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就是比人性感！Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic 感性道出你難以拒絕的理由

▲ 就是比人性感！Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic 感性道出你難以拒絕的理由
▲ 就是比人性感！Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic 感性道出你難以拒絕的理由

2GameSome - 有車賞

2021-07-23 17:55:01

性感？你可能會質疑我這總用在跑車的「性感」一詞，怎可以用在身型龐大臃腫的休旅車上。先別以舊有觀念評判，仔細看看這文章內的每一張圖，Jaguar這次的小改款F-Pace，絕對值得這稱呼。

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試駕車型為 Jaguar 小改款 F-Pace P250 R-Dynamic，售價為新台幣 299 萬元起。
試駕車型為 Jaguar 小改款 F-Pace P250 R-Dynamic，售價為新台幣 299 萬元起。
擁有休旅車專家的 Land Rover 品牌資源基礎，Jaguar 踏入休旅界領域如同抄捷徑的輕鬆，首款代表作 F-Pace 於 2016 年現身後，美洲豹很快的走出了自己的休旅路，沒受到 Land Rover 於休旅界強大宰治力所影響，就算在相同基礎中出了款大獲好評的 Range Rover Velar，F-Pace仍以自身強烈的個性佔有一席之地。

隨著時間推移，F-Pace 來到了小改款的時間點，結合了品牌最新的美學語言，試駕的 P250 R-Dynamic 毫不保留的向我們展現了其修飾後的婀娜姿態。雙 J 型的頭燈燈型、Monogram 六角形元素打造的大面積水箱護罩、展現吞噬路面氣勢的前下氣壩，以及如賽道減速彎銳利的尾燈燈型，雖然沒有其兄弟 Range Rover Velar 猶如豪華遊艇般的意念，但相信任誰見到此次小改款的 F-Pace，都不會認為對比 Range Rover Velar 兄弟或是任何一款同級對手，美學氣勢會有任何矮人一截的問題。

不可否認的，試駕的F-Pace P250 R-Dynamic車型上，加諸了許多畫龍點睛的選配套件，有22吋15輻的亮澤黑輪圈與內藏的紅色卡鉗、高解析度LED頭燈，讓其整體的運動態勢、精緻質感更上層樓，不過若進一步了解其相對其他豪華品牌「佛心」的選配價格，對於喜好打造自己愛車專屬風格的買家，此次的試駕車款，也不失為一個極佳的示範例子。

雙 J 型的頭燈燈型，搭配上緣的引擎蓋特殊折線，展現更科技感的氣息；試駕車款更選配要價 68,000 元的高解析度 LED 頭燈（含自動遠燈調節與遮蔽功能）。
雙 J 型的頭燈燈型，搭配上緣的引擎蓋特殊折線，展現更科技感的氣息；試駕車款更選配要價 68,000 元的高解析度 LED 頭燈（含自動遠燈調節與遮蔽功能）。
Monogram 六角形元素打造的大面積水箱護罩質感相當出色。
Monogram 六角形元素打造的大面積水箱護罩質感相當出色。
R-Dynamic 專屬點綴，展現更具神秘個性的氛圍。
R-Dynamic 專屬點綴，展現更具神秘個性的氛圍。
黑色外觀套件也是標準配備。
黑色外觀套件也是標準配備。
選配要價 107,400 元的 22 吋 15 輻 1020 式亮澤黑搭配緞光黑飾件輪圈。
選配要價 107,400 元的 22 吋 15 輻 1020 式亮澤黑搭配緞光黑飾件輪圈。
如賽道減速彎銳利的尾燈燈型
如賽道減速彎銳利的尾燈燈型
黑色的美洲豹與品牌名銘牌。
黑色的美洲豹與品牌名銘牌。
排氣尾管為隱藏式。
排氣尾管為隱藏式。
座艙內的改變同樣讓人驚艷。雖然最大亮點的紅色溫莎皮革鋪陳是加了 53,300 元而來的選配項目，那兩張讓人愛不釋手的 14 向電動雙前座跑車座椅（含記憶/通風/加熱）也是加了 15 萬而來的升級套件，但匹配上簡約中不失豪華與精緻的座艙格局，整體氛圍出奇的迷人，尤其那綴以麂皮包覆的全新造型排檔桿、立體設計的 R-Dynamic 三輻多功能方向盤，以及比例完美的皮革、金屬飾板、縫線與鍍鉻材質的運用，這輛 F-Pace P250 R-Dynamic 就是有辦法在試駕過的無數豪華休旅車中，在我腦海中刻下深刻的印記。

