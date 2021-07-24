紫菜蛋花湯別直接下鍋煮！多「1動作」口感佳：更有鮮味

雞蛋幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，不僅富含營養價值，烹飪方式又多元， 除了蒸蛋、煎蛋，搭配各種蔬菜炒著吃外，還可以煮成蛋花湯，而紫菜蛋花湯更是因為製作簡單方便又營養豐富而成為家常菜色，不過想煮好一鍋紫菜蛋花湯可是內藏學問！日前美食專欄《小樹的魔幻廚房》就分享多1步驟更能保留營養與鮮味，讓口感更升級。

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《小樹的魔幻廚房》在專欄內指紫菜蛋花湯因為富含紫菜當中蛋白質的谷氨酸和非血基質鐵，與雞蛋搭配在一起更有助食用者補充鐵質，雞蛋含有的半胱胺酸，更可幫助促進紫菜的非血基質鐵吸收，因此也相當推薦可以將兩食材做成紫菜蛋花湯。

不過在烹煮紫菜蛋花湯過程中，最忌諱的是將紫菜「直接下鍋煮」，這是因為

長時間的高溫會使紫菜中的谷氨酸轉化為焦谷氨酸鈉，這就失去了本身的鮮味

，所以在做紫菜蛋花湯時，千萬不能直接下鍋煮紫菜，如果不是免洗的紫菜在料理記得先用開水洗過一遍，晾乾後備用。

▲蛋花湯簡單又好做，加入紫菜後營養更豐富。（圖／NOWnews資料照）

接著做蛋花湯之前，首先要將雞蛋打入碗中，並將蛋液充分攪散，使蛋清與蛋黃完全混合均勻，這樣在後續做蛋花湯時才更容易做出輕薄均勻的蛋花。其次是最重要的一點，切記「水開後不能直接淋入蛋液，要先加入水澱粉 （可用玉米粉或玉米粉加水）煮至沸騰」，這樣可以改變水的結構和密度，之後再淋蛋液就能起到緩衝作用，避免蛋液結塊，影響口感。

▲煮蛋花湯也有小訣竅（圖／翻攝PTT）

最後將處理好的紫菜以及醃製好的香蔥放在碗中，2勺香醋，1勺生抽，少許香油，少許鹽，攪拌一下，底料就製作好了，最後，《小樹的魔幻廚房》也在專欄內提醒，下廚時要謹記三個原則「紫菜用開水沖泡就熟了，最忌直接下鍋開水煮，越煮鮮味越淡」、「香蔥事先醃製一下，會使其口感更加豐富，不會有太重的蔥味」、「蛋花想要好看，在倒入雞蛋液的時候千萬不要急著攪拌，這樣會破壞蛋花的形狀，自然成型的蛋花不會很散」，下次不妨在家中試試看吧！（編輯：楊智傑）