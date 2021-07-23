絲瓜怎料理才美味？婆媽曝「2撇步」內行人才懂：香又甜

絲瓜又稱菜瓜，是台灣常見的瓜類蔬菜，也是不少人家中經常料理的食材，不過，絲瓜要怎麼料理才美味呢？對此，就有婆媽分享「2撇步」內行人才懂，直呼這樣煮出來的絲瓜「香又甜」！





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有名男網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示「昨天看到有位朋友，用煸薑後下去煮絲瓜，感覺有濃濃的古早味，但是以前的人好像很少用薑炒絲瓜，說這樣味道會被薑壓過去」。





不過，原PO自己這麼做以後，反而覺得蠻好吃的，「但是如果薑煸乾其實還滿對味好吃的，而且這道菜簡單到我坐著煮」；而從他PO出的照片可以看到，原PO還真的是坐著煮這道「薑炒絲瓜」。





▲男網友PO出成品照。（圖／翻攝自臉書社團《廚藝公社》）

另外，還有網友分享其他料理方法，「起鍋前加一些枸杞…更美味喔」、「起鍋前加幾葉九層塔味道也很讚喔」、「加蛤蜊也很對味」、「薑絲加蒜頭少許米酒最後九層塔」。（編輯：郭佩蓉）



