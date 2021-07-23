▲ 就是比人性感！Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic 感性道出你難以拒絕的理由

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擁有休旅車專家的 Land Rover 品牌資源基礎，Jaguar 踏入休旅界領域如同抄捷徑的輕鬆，首款代表作 F-Pace 於 2016 年現身後，美洲豹很快的走出了自己的休旅路，沒受到 Land Rover 於休旅界強大宰治力所影響，就算在相同基礎中出了款大獲好評的 Range Rover Velar，F-Pace仍以自身強烈的個性佔有一席之地。
隨著時間推移，F-Pace 來到了小改款的時間點，結合了品牌最新的美學語言，試駕的 P250 R-Dynamic 毫不保留的向我們展現了其修飾後的婀娜姿態。雙 J 型的頭燈燈型、Monogram 六角形元素打造的大面積水箱護罩、展現吞噬路面氣勢的前下氣壩，以及如賽道減速彎銳利的尾燈燈型，雖然沒有其兄弟 Range Rover Velar 猶如豪華遊艇般的意念，但相信任誰見到此次小改款的 F-Pace，都不會認為對比 Range Rover Velar 兄弟或是任何一款同級對手，美學氣勢會有任何矮人一截的問題。
不可否認的，試駕的F-Pace P250 R-Dynamic車型上，加諸了許多畫龍點睛的選配套件，有22吋15輻的亮澤黑輪圈與內藏的紅色卡鉗、高解析度LED頭燈，讓其整體的運動態勢、精緻質感更上層樓，不過若進一步了解其相對其他豪華品牌「佛心」的選配價格，對於喜好打造自己愛車專屬風格的買家，此次的試駕車款，也不失為一個極佳的示範例子。
座艙內的改變同樣讓人驚艷。雖然最大亮點的紅色溫莎皮革鋪陳是加了 53,300 元而來的選配項目，那兩張讓人愛不釋手的 14 向電動雙前座跑車座椅（含記憶/通風/加熱）也是加了 15 萬而來的升級套件，但匹配上簡約中不失豪華與精緻的座艙格局，整體氛圍出奇的迷人，尤其那綴以麂皮包覆的全新造型排檔桿、立體設計的 R-Dynamic 三輻多功能方向盤，以及比例完美的皮革、金屬飾板、縫線與鍍鉻材質的運用，這輛 F-Pace P250 R-Dynamic 就是有辦法在試駕過的無數豪華休旅車中，在我腦海中刻下深刻的印記。
科技的趨勢，在小改款的 F-Pace P250 R-Dynamic 上也留下了明顯的痕跡，12.3 吋的全數位化儀表，以及中控台那暴增至 11.4 吋的 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示幕，呈現的畫面細緻精美，雖然系統反應仍非一等一的迅速、雖然那 11.4 吋的螢幕與車內的優雅稍嫌格格不入，但對於整體座艙美感的影響不大，身處其中，你絕對是開心大過於嫌惡。
小改款 F-Pace 有著長達 4747mm 的車長，軸距長度也來到 2874mm 的水準，但一如兄弟 Range Rover Velar 一樣，空間利用率仍然不是這英國雙雄擅長的環節。後座乘坐空間以其車身尺碼而言表現平平，沒有讓人方便翹起二郎腿的超級寬裕，雖然不到捉襟見肘的侷促，但以外觀予人的魁梧感而言，相信我，這後座空間絕對還有進步的必要。
好在除了透過電動控制的加持，讓第二排座椅多了椅背調整的機制，且標準乘坐狀態下後廂置物容積就已高達 613 公升的水準，對於一家四口的用車成員，小改款 F-Pace 的空間機能應該還算是可圈可點。
從 2020 年引進台灣的版本開始，F-Pace 就已經取消了 3.0 升的車型，除了 2.0 升動力以外，就只能直接攻頂選擇搭載 5.0 升機械增壓 V8 汽油引擎的 SVR 版本。而在小改款的 F-Pace 身上也不例外，只不過車名稱呼稍有變異，搭載 2.0 升的版本考量其馬力輸出，統稱為 P250，都是由目前於 JLR 集團中泛用的 Ingenium 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎擔任動力心臟，除了 250ps 最大馬力以外，峰值扭力則是 365Nm，搭配八速手自排變速系統，官方數據可於 7.3 秒完成 0-100km/h 加速。
特別一提的是，此具引擎先前曾於 Range Rover Evoque、Range Rover Velar 上皆體驗過，皆有發現於車輛靜止引擎怠速時，會發生不規律的輕微抖動，於 F-Pace上 也不例外，與部分車友的心得分享相符，但以車主心得而論，多數發生在較高溫的用車環境下，也不影響引擎運轉表現。這一點可能需要原廠方面再多加留意。
以其動力數據，確實不算是個鬼神般的代表，不過在整體提速的曲線上，除了起步的輕快以外，在中高速的延展性也不大容易展現氣虛情形，在台灣的用路環境下，F-Pace P250 R-Dynamic 已可展現與外觀動感造型相匹配的動力性能。
讓人更具記憶點的，是以其接近 50:50 的車身前後配重，加上多樣模式選擇的 JaguarDrive Control 行車模式切換系統、四傳配置，在山路彎道的操控上，不會帶來因車身尺碼而預期的笨重感，轉向的反應也算直接俐落，甚至對比兄弟 Range Rover Velar 有著過之而無不及的暢快。
更值得讚許的是，縱使選配上了 22 吋的選配胎圈規格，但就算選擇最運動化的行車模式，但懸吊的調校仍可以帶給車內乘客極佳的乘坐舒適度。再加上 F-Pace P250 R-Dynamic 車型標配的 Meridian 400W 音響系統，加諸了主動降噪技術，像是降噪耳機般的可以針對行路雜音進行主動抑制，更讓車內寧靜表現更上層樓，對應其接近 300 萬的身價，行路質感絕對讓人物有所值。
安全面的提升，也包含在此次小改款的重點中，ACC 主動式定速巡航含車隊排隊功能（0-200km/h）、AEB 自動煞車系統、BSA 盲點偵測系統、LKA 車道維持輔助系統，以及新增的 Clear Exit 乘客下車監視系統（會在車內乘客下車前自動偵測後方時速 50km/h 以下、5 秒內可能發生撞擊的車輛，若有撞擊可能會以車門內把手警告燈光警示）等配備；另外也搭載 ASPC 全地面起步輔助系統，提供更進階的越野能力，以及 360 度環景 3D 顯示系統等，雖然還不到 Level 2 等級的 ADAS 科技水平，但整體而言已屬高分。
無論是整個 Jaguar 品牌還是 F-Pace 此車款，以台灣銷售量而論，確實無法與德系或日系對手一較高下，也說明了台灣購車口味的主流偏好，但若你是個跟我一樣不偏愛主流、美感與個性擺第一的購車邏輯，又剛好想要挑一台適合全家大小使用的豪華休旅車，相信我，Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic 這車，一定很合你胃口，唯一的問題，應該就是在其與 Range Rover Velar 的挑選中，相當容易陷入選擇困難。