Pininfarina Battista以紐約市為發想打造限量客製化版本!

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這款客製化的Battista是以紐約市作為設計參考，車體的Iconica Blu碳纖維塗裝採用業界首創的Exposed Signature Carbon工法製作，因製作方式繁雜僅能以手工方式噴塗，光上色便耗費數百小時才得以呈現此一特殊光澤，位於車身周圍的白、紅色線條同樣以特調顏料手工繪製而成，搭配消光灰五幅輪圈及深黑輪圈中心螺絲，讓整台車呈現出低調又不失動感的侵略樣貌。
內裝部分其座椅以黑色皮革包覆，搭配與車體相同之Iconica Blu碳纖塗裝並以紅、白縫線點綴顯得更為一致，其餘像是頭枕、安全帶及飾板皆採用相同色調，搭配黑色鋁質鈑件更能凸顯出這些配色的對比效果。
限量150部的Pininfarina Battista其內、外觀皆可高度客製化，光顏色與飾板的搭配就高達上億上兆種組合，只要客戶提得出來幾乎沒有辦不到的事，當客戶訂車後便會受邀前往Cambiano工廠與設計中心一同參與車輛的製作流程，與設計師一同討論確保所選項目能符合車主個人特色與品味，打造出一款獨一無二的私人收藏品，同時還可前往一旁的博物館參觀Pininfarina 90年來各種經典作品，只要你有260萬歐元(約新台幣8,700萬)便能實現此一夢想。