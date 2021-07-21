NOW早報／牛肉和1調料絕配！炒5分即出鍋：下飯又零廚藝

牛肉和「1調料」是絕配！炒5分鐘即出鍋：超下飯又零廚藝





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牛肉的做法相當多元，除了可以拿來燉湯、快炒外，也可加入湯麵或炒飯內，或是簡單煎著吃，皆有不同的美味。而若是炒著吃，到底該加入何種調味料才對味呢？近日搜狐美食專欄《小楊聊美食》就指出，牛肉跟「它」是絕配！簡單炒一炒，5分鐘就能出鍋，不僅超下飯，烹飪方法也很簡單，零廚藝的人也能輕鬆學會。

《小楊聊美食》表示，牛肉跟「

黑胡椒

」口感非常搭！黑胡椒牛肉其實是很下飯的菜色之一，如果將它做好後連同湯汁一起淋在白飯上，再配上幾根蔬菜做成蓋飯，這樣吃起來會很美味，一碗飯很快就能見盤底，吃過的都說讚！最重要的是，這道料理的做也不是很難，連手殘人都能輕鬆掌握，因為只要準備好牛肉、黑胡椒、辣椒、薑片與洋蔥，下鍋炒個5分鐘就能吃了，非常容易。

▲搜狐美食專欄《小楊聊美食》表示，牛肉跟「黑胡椒」口感非常搭！黑胡椒牛肉是很下飯的菜色之一，若將它做好後連同湯汁一起淋在白飯上，再配上幾根蔬菜做成蓋飯，這樣吃起來會很美味。（圖／翻攝自搜狐號《小楊聊美食》）

今日天氣／外圍環流影響！北台下半天有雨 其餘地區午後雷陣雨

今（21）天隨著颱風逐漸接近，外圍環流的作用會慢慢出現，北部及東北部地區會開始有一波波降雨，下半天及夜間較明顯，上半天空檔較多，沒下雨時還有陽光露臉，水氣偏多，中南部地區也有零星降雨的機率，但除了北台灣，其餘各地大多仍是多雲到晴、注意午後雷陣雨的型態，午後外出活動請留意天氣的變化攜帶雨具備用；高溫各地約33至35度，較為悶熱，外出活動請多補充水分。





輕度颱風「烟花」，昨天下午2時颱風中心位於台北東方850公里的海面上，持續往西緩慢前進，預計週四（22日）逐漸接近臺灣北部及東北部海面，週五（23日）、週六（24日）影響台灣，之後朝福建、浙江一帶登陸，由於其位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑仍有不確定性，請留意氣象局所發布的最新天氣資訊。





外交突破！立陶宛將設歐洲唯一「台灣代表處」





外交部昨（20）日上午舉行記者會，宣布將正式成立「駐立陶宛台灣代表處」，這是我國在歐洲國家首個以「台灣」為名的辦事處，但是外交部長吳釗燮表示，其他歐洲駐館並不會改名。隨後美國在台協會（AIT）也發文肯定駐立陶宛台灣代表處設立。

▲外交部長吳釗燮宣布將成立「駐立陶宛台灣代表處」，這是我國在歐洲首個以「台灣」為名的辦事處。（圖／翻攝自外交部直播）

高端綜合抗體高過AZ 專家：數據合理但不代表疫苗排名





衛福部食藥署19日宣布核准高端COVID-19疫苗專案製造。對此，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如昨（20）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，食藥署所公布的數據與長庚實驗室所做的研究相近，若比較高端與AZ中和抗體效價，確實前者是後者的3倍左右，「對我來說，這數據是合理的。」

▲衛福部食藥署19日宣布核准高端COVID-19疫苗專案製造，預計8月可以少量提供施打。示意圖。（圖／NOWnews資料照）

賈永婕台南送暖！熱線副總統賴清德「抱怨一件事」





賈永婕支援救命神器持續1個多月，19日親自送PAPR及電子影像喉頭鏡到台南5間醫院，賈永婕和最初建議她買HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）的立韋姐見面，「就是她跟我說HFNC是非常重要的醫療物資，而在那時也是全台灣醫院最急需的！今天我們終於相見了！立韋姐有妳真好，因爲妳的一句話救了很多人，也救了很多家庭！」途中與副總統賴清德通上電話，直呼是一整天行程的彩蛋，「謝謝您的鼓勵！我有跟你抱怨台南每次都害我變胖！」

奧運／選手村用紙板做床架 桌球一姊評價：睡得不錯

東京奧運台灣代表團昨日啟程前往日本，本屆選手村床架特別選用紙板搭建，響應環保，不過遭質疑耐用程度，我國奪金希望桌球一姊鄭怡靜臉書發文透露第一晚，「請大家不用擔心喔，我睡得很不錯！」（編輯：許苡晴）