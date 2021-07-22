Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano創印第安納波利斯大獎賽賽道之量產車最速單圈紀錄！

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擁有千匹動力的SF90 Stradale是Ferrari首款量產 PHEV（插電式混合動力）超跑，而這次前去美國挑戰的更是競技化的SF90 Stradale Assetto Fiorano版本，採用源自GT賽車的Multimatic減震系統，車門與車身底板都使用碳纖維材質，更配上鈦金屬排氣系統，讓整體車重減輕了30公斤，同時配置專屬的碳纖維後尾翼，在250km/h高速下可產生390 公斤下壓力，搭配米其林 Pilot Sport Cup2R賽車胎。
擁有強大性能的SF90 Stradale Assetto Fiorano，在全長2.439 英里〈約3.925公里〉印第安納波利斯賽車場大獎賽賽道上，跑出1分29秒625的成績，刷新量產車最速單圈紀錄，最高速達為174.6mph〈約281km/h〉。
負責監督這次挑戰的國際汽車運動協會 (IMSA) 賽事運營資深總監 Mark Raffauf表示：「非常振奮能夠親眼見證法拉利以令人歎為觀止的性能表現創造了全新單圈最速記錄。
印弟安納波里斯賽道（IMS）總裁表示：印弟安納波里斯賽道建於1909年，作為眾多汽車品牌的競技基地，自誕生起我們一直忠於理念。無論是對專為競技而生的賽車，還是不斷刷新標準的量產車，這個3.925公里的賽道歷史悠久且極具挑戰性，將繼續成為汽車發展及性能提升的催化劑，其重要地位無法撼動。縱觀112年的歷史，我們有幸見證這些重要里程碑的誕生。