▲ 【影】278萬起！Jaguar 小款 F-PACE 正式登台，SVR 版本第三季導入

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英倫美學勾勒出讓人一馭難忘的設計語彙
源自 Jaguar 首款跨界概念跑車 C-X 17 的先進設計美學，小改款 F-PACE 擁有嶄新外型與優美車身線條，全新雕塑的引擎蓋與前保桿下方兩側進氣口重新設計，家族式水箱護罩則採用 Jaguar 經典 Monogram 六角形圖騰元素，輔以鍍鉻鑽石切割方式點綴其上；車尾則延續家族特徵採倒 U 字型設計後保桿與隱身其內的排氣尾管。
小改款 F-PACE 全面搭載高階 LED 燈組，以全新設計的 Double J 造型 LED 日間行車燈，展現品牌獨有視覺印象，另外 P250 R-Dynamic S 車型更進階標配 AHBA 自動遠燈調適功能，可自動切換遠、近光燈達到最佳照明效率；亦可選配升級高解析度 Pixel LED 燈組，進階搭載 ADB 自動遠光調適功能，依據前方路況自動分割光源，有效提升照明廣度。全新狹長式尾燈延續經典賽道減速彎設計，帶來寬闊的車尾視覺感受。
P250 R-Dynamic S 車型全面升級標配黑色外觀套件，並於前、後燈組升級搭載動態方向指示燈，黑色外觀套件包含一系列亮黑色塗裝於水箱護罩框飾、前方進氣口框飾、前、後下保桿、車身兩側下方飾條、葉子版造型通風口、窗框、車尾車型銘牌、品牌徽飾以及亮黑色輪圈。
蘊藏動感於尊榮氛圍，重新定義現代奢華
小改款 F-PACE 座艙空間重新鋪陳，展現品牌全新「Modern Luxury」精神，全新設計的中控台介面以 11.4 吋曲面玻璃觸控螢幕為視覺主軸，整體亮度提升 3 倍、螢幕可視面積提升 48%，更搭載最新世代 Pivi Pro 車輛資訊娛樂系統，如同智慧型手機操作介面，提供直覺且便利的操作方式，高達 90% 的指令可於 2 次觸擊內完成。無線軟體 SOTA（Software-over-the-air）提供車主更便利的車輛系統更新方式。透過 InControl Remote 智慧型手機 APP，車主可隨時掌握愛車狀況並提前遠端控制車輛開啟空調等便捷功能。喜愛戶外活動的車主亦可選配便利式手環鑰匙，省去需隨身攜帶鑰匙的煩惱。
另外搭配全新分體式皮革方向盤與金屬換檔撥片，與嶄新設計的跑車化排檔桿；全車座椅採用高級粒面皮革，雙前座頭枕處印有 3D 躍豹壓花，另外提供 14 向電動調整、冷熱通風附記憶功能的高性能跑車座椅與溫莎皮革可供選配。環艙氣氛燈點綴之下，與隨處可見運用 Jaguar 經典 Monogram 六角形圖騰元素的車艙設計細節，呈現 Jaguar 當代設計美學實力。
靈活空間機能，頂級舒適享受
小改款 F-PACE 車身尺碼為：長4,747mm x 寬2,175mm x 高1,664mm 與 2,874mm 軸距，為後座乘客創造 944mm 腿部與 952mm 的頭部舒適空間。雙前座跑車座椅標配 12 向電動調整與駕駛座記憶功能，後排椅背亦具有7度電動調整範圍。793 公升的行李箱搭配後排座椅 40:20:40 分離傾倒設計，最大置物空間可達 1,842 公升，並配備感應式電動尾門。
P250 R-Dynamic S 車型更標配英國鑑賞級 MeridianTM 400W 音響系統，提供主動降噪技術，針對行路雜音進行主動抑制，亦可選配空調套件內容包含4區恆溫空調、空氣品質偵測功能與車室負離子系統含 PM 2.5 懸浮微粒過濾功能等配備。
英式豹力，完美操控一馭難忘
承襲Jaguar尖端鋁合金車身結構技術，小改款 F-PACE 擁有更輕量化的鋁合金車身結構與高強度的特性，採前方全鋁合金雙A臂與後方一體式多連桿的設計，得以使全新 F-PACE 達到近乎 50:50 完美車身配重。動力心臟來自 2.0L Ingenium 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大動力達 250ps 與 365Nm，搭配 JaguarDrive SelectorTM 8 速手自排變速箱，0-100 公里加速 7.3 秒、最高極速可達 217km/h（電子限速）。此外，透過 JaguarDrive Control 行車模式切換系統，駕駛人可依需求與路況自行調整包含賽道、ECO、舒適、雨天/結冰/雪地等模式提供穩定適切的動力輸出。
結合了後輪傳動的敏捷性與四輪傳動的循跡防滑能力，小改款 F-PACE 所搭載四輪傳動系統與 IDD 智慧型動力傳動系統，能透過感測器主動分析油門與方向盤的輸入值預測車輛動態，並與引擎、變速箱與循跡防滑控制系統連動，在失去抓地力前迅速分配扭力預防打滑。搭配 TVbB 煞車控制扭力轉換系統來最佳化車輛過彎時的動態性能與穩定性，使車輛在各種條件下皆能保有最好的循跡表現。此次新增Auto Vehicle Hold 功能，將於車輛停止時自動保持靜止狀態，無須額外踩踏煞車踏板或切換停車檔位。
小改款 F-PACE 全車系搭載 ASPC 全地面行進控制系統，開啟後駕駛人僅需控制車輛方向，車輛將自動提供低速巡航功能，維持最佳牽引力穩定通過路面。更可進階選配 AdSR 全地面反應系統，進一步支援識別即時路況，適當調整引擎與煞車的設定，充分準備征服困難路面。
小改款 F-PACE 亦可選配 Configurable Dynamics 跑車化個人設定與 Adaptive Dynamics 主動動態控制系統，前者能針對油門反應、轉向與換檔時機進行舒適與賽道兩種模式的調整；後者系統將透過每秒高達 500 次駕駛動作分析，更進一步控制電子懸吊系統及時平衡車輛動態穩定性。
360度全方位守護行車安全
小改款 F-PACE 全車系標配先進的主被動安全防護系統，包含 360 度 3D 環景顯示系統、ACC 主動式定速巡航含車流排隊功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、駕駛注意力監視系統，相較改款前新增 Clear Exit 乘客下車監視系統、後方車流警示與後方碰撞預警輔助功能，強化後座乘客下車與車輛後方的行車安全。
小改款 F-PACE 於今日正式發表，首批車款採限量發售，Jaguar Taiwan 率先導入 P250 S 與 P250 R-Dynamic S 兩種車型編成，高性能 SVR 車款則預計於 2021 年第 3 季導入。防疫期間 Jaguar Taiwan與全台經銷商通路同步推出線上賞車服務，提供消費者更安全便利的賞車方式，更多資訊請參考Jaguar Taiwan 官方網站與經銷商通路。
|Jaguar F-PACE
|車型選擇
|建議售價
|銷售方案
|Jaguar F-PACE P250 S
|278 萬元
|全車系同享 0 負擔 6 年原廠保養專案
|Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S
|299 萬元