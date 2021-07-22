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房市／房市小白購屋　專家教這些一次看清

▲買房新手想在疫情期間買房，事前功課要做更足。（圖／NOWnews資料照片）
▲買房新手想在疫情期間買房，事前功課要做更足。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-22 08:30:00

疫情警戒仍未解除，由於需兼顧防疫，連帶讓「看房子」也變得處處受限。針對這段期間仍有剛性購屋需求，但又是初次接觸買賣不動產的「房市小白」，專家建議，先透過線上看屋針對格局、採光做初步篩選，也應自行到社區周邊繞一繞，了解機能、有無嫌惡設施等，接著要把握為數不多的看屋機會，將物件內部細緻的屋況及空間感掌握清楚，較能夠在有限的看屋機會中，選到不會後悔的物件。

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一名網友苦惱詢問，自己是初次接觸不動產買賣的「房市小白」，但現在看房子並不像平常時候這麼方便，因防疫考量，看過一次之後很難約房仲再去複看，或是挑大雨後、各個時間點去看屋，更不用說有些社區根本禁止帶看，「真的有可能只靠線上看屋就做決定嗎？」

對此，大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡建議，線上看屋可以讓買方對物件的基本格局、動線有大致的了解，可先做為初步的篩選，若有評估不錯的物件，可再到社區周圍親自繞一繞，檢視外圍環境，包括週邊生活機能、有無嫌惡設施、社區外牆有沒有磁磚剝落或龜裂等；初步篩選都很喜歡，再約房仲帶看。

郎美囡提醒，由於防疫期間，買方可能也會有防疫考量，的確不像一般時期可以頻繁複看，因此，在有限的一、兩次帶看過程中，建議就要把更細緻的屋況全部掌握清楚，作為是否要進一步洽談的參考，舉例來說，過去多半要到驗屋階段才測試的插座功能、水龍頭或馬桶水壓、電箱線路有沒有更換過，都可以在第一次看屋時就先加以測試。另外，也建議若買方在利用線上看屋時，有什麼想進一步詢問房仲或屋主的地方，可以先列成清單，避免實際看屋時太忙亂而有所遺漏。

信義房屋文心中清店店長謝明哲也表示，線上看屋可以看到格局、空間配置，但是空間感、採光、通風則沒辦法看到，建議實際看屋時，可以針對這些「網路上看不到的部分」多加留意。此外，他也提供另一項看屋小撇步，主要是很多客戶認為要了解鄰居素質、社區品質，一定得多看幾次房子、細細觀察，其實只要多注意公設及管理方式，「看一次也能掌握」，例如垃圾放置區分類的精細度、保全人員管理是否嚴謹、梯間有沒有被堆放雜物、地下室乾淨程度等，都是能立刻掌握社區品質的小細節。

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