果感到疲憊可以休息一下或補充水分後再做，千萬不要勉強自己。
一、往上伸懶腰：雙手交叉掌心朝上，若肩膀不會疼痛，可再稍微向上伸展，以舒展上肢進行暖身。
二、左右彎個腰：一手高舉過頭向對側彎，彎腰伸展腰部肌肉。
三、雙手梳梳頭：雙手摸頭，雙肘打開，練習完成生活自理的梳洗動作。
四、坐姿抬起腿：雙腳左右輪流屈膝抬腳，訓練大腿肌耐力，並維持軀幹穩定。
五、轉體抬個腿：雙手放在頭後方，身體轉向一側，抬高同側大腿，腳盡量抬高，讓膝蓋碰到手肘，作可訓練肩膀關節活動、軀幹肌耐力、下肢肌力。
六、雙手畫圈圈：雙手放置於椅子兩側，兩手握拳，同時畫圈，模擬推輪椅的動作，訓練手臂及肩膀活動，這動作可讓失能者增加自理移行的能力。
運動強度已不痛為原則 注意空氣通風、補充水分
國民健康署呼籲，防疫期間長者在家運動的強度，以不疼痛為原則，體能提升後再逐漸增加活動的類型、強度及次數；注意運動空間通風，出汗後保暖及適時補充水分，維持動態生活，以減少疾病的發生，並延緩身體功能的退化。
資料來源：健康醫療網 居家防疫避免肌少症 坐姿訓練6式天天做
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