座艙的改變也相當明顯，主要為科技感與質感的提升。
座艙的改變也相當明顯，主要為科技感與質感的提升。
皮革包覆電動調整方向盤。
皮革包覆電動調整方向盤。
配備有換檔撥片。
配備有換檔撥片。
R-Dynamic 專屬的標誌。
R-Dynamic 專屬的標誌。
全新造型的排檔桿，造型與手感都相當出色。
全新造型的排檔桿，造型與手感都相當出色。
排檔桿周圍採用霧銀烤漆飾板，質感優異。
排檔桿周圍採用霧銀烤漆飾板，質感優異。
控制介面的用料選材也屬上乘。
控制介面的用料選材也屬上乘。
中央鞍座下方另有設計一置物空間。
中央鞍座下方另有設計一置物空間。
選配的 14 向電動雙前座跑車座椅，需加價 15 萬元。
選配的 14 向電動雙前座跑車座椅，需加價 15 萬元。
頭枕上有著美洲豹的立體浮雕。
頭枕上有著美洲豹的立體浮雕。
此跑車座椅含記憶/通風/加熱等多項舒適功能。
此跑車座椅含記憶/通風/加熱等多項舒適功能。
科技的趨勢，在小改款的 F-Pace P250 R-Dynamic 上也留下了明顯的痕跡，12.3 吋的全數位化儀表，以及中控台那暴增至 11.4 吋的 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示幕，呈現的畫面細緻精美，雖然系統反應仍非一等一的迅速、雖然那 11.4 吋的螢幕與車內的優雅稍嫌格格不入，但對於整體座艙美感的影響不大，身處其中，你絕對是開心大過於嫌惡。

12.3 吋的全數位化儀表會依照 JaguarDrive Control 行車模式切換而改變呈現設計。
12.3 吋的全數位化儀表會依照 JaguarDrive Control 行車模式切換而改變呈現設計。
 中控台的 11.4 吋的 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示幕。
 中控台的 11.4 吋的 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示幕。
手機無線充電板需要加價 6,300 元。
手機無線充電板需要加價 6,300 元。
此車型標配固定式全景天窗，若要全景式電動天窗需加價 15,600 元選配。
此車型標配固定式全景天窗，若要全景式電動天窗需加價 15,600 元選配。
小改款 F-Pace 有著長達 4747mm 的車長，軸距長度也來到 2874mm 的水準，但一如兄弟 Range Rover Velar 一樣，空間利用率仍然不是這英國雙雄擅長的環節。後座乘坐空間以其車身尺碼而言表現平平，沒有讓人方便翹起二郎腿的超級寬裕，雖然不到捉襟見肘的侷促，但以外觀予人的魁梧感而言，相信我，這後座空間絕對還有進步的必要。

後座空間表現平平，對比外部車身尺碼仍有進步空間。
後座空間表現平平，對比外部車身尺碼仍有進步空間。
後座具備電動椅背調整機制。
後座具備電動椅背調整機制。
試駕車款有選配空調套件，103,800 元的選配價中會有包含空氣品質偵測功能＋PM 2.5 車內負離子系統，與四區恆溫空調（試駕車為認證車，因此選配項目中少了四區恆溫空調配備）。
試駕車款有選配空調套件，103,800 元的選配價中會有包含空氣品質偵測功能＋PM 2.5 車內負離子系統，與四區恆溫空調（試駕車為認證車，因此選配項目中少了四區恆溫空調配備）。
好在除了透過電動控制的加持，讓第二排座椅多了椅背調整的機制，且標準乘坐狀態下後廂置物容積就已高達 613 公升的水準，對於一家四口的用車成員，小改款 F-Pace 的空間機能應該還算是可圈可點。

標準乘坐狀態下後廂置物容積就可達 613 公升。
標準乘坐狀態下後廂置物容積就可達 613 公升。
後座椅背提供 4:2:4 分離傾倒機制，全數傾倒後置物空間可進一步擴大。
後座椅背提供 4:2:4 分離傾倒機制，全數傾倒後置物空間可進一步擴大。
從 2020 年引進台灣的版本開始，F-Pace 就已經取消了 3.0 升的車型，除了 2.0 升動力以外，就只能直接攻頂選擇搭載 5.0 升機械增壓 V8 汽油引擎的 SVR 版本。而在小改款的 F-Pace 身上也不例外，只不過車名稱呼稍有變異，搭載 2.0 升的版本考量其馬力輸出，統稱為 P250，都是由目前於 JLR 集團中泛用的 Ingenium 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎擔任動力心臟，除了 250ps 最大馬力以外，峰值扭力則是 365Nm，搭配八速手自排變速系統，官方數據可於 7.3 秒完成 0-100km/h 加速。

