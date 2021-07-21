男拿一把「稀有青菜」問怎料理？內行一看嗨翻：涼拌超讚
不少人在料理常見青菜，像是地瓜葉、空心菜、小白菜等，都是以「清炒」的方式居多；不過，你看過這把「稀有青菜」嗎？對此，就有一名男網友除了清炒，不知還能如何料理，貼文一出，也有內行網友表示「涼拌超讚」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 21:42:51
該名男網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示他有一把「稀有青菜」，叫做「野生過貓」，沒噴灑農藥，現在雨季產的野生過貓吃起來很細嫩，「唯一辛苦的地方，是要自己一支一支找、採收」，但他也想知道除了「清炒」這個料理方式以外，還有什麼其他料理野生過貓的方式。
貼文一出，掀起熱議，「炸～像日式天婦蘿那樣」、「涼拌，川燙後冰陣，（醬油，水，少許的糖拌勻）淋上也好吃」、「用和風醬、胡麻醬涼拌就很好吃了」、「涼拌、炒、炸」、「川燙，醬汁推薑末，醬油，烏醋」、「涼拌，川燙完冰鎮後撈起，加美乃滋撒花生粉」、「以前吃過別人包的過貓水餃，吃起來還不錯」、「燒一鍋水放點油放點鹽，起鍋後泡個冰水，涼了後擠沙拉上面放素肉鬆，好吃」，對此，原PO也採用了其中一位網友的意見，並PO出成品照。
不過，也有不少網友好奇「請問這是什麼」、「過貓不是長這樣的嗎？」，對此，原PO也透露「野生過貓」和「過貓」不同之處，「野生過貓生長不一，不可能像專門種植的過貓，採收品質一致；另外，從過貓的菜梗，就能看出差別，一粗一細，口感上也有分別」。
事實上，根據維基百科指出，蕨菜在臺灣俗稱蕨貓，常以台語轉寫為「過貓」。蕨菜，是可食用蕨類植物嫩卷芽的通稱。而常見的蕨菜包括歐洲蕨及其變種、烏毛蕨、腎蕨、 水蕨、過溝菜蕨 及廣葉鋸齒雙蓋蕨等，其中以過溝菜蕨較為普遍 。（編輯：郭佩蓉）