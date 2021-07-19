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因長期配戴呼吸道的防護器具導致的傷害稱為壓力性損傷，簡稱壓傷，主要因外部壓力阻礙皮膚組織的血液循環，時間久了就促使皮膚缺血缺氧而產生傷害，因此壓傷的公式又為壓力╳時間。莊玟玲護理師表示，要預防壓力性損傷就得從壓力和時間著手，透過移轉或降低耳部與臉部皮膚上的壓力，或降低肌膚受壓的時間，以舒緩臉部不適與壓傷。
利用橡皮筋加迴紋針 有助耳部防壓
莊玟玲護理師說明，目前市面上除了有許多防壓小物，民眾也可應用生活中隨手可得的物品來防壓，像運用有止滑效果的橡皮筋，加上迴紋針用於耳部防壓，經實測的結果顯示，無論從減壓面、舒適度、經濟面、防側漏都能達標；此外，也可利用紗布、人工皮、泡棉等敷料放置在受壓點，藉由壓力的分散與轉移，幫助減少肌膚長期受壓導致的不適與破皮。
善用生活用品DIY 解決防護用品壓傷困擾
根據美國國家壓瘡諮詢委員會(NPUAP)建議，敷料材質以泡棉的防壓與抗敏感的效果最佳，以一般敷料未髒汙潮濕的情況下，最長可使用七天，若出現不適或防壓敷料不使用時，就可取下。莊玟玲護理師強調，透過口罩、護目鏡的防壓知識與生活中隨手可得的用品自行DIY減壓工具，可望幫助民眾以及醫護人員解決防護用品造成的壓傷困擾。
資料來源：健康醫療網 長期戴口罩造成壓傷 善用生活小物防壓
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