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Pininfarina Battista以紐約市為發想打造限量客製化版本!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-22 07:55:20

汽車設計公司Automobili Pininfarina在2年前發表一款擁有1,900匹馬力的電動超跑Battista，限量150部且至少260萬歐元起跳的售價注定為金字塔頂層買家之玩物，去年正式投入量產後這次再以紐約市為設計發想，推出一款以藍、白、紅為主色調並搭配碳纖維紋路車體配色的客製化版本。

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這款客製化的Battista是以紐約市作為設計參考，車體的Iconica Blu碳纖維塗裝採用業界首創的Exposed Signature Carbon工法製作，因製作方式繁雜僅能以手工方式噴塗，光上色便耗費數百小時才得以呈現此一特殊光澤，位於車身周圍的白、紅色線條同樣以特調顏料手工繪製而成，搭配消光灰五幅輪圈及深黑輪圈中心螺絲，讓整台車呈現出低調又不失動感的侵略樣貌。

內裝部分其座椅以黑色皮革包覆，搭配與車體相同之Iconica Blu碳纖塗裝並以紅、白縫線點綴顯得更為一致，其餘像是頭枕、安全帶及飾板皆採用相同色調，搭配黑色鋁質鈑件更能凸顯出這些配色的對比效果。

限量150部的Pininfarina Battista其內、外觀皆可高度客製化，光顏色與飾板的搭配就高達上億上兆種組合，只要客戶提得出來幾乎沒有辦不到的事，當客戶訂車後便會受邀前往Cambiano工廠與設計中心一同參與車輛的製作流程，與設計師一同討論確保所選項目能符合車主個人特色與品味，打造出一款獨一無二的私人收藏品，同時還可前往一旁的博物館參觀Pininfarina 90年來各種經典作品，只要你有260萬歐元(約新台幣8,700萬)便能實現此一夢想。

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