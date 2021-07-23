COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

保時捷 2021上半年全球交車數成長 31% 台灣交車總數續成長 29%

▲ 保時捷 2021上半年全球交車數成長 31% 台灣交車總數續成長 29%
▲ 保時捷 2021上半年全球交車數成長 31% 台灣交車總數續成長 29%

2GameSome - 有車賞

2021-07-23 17:55:01

保時捷 2021 上半年度表現再創佳績：全球交車數達 153,656 台，整體較去年同期成長 31%，各地市場對全車系的需求十分強勁，銷售量持續攀升。台灣市場儘管受到上半年疫情影響，經歷前所未有的艱困處境，台灣保時捷仍獲得市場正面的回應；延續 2020 年的出色表現，台灣保時捷在 2021 年 1 到 6 月交車總數達 2,365 輛，較去年同期成長幅度達 29%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021 上半年度保時捷各車型中，全球銷售表現最出眾的是 Cayenne，交車總數達 44,505 輛，較去年同期增加 12%；Macan 位居第二，交車量達到 43,618 輛，同期成長率27%。純電跑車 Taycan 的成長更加顯著，全球 2021 年 1 月到 6 月共交車 19,822 輛，直逼 2020 年全年總量。與最新家族成員 Taycan 表現不分軒輊的是保時捷旗下最具代表的 911 車系，20,611 輛的交車數，同期年增率 27％。718 Boxster 與 718 Cayman 亦較去年同期成長 33%，交出 11,922 輛車。4 人座跑車 Panamera 也繳出比去年同期成長 6% 的成績單，交車量達到 13,633 輛。

台灣市場持續強勁成長

即使受到疫情衝擊，台灣保時捷在 2021 上半年仍繳出卓越的逆勢成長表現，交車數及接單量皆刷新歷史紀錄。在交車數方面，上半年整體交車量比去年同期增長 29%，包括經典雙門跑車 911 及 718 在內，全車系交車數皆超出預期。其中，純電跑車 Taycan 交車總量更達預期的四倍以上；Cayenne 則也展現出穩健的成長。1 月至 6 月期間，整體接單總數較去年同期達到兩位數的成長。Panamera 以及 Taycan 上半年接單量皆高於預期，呈現倍數成長；而 911 及 718 則有亮眼的三倍成長。

Taycan 已使其成為保時捷在台最受歡迎的車款之一，台灣亦成為 Taycan 全球第六大市場。
Taycan 已使其成為保時捷在台最受歡迎的車款之一，台灣亦成為 Taycan 全球第六大市場。
全球各地持續成長

綜觀保時捷全球各地市場，皆有穩健的成長表現。前兩季美國總交車數為 36,326 輛，成長率達 50%；亞太區、非洲與中東市場總合亦有 25％ 以上的成長，共計交車數 69,198 輛；歐洲市場同樣展現亮眼的表現，交車數 40,435 輛，成長 25%，其中，德國交車數達 13,094 輛，成長高達 22%。

Porsche

交車數

1 月到 6月

2020

2021

成長率

全球

116,964

153,656

+31%

歐洲

32,312

40,435

+25%

德國

10,702

13,094

+22%

美洲

29,102

44,023

+51%

美國

24,186

36,326

+50%

亞太、非洲與中東

55,550

69,198

+25%

台灣

1,831

2,365

+29%

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

15.63%84.38%

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

22.22%77.78%

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

0%100%

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

100%0%

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

76.67%23.33%
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