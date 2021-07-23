保時捷 2021上半年全球交車數成長 31% 台灣交車總數續成長 29%
保時捷 2021 上半年度表現再創佳績：全球交車數達 153,656 台，整體較去年同期成長 31%，各地市場對全車系的需求十分強勁，銷售量持續攀升。台灣市場儘管受到上半年疫情影響，經歷前所未有的艱困處境，台灣保時捷仍獲得市場正面的回應；延續 2020 年的出色表現，台灣保時捷在 2021 年 1 到 6 月交車總數達 2,365 輛，較去年同期成長幅度達 29%。
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2021-07-23 17:55:01
2021 上半年度保時捷各車型中，全球銷售表現最出眾的是 Cayenne，交車總數達 44,505 輛，較去年同期增加 12%；Macan 位居第二，交車量達到 43,618 輛，同期成長率27%。純電跑車 Taycan 的成長更加顯著，全球 2021 年 1 月到 6 月共交車 19,822 輛，直逼 2020 年全年總量。與最新家族成員 Taycan 表現不分軒輊的是保時捷旗下最具代表的 911 車系，20,611 輛的交車數，同期年增率 27％。718 Boxster 與 718 Cayman 亦較去年同期成長 33%，交出 11,922 輛車。4 人座跑車 Panamera 也繳出比去年同期成長 6% 的成績單，交車量達到 13,633 輛。
台灣市場持續強勁成長
即使受到疫情衝擊，台灣保時捷在 2021 上半年仍繳出卓越的逆勢成長表現，交車數及接單量皆刷新歷史紀錄。在交車數方面，上半年整體交車量比去年同期增長 29%，包括經典雙門跑車 911 及 718 在內，全車系交車數皆超出預期。其中，純電跑車 Taycan 交車總量更達預期的四倍以上；Cayenne 則也展現出穩健的成長。1 月至 6 月期間，整體接單總數較去年同期達到兩位數的成長。Panamera 以及 Taycan 上半年接單量皆高於預期，呈現倍數成長；而 911 及 718 則有亮眼的三倍成長。
全球各地持續成長
綜觀保時捷全球各地市場，皆有穩健的成長表現。前兩季美國總交車數為 36,326 輛，成長率達 50%；亞太區、非洲與中東市場總合亦有 25％ 以上的成長，共計交車數 69,198 輛；歐洲市場同樣展現亮眼的表現，交車數 40,435 輛，成長 25%，其中，德國交車數達 13,094 輛，成長高達 22%。
|Porsche
交車數
1 月到 6月
2020
2021
成長率
|全球
116,964
153,656
+31%
|歐洲
32,312
40,435
+25%
|德國
10,702
13,094
+22%
|美洲
29,102
44,023
+51%
|美國
24,186
36,326
+50%
|亞太、非洲與中東
55,550
69,198
+25%
|台灣
1,831
2,365
+29%