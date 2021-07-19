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長期戴口罩造成壓傷　善用生活小物防壓

長期戴口罩造成壓傷　善用生活小物防壓
長期戴口罩造成壓傷　善用生活小物防壓

健康醫療網

2021-07-19 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新冠肺炎疫情影響，讓民眾出門在外不僅得戴上口罩防護，護目鏡也成防護配備之一，但長時間佩戴下，不小心可能就造成耳上疼痛及臉部條狀壓痕，甚至造成破皮現象，尤其又以醫護人員及皮膚較為脆弱的老人家居多。奇美醫學中心護理部傷口護理師莊玟玲指出，主要因耳上與臉部組織薄，且臉部突出的顴骨、額頭、鼻梁耳上與臉頰的壓傷比率上升，其實民眾可把握幾個撇步，幫助預防及舒緩臉部傷害。

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從壓力和時間著手　改善臉部壓傷問題

因長期配戴呼吸道的防護器具導致的傷害稱為壓力性損傷，簡稱壓傷，主要因外部壓力阻礙皮膚組織的血液循環，時間久了就促使皮膚缺血缺氧而產生傷害，因此壓傷的公式又為壓力╳時間。莊玟玲護理師表示，要預防壓力性損傷就得從壓力和時間著手，透過移轉或降低耳部與臉部皮膚上的壓力，或降低肌膚受壓的時間，以舒緩臉部不適與壓傷。

利用橡皮筋加迴紋針　有助耳部防壓

莊玟玲護理師說明，目前市面上除了有許多防壓小物，民眾也可應用生活中隨手可得的物品來防壓，像運用有止滑效果的橡皮筋，加上迴紋針用於耳部防壓，經實測的結果顯示，無論從減壓面、舒適度、經濟面、防側漏都能達標；此外，也可利用紗布、人工皮、泡棉等敷料放置在受壓點，藉由壓力的分散與轉移，幫助減少肌膚長期受壓導致的不適與破皮。

善用生活用品DIY　解決防護用品壓傷困擾

根據美國國家壓瘡諮詢委員會(NPUAP)建議，敷料材質以泡棉的防壓與抗敏感的效果最佳，以一般敷料未髒汙潮濕的情況下，最長可使用七天，若出現不適或防壓敷料不使用時，就可取下。莊玟玲護理師強調，透過口罩、護目鏡的防壓知識與生活中隨手可得的用品自行DIY減壓工具，可望幫助民眾以及醫護人員解決防護用品造成的壓傷困擾。



資料來源：健康醫療網 長期戴口罩造成壓傷　善用生活小物防壓

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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