搭載 Ingenium 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引，具備 250ps/5500rpm 最大馬力，與 365Nm/4500rpm 峰值扭力輸出。
搭載 Ingenium 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引，具備 250ps/5500rpm 最大馬力，與 365Nm/4500rpm 峰值扭力輸出。
搭配八速手自排變速系統，官方數據可於 7.3 秒完成 0-100km/h 加速。
搭配八速手自排變速系統，官方數據可於 7.3 秒完成 0-100km/h 加速。
特別一提的是，此具引擎先前曾於 Range Rover Evoque、Range Rover Velar 上皆體驗過，皆有發現於車輛靜止引擎怠速時，會發生不規律的輕微抖動，於 F-Pace上 也不例外，與部分車友的心得分享相符，但以車主心得而論，多數發生在較高溫的用車環境下，也不影響引擎運轉表現。這一點可能需要原廠方面再多加留意。

以其動力數據，確實不算是個鬼神般的代表，不過在整體提速的曲線上，除了起步的輕快以外，在中高速的延展性也不大容易展現氣虛情形，在台灣的用路環境下，F-Pace P250 R-Dynamic 已可展現與外觀動感造型相匹配的動力性能。

整體提速的曲線上，除了起步的輕快以外，中高速延展性也不大容易展現氣虛情形。
整體提速的曲線上，除了起步的輕快以外，中高速延展性也不大容易展現氣虛情形。
讓人更具記憶點的，是以其接近 50:50 的車身前後配重，加上多樣模式選擇的 JaguarDrive Control 行車模式切換系統、四傳配置，在山路彎道的操控上，不會帶來因車身尺碼而預期的笨重感，轉向的反應也算直接俐落，甚至對比兄弟  Range Rover Velar 有著過之而無不及的暢快。

更值得讚許的是，縱使選配上了 22 吋的選配胎圈規格，但就算選擇最運動化的行車模式，但懸吊的調校仍可以帶給車內乘客極佳的乘坐舒適度。再加上 F-Pace P250 R-Dynamic 車型標配的 Meridian 400W 音響系統，加諸了主動降噪技術，像是降噪耳機般的可以針對行路雜音進行主動抑制，更讓車內寧靜表現更上層樓，對應其接近 300 萬的身價，行路質感絕對讓人物有所值。

標配的 Meridian 400W 音響系統，加諸了主動降噪技術，可針對行路雜音進行主動抑制，讓車內寧靜表現更上層樓。
標配的 Meridian 400W 音響系統，加諸了主動降噪技術，可針對行路雜音進行主動抑制，讓車內寧靜表現更上層樓。
安全面的提升，也包含在此次小改款的重點中，ACC 主動式定速巡航含車隊排隊功能（0-200km/h）、AEB 自動煞車系統、BSA 盲點偵測系統、LKA 車道維持輔助系統，以及新增的 Clear Exit 乘客下車監視系統（會在車內乘客下車前自動偵測後方時速 50km/h 以下、5 秒內可能發生撞擊的車輛，若有撞擊可能會以車門內把手警告燈光警示）等配備；另外也搭載 ASPC 全地面起步輔助系統，提供更進階的越野能力，以及 360 度環景 3D 顯示系統等，雖然還不到 Level 2 等級的 ADAS 科技水平，但整體而言已屬高分。

無論是整個 Jaguar 品牌還是 F-Pace 此車款，以台灣銷售量而論，確實無法與德系或日系對手一較高下，也說明了台灣購車口味的主流偏好，但若你是個跟我一樣不偏愛主流、美感與個性擺第一的購車邏輯，又剛好想要挑一台適合全家大小使用的豪華休旅車，相信我，Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic 這車，一定很合你胃口，唯一的問題，應該就是在其與 Range Rover Velar 的挑選中，相當容易陷入選擇困難。

若考量非主流的豪華中大型休旅車款，Jaguar 小改款 F-Pace 確實是個好選擇。
若考量非主流的豪華中大型休旅車款，Jaguar 小改款 F-Pace 確實是個好選擇。
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