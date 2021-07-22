無法168斷食法？專家曝「5：2」全新一招：降低腸胃負擔

近年「168斷食法」掀起熱潮，透過調整進食時間，達到控制飲食的效果，不過，168斷食法執行起來不簡單，也不是每個人都適用的，對此，美女營養師高敏敏就分享了全新「5:2輕斷食法」，不僅可以降低腸胃負擔，也能讓身體更有時間自我修復。
那麼該怎麼做呢？高敏敏也曝光「5天健康正常吃」和「2天輕斷食」的建議食物。
✔️#豆魚蛋肉一掌心
如：豆類/豆漿、鮭魚、奶類、魚類、肉類、蛤蜊、蛋
▪️豆類：豆類/豆漿
▪️魚類：海水/小型
▪️蛋：每天1-2顆
▪️肉：雞、豬、牛、羊
⚠️避免加工肉品
✔️#飯跟蔬菜一樣多
如：綠豆、紅豆、饅頭、玉米、南瓜、土司、地瓜、白飯、麵類、穀類
▪️少加工精緻食品
▪️多纖維多種類為主
⚠️口感綿密鬆軟的耕莖類也是澱粉
✔️#菜比水果多一點
如：菠菜、番茄、四季豆、紅蘿蔔、花椰菜、洋蔥、椒類、高麗菜、菇類、小黃瓜
▪️每餐都需要蔬菜
▪️多吃每種顏色
▪️減少生食
✔️#每餐水果拳頭大
如：香蕉、櫻桃、小番茄、蘋果、奇異果、芭樂、葡萄
▪️多吃各式顏色、種類的水果
▪️控制份量
✔️#堅果種子一茶匙
如：核桃、芝麻等
「2天輕斷食」
可以用清蒸的方式料理以下食物（盡量吃原型少過度烹調的食物，讓腸胃輕鬆一下）
▪️男生熱量<600大卡/日
▪️女生熱量<500大卡/日
✔️#早餐建議
蛋 x1顆
蘋果 x1顆
蔬菜 x2份
地瓜 x1個
✔️#晚餐建議
堅果 x1小把
蔬菜 x2份
鮭魚 x1個掌心
高敏敏說，除了飲食均衡，水份充足及適當運動也很重要。要「多喝水、少喝含糖飲料」，每日最1500-2000cc；另外，「適當運動」也不可少，每日至少運動30分鐘。最後，高敏敏也提到，其實對現代人來說，斷食可以減少身體腸胃負擔，若做對斷食法，更能培養吃不胖的好體質，「168、1212等數字斷食法，執行起來不適合自己的作息時間的話，不妨試試5比2吧」！（編輯：郭佩蓉）
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