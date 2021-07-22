無法168斷食法？專家曝「5：2」全新一招：降低腸胃負擔

近年「168斷食法」掀起熱潮，透過調整進食時間，達到控制飲食的效果，不過，168斷食法執行起來不簡單，也不是每個人都適用的，對此，美女營養師高敏敏就分享了全新「5:2輕斷食法」，不僅可以降低腸胃負擔，也能讓身體更有時間自我修復。





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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

輕斷食法

一週7天，選不連續的2天輕斷食，加上5天正常均衡吃。

那麼該怎麼做呢？高敏敏也曝光「5天健康正常吃」和「2天輕斷食」的建議食物。





▲營養師高敏敏分享「5:2」輕斷食法。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享「5:2」輕斷食法。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

「5天健康正常吃」

✔️#豆魚蛋肉一掌心





如：豆類/豆漿、鮭魚、奶類、魚類、肉類、蛤蜊、蛋





▪️豆類：豆類/豆漿





▪️魚類：海水/小型





▪️蛋：每天1-2顆





▪️肉：雞、豬、牛、羊





⚠️避免加工肉品





✔️#飯跟蔬菜一樣多





如：綠豆、紅豆、饅頭、玉米、南瓜、土司、地瓜、白飯、麵類、穀類





▪️少加工精緻食品





▪️多纖維多種類為主





⚠️口感綿密鬆軟的耕莖類也是澱粉





✔️#菜比水果多一點





如：菠菜、番茄、四季豆、紅蘿蔔、花椰菜、洋蔥、椒類、高麗菜、菇類、小黃瓜





▪️每餐都需要蔬菜





▪️多吃每種顏色





▪️減少生食





✔️#每餐水果拳頭大





如：香蕉、櫻桃、小番茄、蘋果、奇異果、芭樂、葡萄





▪️多吃各式顏色、種類的水果





▪️控制份量





✔️#堅果種子一茶匙





如：核桃、芝麻等





「2天輕斷食」





可以用清蒸的方式料理以下食物（盡量吃原型少過度烹調的食物，讓腸胃輕鬆一下）





▪️男生熱量<600大卡/日





▪️女生熱量<500大卡/日





✔️#早餐建議





蛋 x1顆





蘋果 x1顆





蔬菜 x2份





地瓜 x1個





✔️#晚餐建議





堅果 x1小把





蔬菜 x2份





鮭魚 x1個掌心





高敏敏說，除了飲食均衡，水份充足及適當運動也很重要。要「多喝水、少喝含糖飲料」，每日最1500-2000cc；另外，「適當運動」也不可少，每日至少運動30分鐘。最後，高敏敏也提到，其實對現代人來說，斷食可以減少身體腸胃負擔，若做對斷食法，更能培養吃不胖的好體質，「168、1212等數字斷食法，執行起來不適合自己的作息時間的話，不妨試試5比2吧」！（編輯：郭佩蓉）





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