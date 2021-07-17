煎東西怎樣才會脆？婆媽喊出「不敗神招」：不黏鍋又超酥
受到疫情影響，近期民眾大多減少外出，而三餐除了叫外送、買外帶食物回家之外，許多人也開始自製料理。就有網友在PTT女孩版提到，最近常常在家煎東西，卻發現很難煎出脆脆的口感，想知道煎東西怎樣才會酥脆？貼文曝光引發熱議，一票資深主婦立刻分享「不敗神招」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 11:05:24
原PO表示，最近常常在家煎東西，卻發現很難煎出脆脆的口感，並透露自己是用不鏽鋼鍋，為了物理不沾，所以就加油燒到冒煙，然後東西丟下鍋煎，過幾秒鐘就轉中火避免燒焦，最後再翻面煎到熟。
原PO指出，嘗試煎過的的東西有板豆腐、瓠瓜餅、蛋餅和冰花煎餃，本來以為大火高溫就會酥脆，但是失敗收場，後來聽說用低筋會比較脆也失敗，還試過小火慢煎，最後不僅不脆還黏鍋。他苦惱表示「有人知道到底怎麼煎嗎？」想知道煎東西怎樣才會脆？
貼文一出，隨即引發熱烈討論，一票網友立刻點出關鍵「油要多」、「油多，慢慢煎到食物的水份都蒸乾了才會開始脆，火太大的話，下去外皮焦，但裡面還沒熟，食物裡面的水份滲出來就不脆了」、「要脆就是要加很多油」、「油是關鍵」、「經驗是油要多吧」。
對此，其他網友則表示「切薄一點」、「不沾鍋比較好煎，我覺得可以買一個」、「換不沾鍋吧，你會發現天堂」、「買好一點的不沾鍋，放少少油就脆得嫑嫑的」。（編輯：賴詠璿）